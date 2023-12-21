Сельдь домашнего семужного посола. Идеально подходит для Новогодних салатов

Сельдь вплоть до XIV века считалась рыбой для бедных из-за своего специфического запаха. Дело в том, что сельдь начинала выделять запах спустя пару часов после того, как была поймана. Вероятно, это происходило из-за выделения рыбьего жира.

Кроме того, сельдь была не особо вкусной, что делало ее плохим блюдом для богатых людей. Элита выбирала тунец, лосось и иные виды рыбы. Сельдь же доставалась самым бедным слоям населения Европы.

Однако, после того как сельдь научились солить, ситуация изменилась. Так как засолка рыбы — процесс весьма затратный, позволить его могли лишь люди с судами. Именно на кораблях рыбу солили, чтобы сохранить на время странствия.

Теперь соленая сельдь считается вкусным продуктом. Сделаем засолку сельди самостоятельно.

Ингредиенты для семужного посола сельди:

сельдь — 2,6 кг;

соль — 115 г;

сахар — 38 г.

Ингредиенты для маринада:

вода — 2 литра;

соль — 35 г;

черный перец горошком — 2 ч.л.;

перец душистый горошком — ч.л.;

кориандр — ч.л.;

гвоздика — 3 шт.;

лавровый лист — 5 шт.

Приготовление семужного посола сельди:

Промываем рыбу и удаляем внутренности путем одного разреза внизу живота. Вытаскиваем внутренности с той стороны, где жабры, чтобы не разрезать полностью все брюхо сельди.

Смешиваем соль и сахар, высыпаем к рыбе и перемешиваем. Сельдь должна покрыться соленым слоем.

Выкладываем рыбу в контейнер спинкой вниз и оставляем под крышкой в холодильнике на 2 дня.

Высыпаем в кастрюлю с водой соль и лавровый лист. В ступку высыпаем перец душистый и черный, кориандр и гвоздику.

В ступке слегка измельчаем специи, высыпаем в воду. Доводим маринад до кипения, кипятим 5-7 минут. Оставляем маринад до полного остывания.

Удаляем с рыбы головы и хвосты, выкладываем в большую банку. Заливаем рыбу маринадом, закрываем плотно крышкой и оставляем на сутки в холодильнике.

Эта сельдь будет идеальным вариантом для Сельди под шубой.

Также рыбу можно подавать, как закуску на стол.