Нежный, быстрый и бюджетный. Знаменитый торт Мимоза: без сливок и желатина

Торты — это изысканные десерты для праздничного стола. В современном мире ни одно знаковое мероприятие не проходит без авторского десерта. Часто торты мы видим на Юбилеях, свадьбах, корпоративах и прочих торжествах. Однако, торт не всегда был в центре внимания на празднике.

В прошлом торты служили лишь открыткой, то есть приглашением к торжеству. Знатные особы отправляли торты своим знакомым как предлог для визита на бал.

Одна из дам взяла за основу угощение в виде торта на своих пышных балах. Это вошло в моду во Франции и вскоре вся знать украшала свои торжественные встречи пышными кремовыми тортами.

Если не хочется покупать торт для своего праздника, сделайте самостоятельно торт Мимоза.

Ингредиенты теста для торта Мимоза:

яйца — 5 шт.;

соль — щепотка;

ванильный сахар — 16 г;

сахар — 150 г;

кукурузный крахмал — 10 г;

мука — 150 г;

разрыхлитель — 1 ч.л.;

куркума — 1/4 ч.л.;

цедра 1 лимона.

Ингредиенты для крема:

молоко — 5000 мл;

сахар — 100 г;

ванильный сахар — 8 г;

кукурузный крахмал — 35 г;

яйца — 2 шт.;

сливочное масло — 250 г;

консервированные ананасы — 250 г;

ананасовый сок — 150 мл.

Приготовление торта Мимоза:

Делим яйца на белки и желтки. К белкам высыпаем соль и ванильный сахар, взбиваем до пышности. Высыпаем постепенно к пышной пене сахарный песок, продолжаем взбивать миксером.

Спустя минуту добавляем в белковую смесь крахмал, взбиваем 3 минуты. Добавляем в смесь по одному желтки, быстро взбиваем.

Спустя еще минуту просеиваем в смесь муку с разрыхлителем и куркумой, замешиваем миксером однородное гладкое тесто.

Высыпаем в тесто цедру лимона, перемешиваем аккуратно лопаткой.

Выливаем тесто в форму диаметром 20 см.

Выпекаем бисквит при 175 градусах 35 минут.

Когда бисквит испекся, достаем его из формы и оставляем на ночь в холодильнике.

350 мл молока разогреваем в сотейнике. В это время смешиваем сахар, ванильный сахар и кукурузный крахмал. Вливаем в сыпучие продукты молоток и разбиваем яйца, перемешиваем.

Постепенно вливаем смесь в горячее молоко, смешиваем. Варим смесь до кипения, а затем помешивая, варим еще 30-40 секунд.

Оставляем заварную основу остывать на ночь.

Ананасовому соку даем стечь с мякоти.

Взбиваем 3 минуты сливочное масло, добавляем к нему постепенно остывшую заварную основу — получаем крем.

Нарезаем ананасы на полукольца.

Бисквит делим на 4 коржа, 2 из которых в толщину 8 мм, остальные чуть шире. Нарезаем тонкие коржи на маленькие квадратики, от более темных кусочков избавляемся.

Пропитываем более толстые коржи ананасовым соком. На нижний корж выкладываем крем при помощи кондитерского мешка, кладем на кремовый слой ананасы.

Смазываем слой ананасов кремом и покрываем вторым коржом, пропитанным ананасовым соком.

Можно заранее снять с верхнего коржа шапочку.

Смазываем бока и верх торта кремом, посыпаем измельченными кусочками коржей.

Пропитываем слегка кубики ананасовым соком.

Можно сделать этот торт не только с ананасами, но и с другими ягодами и фруктами. Это отменный торт на праздники, яркий и нежный.