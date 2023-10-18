Рецепт: Порционная закуска из жареных кабачков с картофелем — Готовим с детьми — быстро, просто, весело и вкусно:)

Ингредиенты:

кабачок маленький — 1 шт.;

картофель некрупный — 3 шт.;

сыр твердый — 100 г;

хлеб бородинский — 5 ломтиков;

масло растительное — для жарки;

майонез — по желанию;

укроп — для украшения

Способ приготовления: Сегодня у нас импровизированная порционная закуска из жареных кабачков и картофеля на ломтиках из бородинского хлеба. Придумана и приготовлена закуска была совершенно спонтанно. Готовили с детьми весело и быстро:)

Для начала нам нужно обжарить кабачки на растительном масле с двух сторон до румяной корочки.

Кабачок для приготовления закусок лучше выбрать самого маленького диаметра.

Готовые обжаренные кабачки откладываем в сторону, чтобы остыли.

Картофель небольшого размера тоже отвариваем заранее, чтобы он остыл и не рассыпался при нарезке.

Ломтики чёрного бородинского хлеба слегка обжариваем с двух сторон, можно жарить на той же сковороде, сразу после кабачков.

Затем из ломтиков хлеба вырезаем небольшие шайбочки любой подходящей для этого формочкой.

Из твёрдого сыра вырезаем шайбочки такого же диаметра и выкладываем их на хлеб.

Остывший варёный картофель нарезаем кружочками и выкладываем поверх сыра.

А сверху выкладываем кружочки обжаренных кабачков. Закуска предназначалась для детей, поэтому я обошлась без майонеза, а вообще можно каждый слой промазать майонезом, смешанным с чесноком, или готовым чесночным соусом — и будет просто супер!

Сверху украшаем небольшими капельками из майонеза, выдавливаем их через шприц или кондитерский мешок с насадкой. И посыпаем мелко нарезанным укропом для красоты и аромата.

В завершение я планировала скрепить все слои при помощи шпажек, но пока их искала, закуска была вся съедена самими же маленькими кулинарами:)

Поэтому фото со шпажками не будет)))

Время приготовления: 30 мин.