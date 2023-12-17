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На все уйдет не больше 25 минут: торт с белым шоколадом без замешивания теста и выпекания

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На все уйдет не больше 25 минут: торт с белым шоколадом без замешивания теста и выпекания

Зима – это сказочное время, и нет лучшего способа поделиться праздничным настроением, чем чашка чудесного напитка со вкусным тортом. Возможно ли поразить родных и долго не стоять на кухне? Спойлер – да!

ВКУСНЫЕ РЕЦЕПТЫ

Лучший способ приступить к праздничным приготовлениям – выбрать рецепт праздничного торта. Ведь десерт – это не просто блюдо, это традиция, объединяющая, создающая воспоминания и вдохновляющая.

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Рецепт торта с белым шоколадом.

  • Время: 30 минут
  • Порций: 4

На все уйдет не больше 25 минут: торт с белым шоколадом без замешивания теста и выпекания

Прекрасное сочетание вкусов / Фото kwestiasmaku

Ингредиенты:
– 200 грамм песочного или овсяного печенья;
– 80 грамм сливочного масла;
– 200 грамм свежей клюквы + для украшения;
– 50 грамм сахара;
– 125 миллилитров сливок 30%;
– 200 грамм белого шоколада;
– 250 грамм маскарпоне.

Приготовление:

  1. Тщательно перемешайте печенье в блендере или измельчителе с растопленным маслом.
  2. Вылейте смесь в металлическую форму для торта (желательно со съемным дном), плотно прижмите ко дну и бокам.
  3. Поставьте тесто в холодильник на 20 минут.
  4. Поместите клюкву в кастрюлю с сахаром. Готовьте примерно 10 – 15 минут, не накрывая крышкой, пока ягоды не распадутся и смесь не загустеет.
  5. Между тем время от времени помешивайте и сбрызгивайте водой, если клюква будет приставать ко дну.
  6. Сливки разогрейте, снимите с огня, добавьте поломанный на кубики шоколад и помешивайте до полного растворения.
  7. Полностью охладите (например, в кастрюле с холодной водой).
  8. Маскарпоне взбейте миксером около минуты, пока он не увеличится в объеме.
  9. Добавьте их в охлажденный шоколад тремя порциями, каждый раз перемешивая, пока ингредиенты не соединятся.
  10. Залейте клюкву торт и поставьте в холодильник примерно на 2 часа.

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