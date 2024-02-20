Куриные бедра съедаем по 3 кг за неделю. Сногсшибательное блюдо на обед или ужин

Ужин считается важным приемом пищи для любого человека. Однако, некоторые по каким-то причинам пренебрегают ужином. Кто-то делает это неосознанно, а кто-то намеренно. Нередко люди отказываются от ужина, чтобы сберечь фигуру. Но, не все знают как пагубно в итоге это влияет на наше тело.

Дело в том, что отсутствие ужина ведет к голоду в ночное время суток. Человек постоянно просыпается, тянется к холодильнику ближе к полуночи. Таким образом, неосознанно сбивается режим питания, что увеличивает вес в будущем.

Приготовим вкусный простой ужин, от которого будет сложно отказаться.

Ингредиенты для тушеных куриных бедер:

куриные бедра — 5 шт.;

соль — ч.л.;

перец черный — ½ ч.л.;

паприка — ½ ч.л.;

мука — 3 ст.л.;

сливочное масло — 50 г;

лук — шт.;

чеснок — 3 зубчика;

сметана — 150 г;

вода — 200 мл;

мускатный орех — щепотка;

картофель — 7 шт.;

горячее молоко.

Приготовление тушеных куриных бедер:

Снимаем кожу с куриных бедер, посыпаем солью, черным перцем и паприкой, слегка поливаем растительным маслом. Смешиваем специи с мясом, втираем их в волокна бедер.

Обваливаем каждое бедро в муке, а затем обжариваем на сковороде с растительным маслом.

На бедра кладем по кусочку сливочного масла и переворачиваем на другую сторону, продолжаем жарить.

Нарезаем маленьким кубиком репчатый лук, шинкуем чеснок. Убираем со сковороды бедра, выкладываем в то же самое масло лук.

Обжариваем лук до золотистого цвета пару минут, смешиваем со сметаной.

Вливаем воду к луку и сметане, добавляем чеснок, мускатный орех и соль.

Выкладываем в соус бедра, на минимальном огне тушим 20 минут под крышкой.

Очищенный картофель в это время нарезаем брусочками.

Отвариваем картофель, смешиваем с молоком, по желанию добавляем сливочное масло и заранее обжаренный лук.

Подаем тушеные куриные бедра с картофельным пюре. Получается отменный сытный ужин.