Рецепт: Котлеты из молоков сазана — Жареные-пареные

Ингредиенты:
молоки сазана — 1 кг;
яйца куриные — 1 шт;
белый хлеб — 100 гр;
сухарики из белого хлеба — 5 шт;
лук репчатый — 1 шт;
соль — по вкусу;
перец черный молотый — по вкусу;
масло растительное для обжарки — по вкусу
Способ приготовления: Предлагаю вашему вниманию оригинальный и сытный рецепт котлет. Но котлет не мясных, не гречневых, а из весьма необычного продукта — молоков сазана. Купить эти молоки можно практически на любом рынке и стоят они совсем недорого, намного дешевле даже куриного мяса. А по сытности и питательности его превосходят. По вкусу котлеты напоминают рыбные, только гораздо нежнее. Готовить их довольно просто, минимум затрат, а с картофельным пюре, да и просто с хлебом улетают на «ура». В дополнение — ваш любимый соус или свежая зелень приветствуются!
1) Нам понадобится всего пять нехитрых ингредиентов — молоки, куриное яйцо, сухари, белый хлеб, луковица.
2) Молоки, сухари, хлеб и лук пропускаем через мясорубку. Сухари ставим отдельно, они нам понадобятся для панировки.
3) В полученную массу вбиваем яйцо, добавляем соль и черный молотый перец. По желанию, можно добавить свои любимые специи. Перемешиваем. Масса становится похожа консистенцией на тесто, а не на фарш.
4) Скатываем из полученной массы примерно одинаковые «шарики». Слегка обваливаем их в панировочных сухарях.
5) Только в хорошо прогретое(!) масло в глубокую сковороду выкладываем «шарики». Слегка нужно их приплюснуть, чтобы придать форму котлет. Жарить нужно на сильном огне минуты 2-3 с одной стороны, затем, лопаткой приподнимаем одну из котлет — проверяем, легко ли отстает от сковороды, если да, то переворачиваем.
Доготавливаем 15 минут котлетки на пару. В пароварке или мантоварке. Сразу не вынимаем, даем слегка остыть.
6) Вот такие румяные и аппетитные котлеты получились.
Сытный ужин нам сегодня обеспечен. Всем приятного аппетита и до новых
Время приготовления: 40 мин. Примерная стоимость порции: 700 руб.