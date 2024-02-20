Куриные бедра съедаем по 3 кг за неделю. Сногсшибательное блюдо на обед или ужин

Ужин считается важным приемом пищи для любого человека. Однако, некоторые по каким-то причинам пренебрегают ужином. Кто-то делает это неосознанно, а кто-то намеренно. Нередко люди отказываются от ужина, чтобы сберечь фигуру. Но, не все знают как пагубно в итоге это влияет на наше тело.
Дело в том, что отсутствие ужина ведет к голоду в ночное время суток. Человек постоянно просыпается, тянется к холодильнику ближе к полуночи. Таким образом, неосознанно сбивается режим питания, что увеличивает вес в будущем.
Приготовим вкусный простой ужин, от которого будет сложно отказаться.
Ингредиенты для тушеных куриных бедер:
- куриные бедра — 5 шт.;
- соль — ч.л.;
- перец черный — ½ ч.л.;
- паприка — ½ ч.л.;
- мука — 3 ст.л.;
- сливочное масло — 50 г;
- лук — шт.;
- чеснок — 3 зубчика;
- сметана — 150 г;
- вода — 200 мл;
- мускатный орех — щепотка;
- картофель — 7 шт.;
- горячее молоко.
Приготовление тушеных куриных бедер:
Снимаем кожу с куриных бедер, посыпаем солью, черным перцем и паприкой, слегка поливаем растительным маслом. Смешиваем специи с мясом, втираем их в волокна бедер.
Обваливаем каждое бедро в муке, а затем обжариваем на сковороде с растительным маслом.
На бедра кладем по кусочку сливочного масла и переворачиваем на другую сторону, продолжаем жарить.
Нарезаем маленьким кубиком репчатый лук, шинкуем чеснок. Убираем со сковороды бедра, выкладываем в то же самое масло лук.
Обжариваем лук до золотистого цвета пару минут, смешиваем со сметаной.
Вливаем воду к луку и сметане, добавляем чеснок, мускатный орех и соль.
Выкладываем в соус бедра, на минимальном огне тушим 20 минут под крышкой.
Очищенный картофель в это время нарезаем брусочками.
Отвариваем картофель, смешиваем с молоком, по желанию добавляем сливочное масло и заранее обжаренный лук.
Подаем тушеные куриные бедра с картофельным пюре. Получается отменный сытный ужин.