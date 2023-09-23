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Витаминный эликсир на все случаи жизни: готовим варенье из калины по рецепту мамы Клопотенко

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Витаминный эликсир на все случаи жизни: готовим варенье из калины по рецепту мамы Клопотенко

Множество полезных витаминов, незабываемый аромат и яркий цвет – все это о варенье из калины. Его еще с давних времен готовили наши предки, почему бы и нам не продолжить эту традицию.

ВКУСНЫЕ РЕЦЕПТЫ

Варенье из калины – это не только вкусная домашняя закрутка на зиму, но и вспомогательная витаминная бомба для иммунитета. Добавьте его в чай, мажьте на хлеб или полейте творог – очень вкусно!

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Готовить такое варенье не сложно, ведь уже через час оно будет на столе. Если вы планируете не хранить его на зиму, а сразу использовать – можно не закрывать крышкой, а использовать обычную капроновую.

Рецепт варенья из калины

  • Время: 60 минут
  • Порции: 1 (банка 500 граммов)

Ингредиенты:
– 250 граммов калины;
– 500 граммов сахара;
– 1 пучок мяты;
– 1 пучок мелиссы;
– 1 пучок тимьяна;
– 0,5 чайной ложки сухого имбиря.

Приготовление:

  • Промойте гроздья калины проточной водой, просушите на бумажных полотенцах. Осторожно оборвите ягоды калины, разделите пополам.
  • Из 250 грамм калины сделайте пюре – перетрите через сито. Не забудьте воспользоваться перчатками.
  • Заранее подготовьте стерилизованную банку и закруточную крышку.
  • Добавьте массу в сотейник и всыпьте 500 г сахара. Хорошо перемешайте все.
  • Далее добавьте сухой имбирь и снова хорошо перемешайте. В пучках добавьте помытый чабрец, мяту и мелиссу, чтобы они отдали свои ароматы и вкус.
  • Поставьте сотейник на средний огонь и проварите в течение 1-2 минут. Достаньте травы.
  • Налейте варенье в банку, накройте крышкой и закройте. Храните варенье из калины в холодильнике.

Приятного аппетита!

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