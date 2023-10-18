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Рецепт: Порционная закуска из жареных кабачков с картофелем — Готовим с детьми — быстро, просто, весело и вкусно:)

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Рецепт: Порционная закуска из жареных кабачков с картофелем — Готовим с детьми — быстро, просто, весело и вкусно:)

Ингредиенты:
кабачок маленький — 1 шт.;
картофель некрупный — 3 шт.;
сыр твердый — 100 г;
хлеб бородинский — 5 ломтиков;
масло растительное — для жарки;
майонез — по желанию;
укроп — для украшения
Способ приготовления: Сегодня у нас импровизированная порционная закуска из жареных кабачков и картофеля на ломтиках из бородинского хлеба. Придумана и приготовлена закуска была совершенно спонтанно. Готовили с детьми весело и быстро:)

Для начала нам нужно обжарить кабачки на растительном масле с двух сторон до румяной корочки.
Кабачок для приготовления закусок лучше выбрать самого маленького диаметра.

Готовые обжаренные кабачки откладываем в сторону, чтобы остыли.

Рецепт: Порционная закуска из жареных кабачков с картофелем - Готовим с детьми - быстро, просто, весело и вкусно:)

Картофель небольшого размера тоже отвариваем заранее, чтобы он остыл и не рассыпался при нарезке.

Рецепт: Порционная закуска из жареных кабачков с картофелем - Готовим с детьми - быстро, просто, весело и вкусно:)

Ломтики чёрного бородинского хлеба слегка обжариваем с двух сторон, можно жарить на той же сковороде, сразу после кабачков.
Затем из ломтиков хлеба вырезаем небольшие шайбочки любой подходящей для этого формочкой.

Рецепт: Порционная закуска из жареных кабачков с картофелем - Готовим с детьми - быстро, просто, весело и вкусно:)

Из твёрдого сыра вырезаем шайбочки такого же диаметра и выкладываем их на хлеб.

Рецепт: Порционная закуска из жареных кабачков с картофелем - Готовим с детьми - быстро, просто, весело и вкусно:)

Остывший варёный картофель нарезаем кружочками и выкладываем поверх сыра.

Рецепт: Порционная закуска из жареных кабачков с картофелем - Готовим с детьми - быстро, просто, весело и вкусно:)

А сверху выкладываем кружочки обжаренных кабачков. Закуска предназначалась для детей, поэтому я обошлась без майонеза, а вообще можно каждый слой промазать майонезом, смешанным с чесноком, или готовым чесночным соусом — и будет просто супер!

Рецепт: Порционная закуска из жареных кабачков с картофелем - Готовим с детьми - быстро, просто, весело и вкусно:)

Сверху украшаем небольшими капельками из майонеза, выдавливаем их через шприц или кондитерский мешок с насадкой. И посыпаем мелко нарезанным укропом для красоты и аромата.

Рецепт: Порционная закуска из жареных кабачков с картофелем - Готовим с детьми - быстро, просто, весело и вкусно:)

В завершение я планировала скрепить все слои при помощи шпажек, но пока их искала, закуска была вся съедена самими же маленькими кулинарами:)
Поэтому фото со шпажками не будет)))

Время приготовления: 30 мин.

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