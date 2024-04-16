Пасха 2024: рецепт шоколадного кулича с начинкой

По своему вкусу и содержанию такой кулич напоминает шоколадный фондан. Это невероятно вкусно и сладко.

До Пасхи остается все меньше времени, а значит, пора пересмотреть свои рецепты и добавить к ним что-нибудь новенькое. Советуем приготовить невероятно вкусный кулич с начинкой по рецепту кулинарного блогера Вики Толоковой.

Кулич с начинкой

Ингредиенты:

Для опары:

молоко – 150 мл;

свежие дрожжи – 15 гр;

мука – 200 гр;

сахар – 50 гр.

Для теста:

яйца – 2 шт;

желтки – 2 шт;

сахар – 100 гр;

мука – 350 гр;

какао – 60 гр;

мягкое сливочное масло – 200 гр.

Для ганаша:

шоколад – 250 гр;

сливки (30%-36%) – 200 мл.

Способ приготовления:

Смешать все ингредиенты для опары, накрыть и оставить на 20-30 минут. К опаре добавить все ингредиенты (кроме муки), перемешивать, добавить просеянную муку и замесить тесто. Оно может оставаться еще немного липковатым, но не нужно добавлять много муки, чтобы его не забить.

Тесто накрыть и оставить на час.

Тесто обмять, разделить на три части, сформировать куличи, выложить их в формы, дать им расстояться 30 минут и отправить в разогретую до 170 градусов на 30-35 минут.

Пока куличи пекутся, нужно приготовить ганаш. Для этого горячими сливками залить шоколад, помешивая, расплавить его и отправить в холодильник на 6 часов.

Когда готовые куличи полностью остынут, срезать с них верхушку, вынуть серединку и залить внутрь начинку. Это может быть ганаш или же карамель с орехами, например. Вернуть на место «крышечку» и смазать ее тоже ганашом или шоколадной глазурью, украсить по своему вкусу.

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