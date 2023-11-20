Портал про города-курорты | Perekop

Палтус в сливочном соусе

На чтение: 2 минуты
Палтус в сливочном соусе

Описание приготовления:

Сливочный соус и палтус прекрасно дополняют друг друга. Чеснок можно измельчить через терку или просто разрезав на части, кому как нравится. Лучше всего подавать палтус с овощами гриль.
Назначение: На ужин Основной ингредиент: Рыба и морепродукты / Палтус Блюдо: Горячие блюда

Состав / Ингредиенты:

  • Палтус 300 Грамм
  • Соль По вкусу
  • Перец черный По вкусу
  • Масло растительное 1 Ст. ложка
  • Чеснок 1 Зубчик
  • Вино белое 50 Миллилитров (полусладкое)
  • Сливки 70 Миллилитров (20-22% жирности)
  • Масло сливочнoe 20 Грамм
  • Сок лимона 1/2 Чайных ложки

Количество порций 2

Калорийность

143 ккал

Калорийность

15 г

Белки

7 г

Жиры

0 г

Углеводы

Пищевая ценность на 100г.

Как приготовить «Палтус в сливочном соусе»

Палтус в сливочном соусе

Подготовьте все необходимые ингредиенты для приготовления палтуса в сливочном соусе.

Палтус в сливочном соусе

Палтус почистите от чешуи, отрежьте плавники и разрежьте на два стейка. Рыбу посолите и поперчите с двух сторон.

Палтус в сливочном соусе

В сковороду налейте растительное масло, добавьте сливочное и разогрейте на среднем огне. Обжарьте палтус с двух сторон по 3-4 минуты, переложите на тарелку и накройте крышкой.

Палтус в сливочном соусе

В чистую сковороду налейте вино, лимонный сок, выложите чеснок, добавьте соль и перец.

Палтус в сливочном соусе

Доведите до кипения и варите на медленном огне в течение 3 минут.

Палтус в сливочном соусе

Влейте в сковороду сливки, перемешайте.

Палтус в сливочном соусе

Варите соус в течение одной минуты и снимите с огня. Палтус выложите на тарелки, полейте сливочным соусом и подавайте к столу.

Палтус в сливочном соусе

Приятного аппетита!

Что будем искать? Например,Человек