Описание приготовления:
Сливочный соус и палтус прекрасно дополняют друг друга. Чеснок можно измельчить через терку или просто разрезав на части, кому как нравится. Лучше всего подавать палтус с овощами гриль.
Назначение: На ужин Основной ингредиент: Рыба и морепродукты / Палтус Блюдо: Горячие блюда
Состав / Ингредиенты:
- Палтус 300 Грамм
- Соль По вкусу
- Перец черный По вкусу
- Масло растительное 1 Ст. ложка
- Чеснок 1 Зубчик
- Вино белое 50 Миллилитров (полусладкое)
- Сливки 70 Миллилитров (20-22% жирности)
- Масло сливочнoe 20 Грамм
- Сок лимона 1/2 Чайных ложки
Количество порций 2
Калорийность
143 ккал
Калорийность
15 г
Белки
7 г
Жиры
0 г
Углеводы
Пищевая ценность на 100г.
Как приготовить «Палтус в сливочном соусе»
Подготовьте все необходимые ингредиенты для приготовления палтуса в сливочном соусе.
Палтус почистите от чешуи, отрежьте плавники и разрежьте на два стейка. Рыбу посолите и поперчите с двух сторон.
В сковороду налейте растительное масло, добавьте сливочное и разогрейте на среднем огне. Обжарьте палтус с двух сторон по 3-4 минуты, переложите на тарелку и накройте крышкой.
В чистую сковороду налейте вино, лимонный сок, выложите чеснок, добавьте соль и перец.
Доведите до кипения и варите на медленном огне в течение 3 минут.
Влейте в сковороду сливки, перемешайте.
Варите соус в течение одной минуты и снимите с огня. Палтус выложите на тарелки, полейте сливочным соусом и подавайте к столу.
Приятного аппетита!