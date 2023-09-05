Портал про города-курорты | Perekop

Тирамису классический

На чтение: 12 минут
Тирамису классический

Тирамису — это итальянский влажный десерт. Лакомство не требует выпечки. В подборке собраны различные рецепты, повторить которые не составит труда. Собрать десерт сможет даже ребенок. Очень занимательный процесс порадует малышей. Чтобы десерт наверняка получился, а вкус привел в восторг, всегда выбираем только качественные и проверенные продукты.

Классический тирамису в домашних условиях

Классический тирамису в домашних условиях готовится элементарно. Прекрасный внешний вид и нежнейшая текстура покорит раз и навсегда. Приготовление десерта очень легкое. Никаких проблем с процессом не возникнет. Если вы умеете взбивать белки в крепкую массу, не сомневайтесь – все получится!

Тирамису классический

Ингредиенты –+6 порц.

  • Сыр Маскарпоне 500 гр.
  • Яйцо куриное 4 шт.
  • Сахарная пудра 5 ст.л.
  • Марсала 1 ст.
  • Печенье Савоярди 200 гр.
  • Кофе эспрессо 300 мл.
  • Темный шоколад  по вкусу

Шаги 30 мин.

  1. Тирамису классический

    Классический тирамису легко готовится в домашних условиях. Разделив яйца на желтки и белки, взбиваем белки в пену. Затем вводим половину сахарной пудры. Продолжаем взбивать до пиков.

  2. Тирамису классический

    Отдельно перетираем желтки и остатки сахарной пудры, пока масса не станет белой.

  3. Тирамису классический

    К желтковой массе вводим маскарпоне и вымешиваем.

  4. Тирамису классический

    Постепенно добавляем белковую массу и доводим крем до гладкости.

  5. Тирамису классический

    Остывший кофе соединяем с алкогольным напитком. Пропитываем каждую печенюшку. Укладываем в форму для сборки пропитанные савоярди.

  6. Тирамису классический

    Кладем половину сливочного крема. Равномерно распределяем.

  7. Тирамису классический

    Повторяем слой из печенья.

  8. Тирамису классический

    Щедро промазываем кремом. Остатки крема перекладываем в кондитерский мешок.

  9. Тирамису классический

    Украшаем поверхность тирамису каплями из крема.

  10. Тирамису классический

    Убираем десерт охлаждаться. Для лучшего результата оставляем на ночь. Нежный десерт декорируем тертым шоколадом или какао-порошком, используя мелкое ситечко.

  11. Тирамису классический

    Классический тирамису в домашних условиях готов! Делим десерт на порции и получаем удовольствие. Приятного аппетита!

Домашний тирамису с маскарпоне и савоярди

Домашний тирамису с маскарпоне и савоярди ничем не отличается от десерта, купленного в самой дорогой кондитерской. Если предстоит праздничное событие и нет времени на приготовление торта, это самый выгодный вариант, который можно собрать с вечера и дать постоять в течение ночи. Незабываемые эмоции вашим гостям гарантированы!

Время готовки – 40 мин.

Время приготовления – 10 мин.

Порции – 10

Ингредиенты:

  • Сливочный сыр “Маскарпоне” – 500 гр.
  • Яйца куриные – 3 шт.
  • Сахарная пудра – 1,5 ст.
  • Ликер кофейный – 100 мл.
  • Печенье “Савоярди” – 32 шт.
  • Кофе крепкий “Эспрессо” – 100 мл.
  • Какао-порошок – 100 гр.
  • Соль – по вкусу.
  • Ваниль – по вкусу.
  • Вода кипяченая – 100 мл.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Подготавливаем компоненты. Прежде завариваем чашку эспрессо. Охлаждаем напиток.

Шаг 2. Свежие и чистые яйца делим на белки и желтки. Желтки выгружаем в миску, сдабриваем стаканом сахарной пудры и ванилью. Взбиваем до увеличения массы. К воздушной массе выкладываем маскарпоне и смешиваем до гладкости. Убираем крем охлаждаться.

Тирамису классический

Шаг 3. В емкость выливаем белки и взбиваем до пышности, слегка подсолив. Понемногу подсыпаем оставшуюся сахарную пудру. Взбиваем массу до пиков.

Тирамису классический

Шаг 4. Желтковую массу вымешиваем с белковой.

Тирамису классический

Шаг 5. Достаем стеклянную форму для сборки и дно промазываем кремом. Остывший кофе смешиваем с ликером и 100 миллилитрами кипяченой водой. Быстро пропитав печенье в жидкости, укладываем в форму.

Тирамису классический

Шаг 6. Заполнив дно формы, промазываем кремом.

Тирамису классический

Шаг 7. Повторяем слои.

Тирамису классический

Шаг 8. Разравниваем верхний слой.

Тирамису классический

Шаг 9. Присыпаем верхушку какао-порошком при помощи мелкого ситечка. Заворачиваем десерт в пленку и охлаждаем в течение ночи.

Тирамису классический

Шаг 10. Остывший десерт делим на порционные кусочки.

Тирамису классический

Шаг 11. Наслаждаемся лакомством. Приятного аппетита!

Тирамису классический

Как приготовить домашний тирамису без яиц

Как приготовить домашний тирамису без яиц – вопрос решается элементарно. Сложностей и хлопот в процессе приготовления не возникнет. Вкуснейший десерт с головокружительным ароматом станет главным угощением на любом событии. Нежный сливочный вкус покорит всех любителей сладкого.

Время готовки – 4 ч. 00 мин.

Время приготовления – 30 мин.

Порции – 8

Ингредиенты:

  • Сливки 33% – 200 мл.
  • Маскарпоне – 500 гр.
  • Сахарная пудра – 100 гр.
  • Ликер “Амаретто”/коньяк/другой алкоголь – 2 ст.л.
  • Печенье “Савоярди” – 18 шт.
  • Кофе свежесваренный – 200 мл.
  • Какао-порошок/тертый шоколад – по вкусу.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Соединяем охлажденные сливки с сахарной пудрой.

Тирамису классический

Шаг 2. Взбиваем массу до воздушного пышного состояния.

Тирамису классический

Шаг 3. Во взбитую воздушную массу постепенно вводим сыр маскарпоне.

Тирамису классический

Шаг 4. Аккуратно вымешиваем до гладкости.

Тирамису классический

Шаг 5. В свежесваренный и остывший кофе добавляем алкоголь и соединяем. Опускаем в напиток по одной печенюшке.

Тирамису классический

Шаг 6. Пропитываем со всех сторон.

Тирамису классический

Шаг 7. Формируем на дне вместительной формы слой из пропитанного печенья.

Тирамису классический

Шаг 8. Промазываем сливочный крем по печенью.

Тирамису классический

Шаг 9. Повторяем слой из печенья.

Тирамису классический

Шаг 10. Промазываем кремом.

Тирамису классический

Шаг 11. Кладем крем не жалея.

Тирамису классический

Шаг 12. Присыпаем верхушку измельченным шоколадом или какао. Даем пропитаться часа 4, убрав в холод.

Тирамису классический

Шаг 13. Нежный десерт разрезаем на кусочки и подаем с горячими напитками. Приятного аппетита!

Тирамису классический

Классический тирамису со сливками в домашних условиях

Классический тирамису со сливками в домашних условиях – разновидность итальянского десерта, который имеет более плотную текстуру. Угощение похоже на традиционное, своим сливочно-кофейным послевкусием. Если нет времени на выпечку коржей для праздничного торта, воспользуйтесь этим рецептом.

Время готовки – 9 ч. 00 мин.

Время приготовления – 30 мин.

Порции – 10

Ингредиенты:

  • Сливки 33% – 200 мл.
  • Маскарпоне – 500 гр.
  • Ванильный экстракт – 1 ч.л.
  • Сахар-песок – 200 гр.
  • Ликер кофейный/ром/коньяк – 40 мл.
  • Печенье “Савоярди” – 36 шт.
  • Кофе молотый – 40 гр.
  • Какао-порошок – 5 ст.л.
  • Вода – 300 мл.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Подготавливаем форму для сборки десерта и ингредиенты.

Шаг 2. Дно разъемной формы застилаем фольгой или пищевой пленкой.

Тирамису классический

Шаг 3. Завариваем крепкий кофе и смешиваем с ликером. Остужаем напиток.

Тирамису классический

Шаг 4. Во вместительной емкости объединяем сливки с сахарным песком, ванильным экстрактом и маскарпоне. Чтобы не оставалось сахарных кристалликов, лучше смолоть сахар в пудру. Должна получиться воздушная текстура.

Тирамису классический

Шаг 5. Пропитываем савоярди остывшим кофе и укладываем в форму. Промазываем щедрым слоем крема.

Тирамису классический

Шаг 6. Так собираем изделие, пока ингредиенты не закончатся.

Тирамису классический

Шаг 7. Заключительным слоем распределяем крем. Убираем в холод на ночь, предварительно затянув пленкой.

Тирамису классический

Шаг 8. Оставшееся сухое печенье кладем в чашу блендера, сдабриваем ложечкой молотого кофе и пробиваем в крошку.

Тирамису классический

Шаг 9. Спустя время извлекаем торт из формы.

Тирамису классический

Шаг 10. Декорируем измельченной крошкой и какао-порошком. По усмотрению украшаем кусочками шоколада.

Тирамису классический

Шаг 11. Делим десерт на порции и наслаждаемся. Приятного аппетита!

Тирамису классический

Тирамису с творожным сыром без выпечки

Тирамису с творожным сыром без выпечки обладает потрясающим внешним видом и великолепным вкусом. Любой праздник с таким десертом приобретет яркие краски. Приготовление тирамису занимает не более получаса. Влажное и нежное лакомство покорит с первого взгляда.

Время готовки – 30 мин.

Время приготовления – 10 мин.

Порции – 6

Ингредиенты:

  • Творожный сыр – 125 гр.
  • Сливки 33% – 300 мл.
  • Вишня коктейльная – 150 гр.
  • Сахар-песок – 2 ст.л.
  • Вода кипяченая – 200 мл.
  • Печенье “Савоярди” – 2 упаковки.
  • Кофе растворимый – 2 ч.л.
  • Ванилин – 2 гр.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Собираем составляющие.

Шаг 2. Кофе разводим в горячей воде или используем свежесваренный натуральный эспрессо.

Тирамису классический

Шаг 3. Соединяем творожный сыр с небольшим количеством сливок, хорошенько размешиваем. Так будет проще объединить массу с оставшимися сливками.

Тирамису классический

Шаг 4. К остальным сливкам высыпаем сахар и ванилин для аромата, смешиваем до легкой воздушности. Для удобства и экономии времени используем электроприбор. Далее перекладываем творожный сыр и активно объединяем до пышности.

Тирамису классический

Шаг 5. Печенье быстро окунаем в остывший кофе, чтобы савоярди не размякло, и укладываем в стеклянную форму.

Тирамису классический

Шаг 6. Промазываем сливочным кремом.

Тирамису классический

Шаг 7. Укладываем на крем коктейльную вишню, слегка утапливая.

Тирамису классический

Шаг 8. Укладываем слой савоярди и сливочного крема и разравниваем лопаткой.

Тирамису классический

Шаг 9. Декорируем изделие по своему вкусу.

Тирамису классический

Шаг 10. Убираем тирамису охладиться на ночь. Достаем пропитавшийся десерт и делим на порции. Приятного аппетита!

Тирамису классический

ПП диетический тирамису

ПП диетический тирамису – находка для худеющих сладкоежек. Процесс сборки десерта занимает считанные минуты, но должен настояться, чтобы приобрести нежную текстуру. С простейшим рецептом справится даже ребенок. Благодаря низкокалорийному лакомству, не только можно сохранить форму, но и скинуть лишние килограммы.

Время готовки – 1 ч. 00 мин.

Время приготовления – 10 мин.

Порции – 4

Ингредиенты:

  • Хлебцы – 40 гр.
  • Творог – 150 гр.
  • Йогурт – 130 мл.
  • Сахар-песок – 1,5 ст.л.
  • Кофе растворимый – 1 ч.л.
  • Кипяток – 200 мл.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Достаем необходимые продукты.

Тирамису классический

Шаг 2. В емкость измельчителя кладем творог, сдабриваем йогуртом и сахарным песком. Сахар можно заменить подсластителем.

Тирамису классический

Шаг 3. Пробиваем продукты в однородную массу.

Тирамису классический

Шаг 4. Завариваем кофе, немного кладем сахара. Остужаем.

Тирамису классический

Шаг 5. Хлебцы делим на части, которые хорошо помещаются в форму. Быстро окунаем хлебец в кофе.

Тирамису классический

Шаг 6. Кладем пропитанный хлебец в форму.

Тирамису классический

Шаг 7. Промазываем творожным кремом.

Тирамису классический

Шаг 8. Чередуя ингредиенты, собираем десерт. Убираем пропитаться тирамису на полчаса или час.

Тирамису классический

Шаг 9. Пропитанный десерт посыпаем смесью корицы и щепотки сахара. Приятного аппетита!

Тирамису классический

Как приготовить тирамису в стакане

Как приготовить тирамису в стакане – вопрос, ответ на который очевиден. Рецепт не отличается от того, который готовится в общей форме. В порционном варианте десерт идеален для праздничных мероприятий. Подача выглядит презентабельно и эстетично. Угощение, после завершения праздника, можно забрать с собой.

Время готовки – 25 мин.

Время приготовления – 25 мин.

Порции – 8

Ингредиенты:

  • Сливки 33% – 200 мл.
  • Маскарпоне/сливочный сыр – 250 гр.
  • Яичные желтки – 3 шт.
  • Сахар – 60 гр.
  • Коньяк – 30 мл.
  • Печенье “Савоярди” – 200 гр.
  • Кофе крепкий – 150 мл.
  • Ванилин – 2 гр.
  • Сахарная пудра – 20 гр.
  • Какао-порошок – 2 ст.л.
  • Мята свежая – несколько листиков.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Подготавливаем ингредиенты.

Шаг 2. Объединяем желтки с сахаром до побелевшего состояния.

Тирамису классический

Шаг 3. Кладем во взбитую массу маскарпоне и смешиваем до гладкой консистенции. При необходимости применяем электроприбор, установив минимальные обороты.

Шаг 4. Вводим ванильный ароматизатор и размешиваем.

Тирамису классический

Шаг 5. Сливки взбиваем с сахарной пудрой до воздушного состояния.

Шаг 6. Объединяем сырную и сливочную массы.

Тирамису классический

Шаг 7. Вымешиваем аккуратными движениями, чтобы получилась однородная консистенция.

Тирамису классический

Шаг 8. Подготавливаем стаканы для сервировки. На дно укладываем крем.

Тирамису классический

Шаг 9. Заварив крепкий кофе, охлаждаем и сдабриваем коньяком. Опускаем савоярди в жидкость.

Тирамису классический

Шаг 10. На крем кладем пропитанное печенье.

Тирамису классический

Шаг 11. Таким образом собираем десерт. Заключительным слоем кладем крем.

Тирамису классический

Шаг 12. Обернув стаканы в пленку, помещаем десерт в холодильник. Оставить на ночь – будет лучшим решением.

Тирамису классический

Шаг 13. Пропитанный тирамису достаем, снимаем пленку. Присыпаем десерт какао-порошком и декорируем мятой. Приятного аппетита!

Тирамису классический

Очень вкусный тирамису с рикоттой

Очень вкусный тирамису с рикоттой – рецепт, который воплощается в жизнь максимально легко и без особых трудностей. Важно использовать свежие и проверенные ингредиенты, так как изделие не требует запекания. Нежное угощение принесет максимум запоминающихся эмоций и неповторимых впечатлений.

Время готовки – 6 ч. 00 мин.

Время приготовления – 30 мин.

Порции – 7

Ингредиенты:

  • Рикотта – 0,5 упаковки.
  • Маскарпоне – 250 гр.
  • Яичные желтки – 2 шт.
  • Сахар тростниковый/обычный – 3 ст.л.
  • Ликер – 2 ст.л.
  • Печенье “Савоярди” – 1 упаковка.
  • Кофе крепкий – 1 чашечка.
  • Какао/шоколад – по вкусу.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Смешиваем желтки с тремя столовыми ложками тростникового или обычного сахара.

Тирамису классический

Шаг 2. Применив электроприбор, вымешиваем ингредиенты, пока не добьемся изменения цвета и растворения крупинок сахара. Тростниковой сахар при необходимости заменяем обычным.

Тирамису классический

Шаг 3. Затем вводим рикотту и маскарпоне.

Тирамису классический

Шаг 4. Добавляем ликер. Объединяем массу до гладкости на небольших оборотах, чтобы крем не створожился. Завариваем чашку крепкого кофе (используем растворимый или натуральный) и ждем остывания.

Тирамису классический

Шаг 5. Берем удобную форму. Савоярди пропитываем кофе и укладываем на дно формы.

Тирамису классический

Шаг 6. Распределяем сверху крем. Раскладываем слой пропитанного печенья и размазываем остатки крема.

Тирамису классический

Шаг 7. Декорируем шоколадной крошкой или присыпаем какао-порошком, используя мелкое чайное ситечко. Форму затягиваем пленкой. Убираем тирамису охлаждаться на ночь.

Тирамису классический

Шаг 8. Пробуем нежнейший десерт. При желании подаем напитки. Приятного аппетита!

Тирамису классический

Клубничный тирамису

Клубничный тирамису поразит абсолютно всех своей вкуснотой и потрясающим внешним видом. Приготовление изысканного десерта практически не отнимет времени, но придется набраться терпения, чтобы изделие пропиталось и приобрело нежную влажную текстуру.

Время готовки – 1 ч. 00 мин.

Время приготовления – 15 мин.

Порции – 4

Ингредиенты:

  • Фисташки очищенные – 50 гр.
  • Маскарпоне – 250 гр.
  • Яйца куриные – 3 шт.
  • Сахар-песок – 200 гр.
  • Печенье “Савоярди” – 16 шт.
  • Клубника – 500 гр. + для украшения.
  • Клубника – для украшения.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Перебрав ягоды и выложив в сито или дуршлаг, основательно их ополаскиваем. Просушиваем и отрываем хвостики.

Тирамису классический

Шаг 2. Клубнику кладем в емкость комбайна, всыпаем 150 граммов сахарного песка и пробиваем до однородности. По усмотрению клубничное пюре перетираем через сито, чтобы избавиться от семечек.

Тирамису классический

Шаг 3. Вымытые и просушенные яйца разбиваем и отделяем белки от желтков. Белки помещаем в холод. Желтки смешиваем с 50 граммами сахара, пока не образуется побелевшая воздушная масса. Добавляем маскарпоне и аккуратно объединяем до гладкости.

Тирамису классический

Шаг 4. Отдельно взбиваем белки. Подсыпая оставшийся сахарный песок, доводим белки до состояния крепких пиков. Перекладываем белки порциями в сливочную основу и соединяем аккуратными движениями, чтобы не потерять воздушность.

Тирамису классический

Шаг 5. По дну керамической формы распределяем половину “дамских пальчиков” и пропитываем половиной клубничной смеси. Промазываем половиной сливочного крема.

Тирамису классический

Шаг 6. Опять выкладываем печенье, пропитываем клубничной массой и сливочным кремом. Выровняв поверхность, затягиваем пленкой и помещаем десерт на 2,5 часа в холод.

Тирамису классический

Шаг 7. Очистив фисташки от скорлупы, рубим на значительные части. Десерт достаем из холодильника, даем постоять минут 15. Декорируем орехами и половинками клубники. Приятного аппетита!

Тирамису классический

Простой домашний тирамису со сметаной

Простой домашний тирамису со сметаной – идеальный вариант для тех, кто не смог найти “Савоярди”. Сборка десерта не доставит неудобств. Если нет бисквита, нужно испечь его заранее, используя свой любимый рецепт и дать отстояться хотя бы ночь. Воспользовавшись рецептом однажды, лакомство покорит ваше сердце раз и навсегда.

Время готовки – 1 ч. 00 мин.

Время приготовления – 15 мин.

Порции – 6

Ингредиенты:

  • Бисквит – 1 шт.
  • Творог – 200 гр.
  • Яйца куриные – 4 шт.
  • Сахар-песок – 150 гр.
  • Ликер – по вкусу.
  • Кофе эспрессо – 1 чашка.
  • Сметана – 200 гр.
  • Сливки 33% – 100 гр.
  • Какао-порошок – 1 ст.л.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Подготавливаем необходимые продукты. Хорошо промываем и просушиваем крупные яйца. Разбиваем и разделяем яйца на белки и желтки. Соединяем желтки с сахарным песком.

Тирамису классический

Шаг 2. Взбиваем массу до однородности и образования белой воздушной массы. Завариваем чашку эспрессо и даем остыть. Можно использовать натуральный или растворимый кофе.

Тирамису классический

Шаг 3. В стакане блендера объединяем творог, сметану, сливки и взбитую желтковую массу. Должна получиться гладкая масса.

Тирамису классический

Шаг 4. Белки взбиваем до однородности и образования пышной крепкой пены.

Тирамису классический

Шаг 5. В чашу выкладываем творожную массу и порционно вводим белковую массу, доводя смесь до однородного состояния.

Тирамису классический

Шаг 6. Готовый бисквит ломаем руками на удобные сегменты. Остывший кофе смешиваем с ликером или другим алкоголем. В получившуюся жидкость окунаем кусочки. После чего пропитанный бисквит раскладываем по подготовленной форме.

Тирамису классический

Шаг 7. Пропитываем нежным кремом и повторяем действия.

Тирамису классический

Шаг 8. Верх десерта присыпаем какао-порошком. Затянув пленкой, чтобы десерт не вобрал в себя посторонние запахи, убираем в холод на 4-5 часов.

Тирамису классический

Шаг 9. Делим лакомство на порции и угощаемся. Приятного аппетита!

Тирамису классический

Что будем искать? Например,Человек