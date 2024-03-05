Творожный бисквит: как приготовить вкусную выпечку

Если любите бисквиты, то попробуйте этот приятный десерт. И его можно использовать как основу для торта.
При приготовлении творожного бисквита главное соблюдать баланс, чтобы он не превратился в творожный пирог. Его основу составляют яйца, причем белки и желтки взбиваются отдельно, а потом аккуратно смешиваются. Творог же необходимо добавлять в небольшом количестве. А если выпекать его на водяной бане, то он лучше поднимется, и получится нежным и пышным. Рецептом поделились на сайте Kamelena.
Творожный бисквит
Ингредиенты:
- 6 яиц;
- 300 г творога 9%;
- 150 г молока;
- 100 г сахара;
- 60 г муки;
- 30 г кукурузного крахмала;
- 1 ст. л. лимонного сока;
- 1 ч. л. ванильного сахара;
- цедра половины лимона;
- щепотка соли.
Белки нужно тщательно взбить, постепенно добавляя сахар, до крепких пиков.
В другую емкость положите желтки, добавьте творог, молоко, лимонный сок, ванильный сахар и щепотку соли.
Тщательно измельчите все погружным блендером в однородную гомогенную массу. У вас должна получиться абсолютно гладкая масса. Для творожного бисквита вместо творога можно использовать сливочный сыр или рикотту, будет тоже очень вкусно.
Добавьте лимонную цедру и перемешайте. Муку и крахмал просейте. Частями добавьте их к желтковой массе, аккуратно вымешивая на небольшой скорости.
После аккуратно вмешайте частями белки, с помощью легких заворачивающих движений снизу вверх.
Тесто для творожного бисквита получается очень пышное и воздушное.
Подготовьте форму, которую необходимо будет поставить в другую форму, в которую нужно будет налить кипяток, то есть сделать водяную баню. Переложите взбитое тесто в форму, аккуратно разровняйте. Поставите конструкцию в предварительно разогретую до 160 градусов духовку, и аккуратно влейте кипяток в наружную форму. Выпекайте творожный бисквит примерно 60 минут.
Готовый творожный бисквит остудите в духовке. И выньте из формы. Его можно дополнить взбитыми сливками и малиновым джемом.
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