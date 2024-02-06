Шарлотка из творога. Готовлю так на заказ уже 30 лет: нежный творожный пирог с яблоками

Шарлотка — это знаменитый яблочный пирог родом из Франции. Однако, есть предположение, что Шарлотка намного древнее, чем мы думаем. Яблочные пироги были популярны в мировой истории почти с самого возникновения хлебных изделий. Дело в том, что яблоки — самый доступный для человека фрукт. Поэтому из яблок делали сладкую выпечку.

Вероятно, что Шарлотку изобрели еще в Древней Греции и Риме. Просто, рецепт древнего пирога не сохранился до наших дней.

Сейчас шарлотку готовят по-разному. Есть сотни интерпретаций пирога. Расскажем, как приготовить шарлотку с творогом

Ингредиенты для творожной шарлотки:

Яйца — 3 шт.;

Сахар — 150 г;

Соль — щепотка;

Сливочное масло — 120 г;

Творог — 250 г;

Мука — 240 г;

Разрыхлитель — 1 ч.л.;

Яблоки — 2 шт.

Приготовление творожной шарлотки:

В миску с яйцами высыпаем соль и сахар, взбиваем до растворения песчинок. Выкладываем в яичную смесь мягкое сливочное масло и творог, продолжаем взбивать до однородности.

Просеиваем в смесь муку и разрыхлитель, замешиваем густое тесто миксером. Очищаем яблоки и нарезаем тонкими дольками.

Застилаем форму для выпечки пергаментом и выкладываем тесто. На верхушку теста кладем дольки яблок.

Выпекаем пирог при 170 градусах 45 минут.

Можно посыпать шарлотку сахарной пудрой для красоты. Получается нежный творожный пирог с яблоками.