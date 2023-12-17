На все уйдет не больше 25 минут: торт с белым шоколадом без замешивания теста и выпекания

Зима – это сказочное время, и нет лучшего способа поделиться праздничным настроением, чем чашка чудесного напитка со вкусным тортом. Возможно ли поразить родных и долго не стоять на кухне? Спойлер – да!

ВКУСНЫЕ РЕЦЕПТЫ

Лучший способ приступить к праздничным приготовлениям – выбрать рецепт праздничного торта. Ведь десерт – это не просто блюдо, это традиция, объединяющая, создающая воспоминания и вдохновляющая.

Вкусно Крученики с грибами в сливочном соусе – блюдо, которое захочется приготовить на праздники.

Рецепт торта с белым шоколадом.