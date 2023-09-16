ГлавнаяРецептыПобалуйте себя ресторанным завтраком дома: рецепт тостов с яйцом пашот Побалуйте себя ресторанным завтраком дома: рецепт тостов с яйцом пашот На чтение: 2 минуты Что вы обычно готовите на завтрак? Наверное, бутерброды, яичницу или салат. А что если мы предложим подать к завтраку хрустящие тосты с яйцом пашот и свежим салатом – объедение. ВКУСНЫЕ РЕЦЕПТЫ Тосты с лососем, яйцами пашот и икрой, на первый взгляд, выглядят сложно, но на самом деле – рецепт очень простой. Если у вас нет рыбы или икры – смело замените эти продукты на курочку или ветчину. Читайте также Удивите семью осенними вкусностями: рецепт выпечки из слоеного теста и куриного фарша Такой завтрак не только станет любимым в семье, а насытится на целый день. Рецепт тостов с яйцом пашот Время: 20 минут Порции: 1 Ингредиенты: – тостовый хлеб; – 2 столовые ложки мягкого творога; – авокадо; – салатный микс; – 2 столовые ложки оливкового масла; – 2 яйца; – копченый лосось; – 2 столовые ложки икры форели; – 1 столовая ложка винного уксуса; – соль; – черный молотый перец; – лимонный сок. Приготовление: Хлеб смазываем оливковым маслом и поджариваем на разогретой сковороде. Разбиваем яйцо на сито, чтобы стекла лишняя жидкость. Кипятим воду, добавляем 1 столовую ложку уксуса, соль и перемешиваем, чтобы образовалась воронка. Опускаем осторожно в воду яйцо и варим 3 минуты на среднем огне. Поджаренный хлеб смазываем сыром, сверху добавляем листья салата, затем нарезанный и политый лимонным соком авокадо. Сверху добавляем лосось, яйцо пашот, икру, соль, перец. Приятного аппетита! Понравился рецепт? Попробуйте также приготовить домашние булочки с маком. Поделитесь с друзьями