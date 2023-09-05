Тирамису классический

Тирамису — это итальянский влажный десерт. Лакомство не требует выпечки. В подборке собраны различные рецепты, повторить которые не составит труда. Собрать десерт сможет даже ребенок. Очень занимательный процесс порадует малышей. Чтобы десерт наверняка получился, а вкус привел в восторг, всегда выбираем только качественные и проверенные продукты.

Классический тирамису в домашних условиях

Классический тирамису в домашних условиях готовится элементарно. Прекрасный внешний вид и нежнейшая текстура покорит раз и навсегда. Приготовление десерта очень легкое. Никаких проблем с процессом не возникнет. Если вы умеете взбивать белки в крепкую массу, не сомневайтесь – все получится!

Ингредиенты –+6 порц.

Сыр Маскарпоне 500 гр.

Яйцо куриное 4 шт.

Сахарная пудра 5 ст.л.

Марсала 1 ст.

Печенье Савоярди 200 гр.

Кофе эспрессо 300 мл.

Темный шоколад по вкусу

Шаги 30 мин.

Классический тирамису легко готовится в домашних условиях. Разделив яйца на желтки и белки, взбиваем белки в пену. Затем вводим половину сахарной пудры. Продолжаем взбивать до пиков. Отдельно перетираем желтки и остатки сахарной пудры, пока масса не станет белой. К желтковой массе вводим маскарпоне и вымешиваем. Постепенно добавляем белковую массу и доводим крем до гладкости. Остывший кофе соединяем с алкогольным напитком. Пропитываем каждую печенюшку. Укладываем в форму для сборки пропитанные савоярди. Кладем половину сливочного крема. Равномерно распределяем. Повторяем слой из печенья. Щедро промазываем кремом. Остатки крема перекладываем в кондитерский мешок. Украшаем поверхность тирамису каплями из крема. Убираем десерт охлаждаться. Для лучшего результата оставляем на ночь. Нежный десерт декорируем тертым шоколадом или какао-порошком, используя мелкое ситечко. Классический тирамису в домашних условиях готов! Делим десерт на порции и получаем удовольствие. Приятного аппетита!

Домашний тирамису с маскарпоне и савоярди

Домашний тирамису с маскарпоне и савоярди ничем не отличается от десерта, купленного в самой дорогой кондитерской. Если предстоит праздничное событие и нет времени на приготовление торта, это самый выгодный вариант, который можно собрать с вечера и дать постоять в течение ночи. Незабываемые эмоции вашим гостям гарантированы!

Время готовки – 40 мин.

Время приготовления – 10 мин.

Порции – 10

Ингредиенты:

Сливочный сыр “Маскарпоне” – 500 гр.

Яйца куриные – 3 шт.

Сахарная пудра – 1,5 ст.

Ликер кофейный – 100 мл.

Печенье “Савоярди” – 32 шт.

Кофе крепкий “Эспрессо” – 100 мл.

Какао-порошок – 100 гр.

Соль – по вкусу.

Ваниль – по вкусу.

Вода кипяченая – 100 мл.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Подготавливаем компоненты. Прежде завариваем чашку эспрессо. Охлаждаем напиток.

Шаг 2. Свежие и чистые яйца делим на белки и желтки. Желтки выгружаем в миску, сдабриваем стаканом сахарной пудры и ванилью. Взбиваем до увеличения массы. К воздушной массе выкладываем маскарпоне и смешиваем до гладкости. Убираем крем охлаждаться.

Шаг 3. В емкость выливаем белки и взбиваем до пышности, слегка подсолив. Понемногу подсыпаем оставшуюся сахарную пудру. Взбиваем массу до пиков.

Шаг 4. Желтковую массу вымешиваем с белковой.

Шаг 5. Достаем стеклянную форму для сборки и дно промазываем кремом. Остывший кофе смешиваем с ликером и 100 миллилитрами кипяченой водой. Быстро пропитав печенье в жидкости, укладываем в форму.

Шаг 6. Заполнив дно формы, промазываем кремом.

Шаг 7. Повторяем слои.

Шаг 8. Разравниваем верхний слой.

Шаг 9. Присыпаем верхушку какао-порошком при помощи мелкого ситечка. Заворачиваем десерт в пленку и охлаждаем в течение ночи.

Шаг 10. Остывший десерт делим на порционные кусочки.

Шаг 11. Наслаждаемся лакомством. Приятного аппетита!

Как приготовить домашний тирамису без яиц

Как приготовить домашний тирамису без яиц – вопрос решается элементарно. Сложностей и хлопот в процессе приготовления не возникнет. Вкуснейший десерт с головокружительным ароматом станет главным угощением на любом событии. Нежный сливочный вкус покорит всех любителей сладкого.

Время готовки – 4 ч. 00 мин.

Время приготовления – 30 мин.

Порции – 8

Ингредиенты:

Сливки 33% – 200 мл.

Маскарпоне – 500 гр.

Сахарная пудра – 100 гр.

Ликер “Амаретто”/коньяк/другой алкоголь – 2 ст.л.

Печенье “Савоярди” – 18 шт.

Кофе свежесваренный – 200 мл.

Какао-порошок/тертый шоколад – по вкусу.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Соединяем охлажденные сливки с сахарной пудрой.

Шаг 2. Взбиваем массу до воздушного пышного состояния.

Шаг 3. Во взбитую воздушную массу постепенно вводим сыр маскарпоне.

Шаг 4. Аккуратно вымешиваем до гладкости.

Шаг 5. В свежесваренный и остывший кофе добавляем алкоголь и соединяем. Опускаем в напиток по одной печенюшке.

Шаг 6. Пропитываем со всех сторон.

Шаг 7. Формируем на дне вместительной формы слой из пропитанного печенья.

Шаг 8. Промазываем сливочный крем по печенью.

Шаг 9. Повторяем слой из печенья.

Шаг 10. Промазываем кремом.

Шаг 11. Кладем крем не жалея.

Шаг 12. Присыпаем верхушку измельченным шоколадом или какао. Даем пропитаться часа 4, убрав в холод.

Шаг 13. Нежный десерт разрезаем на кусочки и подаем с горячими напитками. Приятного аппетита!

Классический тирамису со сливками в домашних условиях

Классический тирамису со сливками в домашних условиях – разновидность итальянского десерта, который имеет более плотную текстуру. Угощение похоже на традиционное, своим сливочно-кофейным послевкусием. Если нет времени на выпечку коржей для праздничного торта, воспользуйтесь этим рецептом.

Время готовки – 9 ч. 00 мин.

Время приготовления – 30 мин.

Порции – 10

Ингредиенты:

Сливки 33% – 200 мл.

Маскарпоне – 500 гр.

Ванильный экстракт – 1 ч.л.

Сахар-песок – 200 гр.

Ликер кофейный/ром/коньяк – 40 мл.

Печенье “Савоярди” – 36 шт.

Кофе молотый – 40 гр.

Какао-порошок – 5 ст.л.

Вода – 300 мл.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Подготавливаем форму для сборки десерта и ингредиенты.

Шаг 2. Дно разъемной формы застилаем фольгой или пищевой пленкой.

Шаг 3. Завариваем крепкий кофе и смешиваем с ликером. Остужаем напиток.

Шаг 4. Во вместительной емкости объединяем сливки с сахарным песком, ванильным экстрактом и маскарпоне. Чтобы не оставалось сахарных кристалликов, лучше смолоть сахар в пудру. Должна получиться воздушная текстура.

Шаг 5. Пропитываем савоярди остывшим кофе и укладываем в форму. Промазываем щедрым слоем крема.

Шаг 6. Так собираем изделие, пока ингредиенты не закончатся.

Шаг 7. Заключительным слоем распределяем крем. Убираем в холод на ночь, предварительно затянув пленкой.

Шаг 8. Оставшееся сухое печенье кладем в чашу блендера, сдабриваем ложечкой молотого кофе и пробиваем в крошку.

Шаг 9. Спустя время извлекаем торт из формы.

Шаг 10. Декорируем измельченной крошкой и какао-порошком. По усмотрению украшаем кусочками шоколада.

Шаг 11. Делим десерт на порции и наслаждаемся. Приятного аппетита!

Тирамису с творожным сыром без выпечки

Тирамису с творожным сыром без выпечки обладает потрясающим внешним видом и великолепным вкусом. Любой праздник с таким десертом приобретет яркие краски. Приготовление тирамису занимает не более получаса. Влажное и нежное лакомство покорит с первого взгляда.

Время готовки – 30 мин.

Время приготовления – 10 мин.

Порции – 6

Ингредиенты:

Творожный сыр – 125 гр.

Сливки 33% – 300 мл.

Вишня коктейльная – 150 гр.

Сахар-песок – 2 ст.л.

Вода кипяченая – 200 мл.

Печенье “Савоярди” – 2 упаковки.

Кофе растворимый – 2 ч.л.

Ванилин – 2 гр.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Собираем составляющие.

Шаг 2. Кофе разводим в горячей воде или используем свежесваренный натуральный эспрессо.

Шаг 3. Соединяем творожный сыр с небольшим количеством сливок, хорошенько размешиваем. Так будет проще объединить массу с оставшимися сливками.

Шаг 4. К остальным сливкам высыпаем сахар и ванилин для аромата, смешиваем до легкой воздушности. Для удобства и экономии времени используем электроприбор. Далее перекладываем творожный сыр и активно объединяем до пышности.

Шаг 5. Печенье быстро окунаем в остывший кофе, чтобы савоярди не размякло, и укладываем в стеклянную форму.

Шаг 6. Промазываем сливочным кремом.

Шаг 7. Укладываем на крем коктейльную вишню, слегка утапливая.

Шаг 8. Укладываем слой савоярди и сливочного крема и разравниваем лопаткой.

Шаг 9. Декорируем изделие по своему вкусу.

Шаг 10. Убираем тирамису охладиться на ночь. Достаем пропитавшийся десерт и делим на порции. Приятного аппетита!

ПП диетический тирамису

ПП диетический тирамису – находка для худеющих сладкоежек. Процесс сборки десерта занимает считанные минуты, но должен настояться, чтобы приобрести нежную текстуру. С простейшим рецептом справится даже ребенок. Благодаря низкокалорийному лакомству, не только можно сохранить форму, но и скинуть лишние килограммы.

Время готовки – 1 ч. 00 мин.

Время приготовления – 10 мин.

Порции – 4

Ингредиенты:

Хлебцы – 40 гр.

Творог – 150 гр.

Йогурт – 130 мл.

Сахар-песок – 1,5 ст.л.

Кофе растворимый – 1 ч.л.

Кипяток – 200 мл.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Достаем необходимые продукты.

Шаг 2. В емкость измельчителя кладем творог, сдабриваем йогуртом и сахарным песком. Сахар можно заменить подсластителем.

Шаг 3. Пробиваем продукты в однородную массу.

Шаг 4. Завариваем кофе, немного кладем сахара. Остужаем.

Шаг 5. Хлебцы делим на части, которые хорошо помещаются в форму. Быстро окунаем хлебец в кофе.

Шаг 6. Кладем пропитанный хлебец в форму.

Шаг 7. Промазываем творожным кремом.

Шаг 8. Чередуя ингредиенты, собираем десерт. Убираем пропитаться тирамису на полчаса или час.

Шаг 9. Пропитанный десерт посыпаем смесью корицы и щепотки сахара. Приятного аппетита!

Как приготовить тирамису в стакане

Как приготовить тирамису в стакане – вопрос, ответ на который очевиден. Рецепт не отличается от того, который готовится в общей форме. В порционном варианте десерт идеален для праздничных мероприятий. Подача выглядит презентабельно и эстетично. Угощение, после завершения праздника, можно забрать с собой.

Время готовки – 25 мин.

Время приготовления – 25 мин.

Порции – 8

Ингредиенты:

Сливки 33% – 200 мл.

Маскарпоне/сливочный сыр – 250 гр.

Яичные желтки – 3 шт.

Сахар – 60 гр.

Коньяк – 30 мл.

Печенье “Савоярди” – 200 гр.

Кофе крепкий – 150 мл.

Ванилин – 2 гр.

Сахарная пудра – 20 гр.

Какао-порошок – 2 ст.л.

Мята свежая – несколько листиков.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Подготавливаем ингредиенты.

Шаг 2. Объединяем желтки с сахаром до побелевшего состояния.

Шаг 3. Кладем во взбитую массу маскарпоне и смешиваем до гладкой консистенции. При необходимости применяем электроприбор, установив минимальные обороты.

Шаг 4. Вводим ванильный ароматизатор и размешиваем.

Шаг 5. Сливки взбиваем с сахарной пудрой до воздушного состояния.

Шаг 6. Объединяем сырную и сливочную массы.

Шаг 7. Вымешиваем аккуратными движениями, чтобы получилась однородная консистенция.

Шаг 8. Подготавливаем стаканы для сервировки. На дно укладываем крем.

Шаг 9. Заварив крепкий кофе, охлаждаем и сдабриваем коньяком. Опускаем савоярди в жидкость.

Шаг 10. На крем кладем пропитанное печенье.

Шаг 11. Таким образом собираем десерт. Заключительным слоем кладем крем.

Шаг 12. Обернув стаканы в пленку, помещаем десерт в холодильник. Оставить на ночь – будет лучшим решением.

Шаг 13. Пропитанный тирамису достаем, снимаем пленку. Присыпаем десерт какао-порошком и декорируем мятой. Приятного аппетита!

Очень вкусный тирамису с рикоттой

Очень вкусный тирамису с рикоттой – рецепт, который воплощается в жизнь максимально легко и без особых трудностей. Важно использовать свежие и проверенные ингредиенты, так как изделие не требует запекания. Нежное угощение принесет максимум запоминающихся эмоций и неповторимых впечатлений.

Время готовки – 6 ч. 00 мин.

Время приготовления – 30 мин.

Порции – 7

Ингредиенты:

Рикотта – 0,5 упаковки.

Маскарпоне – 250 гр.

Яичные желтки – 2 шт.

Сахар тростниковый/обычный – 3 ст.л.

Ликер – 2 ст.л.

Печенье “Савоярди” – 1 упаковка.

Кофе крепкий – 1 чашечка.

Какао/шоколад – по вкусу.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Смешиваем желтки с тремя столовыми ложками тростникового или обычного сахара.

Шаг 2. Применив электроприбор, вымешиваем ингредиенты, пока не добьемся изменения цвета и растворения крупинок сахара. Тростниковой сахар при необходимости заменяем обычным.

Шаг 3. Затем вводим рикотту и маскарпоне.

Шаг 4. Добавляем ликер. Объединяем массу до гладкости на небольших оборотах, чтобы крем не створожился. Завариваем чашку крепкого кофе (используем растворимый или натуральный) и ждем остывания.

Шаг 5. Берем удобную форму. Савоярди пропитываем кофе и укладываем на дно формы.

Шаг 6. Распределяем сверху крем. Раскладываем слой пропитанного печенья и размазываем остатки крема.

Шаг 7. Декорируем шоколадной крошкой или присыпаем какао-порошком, используя мелкое чайное ситечко. Форму затягиваем пленкой. Убираем тирамису охлаждаться на ночь.

Шаг 8. Пробуем нежнейший десерт. При желании подаем напитки. Приятного аппетита!

Клубничный тирамису

Клубничный тирамису поразит абсолютно всех своей вкуснотой и потрясающим внешним видом. Приготовление изысканного десерта практически не отнимет времени, но придется набраться терпения, чтобы изделие пропиталось и приобрело нежную влажную текстуру.

Время готовки – 1 ч. 00 мин.

Время приготовления – 15 мин.

Порции – 4

Ингредиенты:

Фисташки очищенные – 50 гр.

Маскарпоне – 250 гр.

Яйца куриные – 3 шт.

Сахар-песок – 200 гр.

Печенье “Савоярди” – 16 шт.

Клубника – 500 гр. + для украшения.

Клубника – для украшения.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Перебрав ягоды и выложив в сито или дуршлаг, основательно их ополаскиваем. Просушиваем и отрываем хвостики.

Шаг 2. Клубнику кладем в емкость комбайна, всыпаем 150 граммов сахарного песка и пробиваем до однородности. По усмотрению клубничное пюре перетираем через сито, чтобы избавиться от семечек.

Шаг 3. Вымытые и просушенные яйца разбиваем и отделяем белки от желтков. Белки помещаем в холод. Желтки смешиваем с 50 граммами сахара, пока не образуется побелевшая воздушная масса. Добавляем маскарпоне и аккуратно объединяем до гладкости.

Шаг 4. Отдельно взбиваем белки. Подсыпая оставшийся сахарный песок, доводим белки до состояния крепких пиков. Перекладываем белки порциями в сливочную основу и соединяем аккуратными движениями, чтобы не потерять воздушность.

Шаг 5. По дну керамической формы распределяем половину “дамских пальчиков” и пропитываем половиной клубничной смеси. Промазываем половиной сливочного крема.

Шаг 6. Опять выкладываем печенье, пропитываем клубничной массой и сливочным кремом. Выровняв поверхность, затягиваем пленкой и помещаем десерт на 2,5 часа в холод.

Шаг 7. Очистив фисташки от скорлупы, рубим на значительные части. Десерт достаем из холодильника, даем постоять минут 15. Декорируем орехами и половинками клубники. Приятного аппетита!

Простой домашний тирамису со сметаной

Простой домашний тирамису со сметаной – идеальный вариант для тех, кто не смог найти “Савоярди”. Сборка десерта не доставит неудобств. Если нет бисквита, нужно испечь его заранее, используя свой любимый рецепт и дать отстояться хотя бы ночь. Воспользовавшись рецептом однажды, лакомство покорит ваше сердце раз и навсегда.

Время готовки – 1 ч. 00 мин.

Время приготовления – 15 мин.

Порции – 6

Ингредиенты:

Бисквит – 1 шт.

Творог – 200 гр.

Яйца куриные – 4 шт.

Сахар-песок – 150 гр.

Ликер – по вкусу.

Кофе эспрессо – 1 чашка.

Сметана – 200 гр.

Сливки 33% – 100 гр.

Какао-порошок – 1 ст.л.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Подготавливаем необходимые продукты. Хорошо промываем и просушиваем крупные яйца. Разбиваем и разделяем яйца на белки и желтки. Соединяем желтки с сахарным песком.

Шаг 2. Взбиваем массу до однородности и образования белой воздушной массы. Завариваем чашку эспрессо и даем остыть. Можно использовать натуральный или растворимый кофе.

Шаг 3. В стакане блендера объединяем творог, сметану, сливки и взбитую желтковую массу. Должна получиться гладкая масса.

Шаг 4. Белки взбиваем до однородности и образования пышной крепкой пены.

Шаг 5. В чашу выкладываем творожную массу и порционно вводим белковую массу, доводя смесь до однородного состояния.

Шаг 6. Готовый бисквит ломаем руками на удобные сегменты. Остывший кофе смешиваем с ликером или другим алкоголем. В получившуюся жидкость окунаем кусочки. После чего пропитанный бисквит раскладываем по подготовленной форме.

Шаг 7. Пропитываем нежным кремом и повторяем действия.

Шаг 8. Верх десерта присыпаем какао-порошком. Затянув пленкой, чтобы десерт не вобрал в себя посторонние запахи, убираем в холод на 4-5 часов.

Шаг 9. Делим лакомство на порции и угощаемся. Приятного аппетита!