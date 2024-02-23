Простой и полезный салат из свеклы за 5 минут. Идеальное сочетание ингредиентов

Около 500 лет до нашей эры, в Европе от свеклы употребляли в пищу только вершки. В это же время в Азии уже предпочитали в рационе корешки продукта. Неудивительно, ведь это и вкуснее, и сытнее. Спустя время, европейцы увидели в свекле богатый корнеплод.

Учёный Теофраст занимался исследованием растений и отмечал в своей работе, что корень свеклы толстый, мясистый, на вкус сладкий и приятный, а люди едят его даже сырым. В Средние века некоторые народы считали, что этот частый гость в рационе может предотвратить эпидемию чумы.

Сейчас свекла менее популярна, но по-прежнему полезная и сытная. Стоит приготовить салат с использованием этого продукта.

Ингредиенты для салата:

свекла — 400 г;

яблочный уксус — ст. л.;

горчица в зернах — ст. л.;

чеснок — 2-3 зубчика;

кунжут — ст. л.;

растительное масло — ст. л.;

сахар — ч. л.;

соль — ½ ч. л.;

молотый кориандр — ½ ч. л.;

молотый перец.

Приготовление салата:

Отвариваем свеклу и натираем на корейской терке, если такой нет, то можно использовать крупную терку. При варке свеклы не используем соль. С помощью ножа измельчаем 2-3 крупных зубчиках чеснока.

Ставим на плиту сухую сковороду, обжариваем на ней кунжут. Так ингредиент в салате лучше раскрывается.

Соединяем свеклу, чеснок и кунжут в салатнице. Добавляем растительное масло и яблочный уксус.

Высыпаем сахар, соль, молотый перец и кориандр.

По желанию добавляем горчицу в зернах.

Перемешиваем ложкой и угощаемся полезным, а также простым салатом.

Приятного аппетита!