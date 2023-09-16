Побалуйте себя ресторанным завтраком дома: рецепт тостов с яйцом пашот

Что вы обычно готовите на завтрак? Наверное, бутерброды, яичницу или салат. А что если мы предложим подать к завтраку хрустящие тосты с яйцом пашот и свежим салатом – объедение.

ВКУСНЫЕ РЕЦЕПТЫ

Тосты с лососем, яйцами пашот и икрой, на первый взгляд, выглядят сложно, но на самом деле – рецепт очень простой. Если у вас нет рыбы или икры – смело замените эти продукты на курочку или ветчину.

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Такой завтрак не только станет любимым в семье, а насытится на целый день.

Рецепт тостов с яйцом пашот

Время: 20 минут

20 минут Порции: 1

Ингредиенты:

– тостовый хлеб;

– 2 столовые ложки мягкого творога;

– авокадо;

– салатный микс;

– 2 столовые ложки оливкового масла;

– 2 яйца;

– копченый лосось;

– 2 столовые ложки икры форели;

– 1 столовая ложка винного уксуса;

– соль;

– черный молотый перец;

– лимонный сок.

Приготовление:

Хлеб смазываем оливковым маслом и поджариваем на разогретой сковороде.

Разбиваем яйцо на сито, чтобы стекла лишняя жидкость. Кипятим воду, добавляем 1 столовую ложку уксуса, соль и перемешиваем, чтобы образовалась воронка.

Опускаем осторожно в воду яйцо и варим 3 минуты на среднем огне.

Поджаренный хлеб смазываем сыром, сверху добавляем листья салата, затем нарезанный и политый лимонным соком авокадо. Сверху добавляем лосось, яйцо пашот, икру, соль, перец.

Приятного аппетита!

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