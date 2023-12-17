На все уйдет не больше 25 минут: торт с белым шоколадом без замешивания теста и выпекания

Прекрасное сочетание вкусов / Фото kwestiasmaku
Ингредиенты:
– 200 грамм песочного или овсяного печенья;
– 80 грамм сливочного масла;
– 200 грамм свежей клюквы + для украшения;
– 50 грамм сахара;
– 125 миллилитров сливок 30%;
– 200 грамм белого шоколада;
– 250 грамм маскарпоне.
Приготовление:
- Тщательно перемешайте печенье в блендере или измельчителе с растопленным маслом.
- Вылейте смесь в металлическую форму для торта (желательно со съемным дном), плотно прижмите ко дну и бокам.
- Поставьте тесто в холодильник на 20 минут.
- Поместите клюкву в кастрюлю с сахаром. Готовьте примерно 10 – 15 минут, не накрывая крышкой, пока ягоды не распадутся и смесь не загустеет.
- Между тем время от времени помешивайте и сбрызгивайте водой, если клюква будет приставать ко дну.
- Сливки разогрейте, снимите с огня, добавьте поломанный на кубики шоколад и помешивайте до полного растворения.
- Полностью охладите (например, в кастрюле с холодной водой).
- Маскарпоне взбейте миксером около минуты, пока он не увеличится в объеме.
- Добавьте их в охлажденный шоколад тремя порциями, каждый раз перемешивая, пока ингредиенты не соединятся.
- Залейте клюкву торт и поставьте в холодильник примерно на 2 часа.
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