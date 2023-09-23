ГлавнаяРецептыВитаминный эликсир на все случаи жизни: готовим варенье из калины по рецепту мамы Клопотенко Витаминный эликсир на все случаи жизни: готовим варенье из калины по рецепту мамы Клопотенко На чтение: 2 минуты Множество полезных витаминов, незабываемый аромат и яркий цвет – все это о варенье из калины. Его еще с давних времен готовили наши предки, почему бы и нам не продолжить эту традицию. ВКУСНЫЕ РЕЦЕПТЫ Варенье из калины – это не только вкусная домашняя закрутка на зиму, но и вспомогательная витаминная бомба для иммунитета. Добавьте его в чай, мажьте на хлеб или полейте творог – очень вкусно! Читайте также Удивите семью осенними вкусностями: рецепт выпечки из слоеного теста и куриного фарша Готовить такое варенье не сложно, ведь уже через час оно будет на столе. Если вы планируете не хранить его на зиму, а сразу использовать – можно не закрывать крышкой, а использовать обычную капроновую. Рецепт варенья из калины Время: 60 минут Порции: 1 (банка 500 граммов) Ингредиенты: – 250 граммов калины; – 500 граммов сахара; – 1 пучок мяты; – 1 пучок мелиссы; – 1 пучок тимьяна; – 0,5 чайной ложки сухого имбиря. Приготовление: Промойте гроздья калины проточной водой, просушите на бумажных полотенцах. Осторожно оборвите ягоды калины, разделите пополам. Из 250 грамм калины сделайте пюре – перетрите через сито. Не забудьте воспользоваться перчатками. Заранее подготовьте стерилизованную банку и закруточную крышку. Добавьте массу в сотейник и всыпьте 500 г сахара. Хорошо перемешайте все. Далее добавьте сухой имбирь и снова хорошо перемешайте. В пучках добавьте помытый чабрец, мяту и мелиссу, чтобы они отдали свои ароматы и вкус. Поставьте сотейник на средний огонь и проварите в течение 1-2 минут. Достаньте травы. Налейте варенье в банку, накройте крышкой и закройте. Храните варенье из калины в холодильнике. Приятного аппетита! Понравился рецепт? Попытайтесь также приготовить квашеную капусту с клюквой по рецепту Клопотенко. Поделитесь с друзьями