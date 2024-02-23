Простой и полезный салат из свеклы за 5 минут. Идеальное сочетание ингредиентов

Около 500 лет до нашей эры, в Европе от свеклы употребляли в пищу только вершки. В это же время в Азии уже предпочитали в рационе корешки продукта. Неудивительно, ведь это и вкуснее, и сытнее. Спустя время, европейцы увидели в свекле богатый корнеплод.
Учёный Теофраст занимался исследованием растений и отмечал в своей работе, что корень свеклы толстый, мясистый, на вкус сладкий и приятный, а люди едят его даже сырым. В Средние века некоторые народы считали, что этот частый гость в рационе может предотвратить эпидемию чумы.
Сейчас свекла менее популярна, но по-прежнему полезная и сытная. Стоит приготовить салат с использованием этого продукта.
Ингредиенты для салата:
- свекла — 400 г;
- яблочный уксус — ст. л.;
- горчица в зернах — ст. л.;
- чеснок — 2-3 зубчика;
- кунжут — ст. л.;
- растительное масло — ст. л.;
- сахар — ч. л.;
- соль — ½ ч. л.;
- молотый кориандр — ½ ч. л.;
- молотый перец.
Приготовление салата:
Отвариваем свеклу и натираем на корейской терке, если такой нет, то можно использовать крупную терку. При варке свеклы не используем соль. С помощью ножа измельчаем 2-3 крупных зубчиках чеснока.
Ставим на плиту сухую сковороду, обжариваем на ней кунжут. Так ингредиент в салате лучше раскрывается.
Соединяем свеклу, чеснок и кунжут в салатнице. Добавляем растительное масло и яблочный уксус.
Высыпаем сахар, соль, молотый перец и кориандр.
По желанию добавляем горчицу в зернах.
Перемешиваем ложкой и угощаемся полезным, а также простым салатом.
Приятного аппетита!