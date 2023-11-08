Рецепт: Нут запеченый соленый со специями — отличный снек!

Ингредиенты:

нут — 1 стакан;

соль — 1 ч.л.;

чеснок гранулированный — 1 ч.л.;

красный острый молотый перец — 0,5 ч.л.

Способ приготовления: Закуска из хрустящего запеченного нута со специями — прекрасная альтернатива орешками. Конечно, одно другое не заменяет, поскольку это совершенно разные продукты, зато они вполне могут прекрасно дополнить друг друга по содержанию различных микроэлементов. Недавно я удивилась тому, что большинство моих знакомых никогда такое не пробовали, поэтому решила написать лёгкий и простой вариант этой закуски.

Для приготовления этой закуски нам понадобится один стакан нута. Его нужно промыть и замочить на сорок минут. Часто рекомендуют замачивать нут на двенадцать часов, но мне никогда столько времени не требовалось.

Затем отвариваем нут до готовности, примерно, в течение часа. По истечении этого времени у меня нут всегда становится мягким.

Теперь приготовим специи для нашей закуски. Их можно варьировать по своему вкусу. Я взяла самые простые: по одной чайной ложке соли и гранулированного чеснока, а так же половину чайной ложки красного острого молотого перца.

С готового нута сливаем воду и смешиваем его со специями, затем выкладываем его на противень, застеленный бумагой для выпечки. При желании можно добавить к нуту любое растительное масло, но я предпочитаю сделать закуску из нута сухой.

Отправляем нут в специях в духовку на полчаса при температуре двести градусов. В процессе запекания нут надо постоянно помешивать, чтобы он пропекся и просушился равномерно. Наша закуска готова, как только нут перестанет быть мягким.

Готовую закуску из нута со специями, поскольку в ней нет масла, можно брать прямо руками, как орешки или любые другие снеки.

Приятного аппетита!

Время приготовления: 2 ч. 10 мин.