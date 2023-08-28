Просто сложите помидоры в банку: заготавливаю на зиму только так. Рецепт, который покорил всех

Помидоры являются мексиканским национальным овощем. Именно на территории данной страны начали выращивать этот необычный овощ. Однако, в Европу привезли помидоры испанцы в XVI веке.

Помидоры в те давние времена отличались от того, что мы имеем сейчас. Испанские помидоры были желтого цвета и имели измененный вкус, более сладкий. Позже селекционеры заинтересовались этим овощем. Это привело к тому, что сортов помидор стало в разы больше. В современном мире насчитывается около 9000 видов сортов помидор.

Стоит дать рецепт приготовления маринованных помидор, который подойдет для разных сортов.

Ингредиенты для маринованных помидор:

Соль — ст.л.;

Сахар — 4 ст.л.;

Уксус 9% — 4 ст.л.;

Помидоры — количество на банку 1 литр.

Приготовление маринованных помидор:

В стерилизованные банки выкладываем плотно помидоры, заливаем их крутым кипятком. Оставляем банки с прикрытыми крышками на 15 минут, а затем выливаем воду.

В кастрюлю наливаем чистую воду — 1 литр. В воду высыпаем соль и сахарный песок, доводим до кипения. Вливаем в маринад уксус, снова доводим до кипения.

Вливаем маринад в банки с помидорами, закатываем.

Переворачиваем банку вверх дном, укутываем в одеяло. Оставляем банку с помидорами до полного остывания.

В итоге получаются простые вкусные маринованные помидоры. Этот рецепт не требует какой-либо зелени, лука, чеснока или хрена.