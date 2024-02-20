Приготовьте к чаю шикарный овсяный пирог с бананом и какао, который обладает ярким шоколадным вкусом. Несмотря на то что ни грамма сахара в его состав не входит, получается такое блюдо довольно сладким.

Также для приготовления этой домашней выпечки вам не понадобится пшеничная мука. С ее функцией прекрасно справятся овсяные хлопья, предварительно замоченные в молоке. Столь полезная замена муке — просто отличный вариант.

Как вкусно испечь овсяный пирог с бананом и какао

Вы можете приготовить этот шоколадный десерт не только с банановым пюре, но и со свежим яблоком, нарезанным мелким кубиком. Этот фрукт будет как нельзя кстати. Благодаря ему выпечка из овсяного теста выйдет слегка влажной. Так вы ее точно не пересушите в духовом шкафу. К тому же с помощью такого дополнительного ингредиента вам удастся сделать этот десерт еще вкуснее.

Ингредиенты

Овсяные хлопья120 г Банан2 шт. Молоко240 мл Разрыхлитель6 г Ваниль2 щеп. Яйцо2 шт. Какао-порошок30 г

Приготовление

В глубокую миску всыпаем овсяные хлопья. Заливаем их горячим молоком. Хорошенько перемешиваем. Накрываем миску. Оставляем при комнатной температуре на 15 минут. Очищаем бананы от кожуры. Помещаем их в отдельную емкость. Разминаем бананы вилкой или измельчаем с помощью толкушки для картофеля до получения однородного пюре.Вбиваем к фруктовой массе яйца. Перемешиваем всё, используя ручной венчик. Всыпаем какао-порошок. Добавляем в шоколадную смесь разрыхлитель для теста и ванилин. Снова хорошенько перемешиваем все ингредиенты.Добавляем в полученную массу замоченные в молоке овсяные хлопья. Тщательно перемешиваем. Выливаем готовое тесто в форму для выпекания, застеленную пергаментом. Ровняем его. Отправляем в разогретый до 180 градусов духовой шкаф на 30 минут.

После того как шоколадный пирог остынет, вы можете покрыть его кофейной смесью. Для этого всыпьте в глубокую емкость 130 г сахарной пудры. Добавьте 1 ч. л. кофейных зерен мелкого помола и влейте 30 мл крепкого кофе (остывшего). Перемешайте всё венчиком до однородности. Полейте пирог кофейным сиропом. Равномерно его распределите в процессе. Посыпьте верх выпечки миндальными хлопьями. А через 20 минут уже можно будет пробовать, каков же на вкус этот волшебный овсяный пирог.