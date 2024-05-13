Приготовите за час: рецепт фантастического торта на День матери

Если хотите порадовать свою маму в ее праздник, приготовьте вкусный торт. Он будет готов уже через час. ВКУСНЫЕ РЕЦЕПТЫ Киви придаст торту приятной кислинки. В свою очередь, кокос придаст тропического аромата. Стоит попробовать Порадуйте родную на День матери: рецепты тортов, которые ей точно понравятся Торт с кокосом и киви Время : 1 час

: 1 час Порций: 6 Ингредиенты для коржей:

– 9 белков;

– 0,5 чайной ложки соли;

– 300 граммов сахара;

– 30 граммов кукурузного крахмала;

– 300 граммов кокосовой стружки.

Крем:

– 250 граммов сметаны 20%;

– 150 граммов сахара;

– 9 желтков;

– 30 граммов кукурузного крахмала;

– 200 граммов масла 82%;

– 0,25 чайной ложки куркумы.

Отделка:

– 5 киви;

– 15 граммов кокосовой стружки. Приготовление: Отделите белки от желтков. В белки всыпьте соль и взбивайте миксером на средних оборотах 1 – 2 минут до образования пены. Не прекращая взбивать, постепенно всыпьте в белковую массу сахар. Взбивайте, пока она не станет белоснежной и не растворится весь сахар. Далее всыпьте кукурузный крахмал и перемешайте белковую массу на самых низких оборотах миксера. Всыпьте кокосовую стружку и перемешайте круговыми движениями лопатки снизу вверх. Выстелите форму пергаментом. Поделите белковую массу на 3 части. Выложите одну часть в форму и равномерно распределите ее лопаткой. Выпекайте в духовке 15 минут при температуре 180 градусов. Так же поступите с каждой частью. Каждую следующую часть белковой массы выкладывайте только после того, как форма остынет. Смешайте сметану, сахар, яичные желтки в кастрюле. Поставьте ее на средний огонь и очень быстро вымешивайте ингредиенты. Добавьте кукурузный крахмал и вымешивайте массу все время, пока она не загустеет. Как только крем закипит, проварите его еще 10 – 15 секунд, не переставая помешивать, а затем снимите с огня и накройте пищевой пленкой. Оставьте кастрюлю, чтобы крем остыл до комнатной температуры. Масло комнатной температуры разрежьте на кусочки и взбивайте миксером в течение 6 – 7 минут на самых низких оборотах, пока оно не станет пышным и нежным. В то же время постепенно добавляйте заварной крем. Можно добавить куркуму для насыщенного желтого цвета. Вымойте киви, почистите и нарежьте кружочками. Опустите первый корж в форму, в которой его выпекали. Намажьте кремом и выложите на крем кусочки киви. Приверните кусочки киви кремом. Накройте вторым коржом, повторите с ним ту же процедуру и накройте последним коржом. Верхний корж намажьте кремом, притрусите кокосовой стружкой и укройте пищевой пленкой. Для лучшего результата поставьте в холодильник на 10 – 12 часов. Понравился рецепт? Узнайте, какие 3 блюда стоит приготовить на День матери.