Описание приготовления:

Сливочный соус и палтус прекрасно дополняют друг друга. Чеснок можно измельчить через терку или просто разрезав на части, кому как нравится. Лучше всего подавать палтус с овощами гриль.

Назначение: На ужин Основной ингредиент: Рыба и морепродукты / Палтус Блюдо: Горячие блюда

Состав / Ингредиенты:

Палтус 300 Грамм

Соль По вкусу

Перец черный По вкусу

Масло растительное 1 Ст. ложка

Чеснок 1 Зубчик

Вино белое 50 Миллилитров (полусладкое)

Сливки 70 Миллилитров (20-22% жирности)

Масло сливочнoe 20 Грамм

Сок лимона 1/2 Чайных ложки

Количество порций 2

Калорийность

143 ккал

Калорийность

15 г

Белки

7 г

Жиры

0 г

Углеводы

Пищевая ценность на 100г.

Как приготовить «Палтус в сливочном соусе»

Подготовьте все необходимые ингредиенты для приготовления палтуса в сливочном соусе.

Палтус почистите от чешуи, отрежьте плавники и разрежьте на два стейка. Рыбу посолите и поперчите с двух сторон.

В сковороду налейте растительное масло, добавьте сливочное и разогрейте на среднем огне. Обжарьте палтус с двух сторон по 3-4 минуты, переложите на тарелку и накройте крышкой.

В чистую сковороду налейте вино, лимонный сок, выложите чеснок, добавьте соль и перец.

Доведите до кипения и варите на медленном огне в течение 3 минут.

Влейте в сковороду сливки, перемешайте.

Варите соус в течение одной минуты и снимите с огня. Палтус выложите на тарелки, полейте сливочным соусом и подавайте к столу.

Приятного аппетита!