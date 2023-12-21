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Сельдь домашнего семужного посола. Идеально подходит для Новогодних салатов

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Сельдь домашнего семужного посола. Идеально подходит для Новогодних салатов

Сельдь вплоть до XIV века считалась рыбой для бедных из-за своего специфического запаха. Дело в том, что сельдь начинала выделять запах спустя пару часов после того, как была поймана. Вероятно, это происходило из-за выделения рыбьего жира.

Кроме того, сельдь была не особо вкусной, что делало ее плохим блюдом для богатых людей. Элита выбирала тунец, лосось и иные виды рыбы. Сельдь же доставалась самым бедным слоям населения Европы.

Однако, после того как сельдь научились солить, ситуация изменилась. Так как засолка рыбы — процесс весьма затратный, позволить его могли лишь люди с судами. Именно на кораблях рыбу солили, чтобы сохранить на время странствия.

Теперь соленая сельдь считается вкусным продуктом. Сделаем засолку сельди самостоятельно.

Ингредиенты для семужного посола сельди:

  • сельдь — 2,6 кг;
  • соль — 115 г;
  • сахар — 38 г.

Ингредиенты для маринада:

  • вода — 2 литра;
  • соль — 35 г;
  • черный перец горошком — 2 ч.л.;
  • перец душистый горошком — ч.л.;
  • кориандр — ч.л.;
  • гвоздика — 3 шт.;
  • лавровый лист — 5 шт.

Приготовление семужного посола сельди:

Промываем рыбу и удаляем внутренности путем одного разреза внизу живота. Вытаскиваем внутренности с той стороны, где жабры, чтобы не разрезать полностью все брюхо сельди.

Сельдь домашнего семужного посола. Идеально подходит для Новогодних салатов

Смешиваем соль и сахар, высыпаем к рыбе и перемешиваем. Сельдь должна покрыться соленым слоем.

Выкладываем рыбу в контейнер спинкой вниз и оставляем под крышкой в холодильнике на 2 дня.

Высыпаем в кастрюлю с водой соль и лавровый лист. В ступку высыпаем перец душистый и черный, кориандр и гвоздику.

В ступке слегка измельчаем специи, высыпаем в воду. Доводим маринад до кипения, кипятим 5-7 минут. Оставляем маринад до полного остывания.

Удаляем с рыбы головы и хвосты, выкладываем в большую банку. Заливаем рыбу маринадом, закрываем плотно крышкой и оставляем на сутки в холодильнике.

Сельдь домашнего семужного посола. Идеально подходит для Новогодних салатов

Эта сельдь будет идеальным вариантом для Сельди под шубой.

Сельдь домашнего семужного посола. Идеально подходит для Новогодних салатов

Также рыбу можно подавать, как закуску на стол.

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