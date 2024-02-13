Рецепт: Котлеты из молоков сазана — Жареные-пареные

Ингредиенты:

молоки сазана — 1 кг;

яйца куриные — 1 шт;

белый хлеб — 100 гр;

сухарики из белого хлеба — 5 шт;

лук репчатый — 1 шт;

соль — по вкусу;

перец черный молотый — по вкусу;

масло растительное для обжарки — по вкусу

Способ приготовления: Предлагаю вашему вниманию оригинальный и сытный рецепт котлет. Но котлет не мясных, не гречневых, а из весьма необычного продукта — молоков сазана. Купить эти молоки можно практически на любом рынке и стоят они совсем недорого, намного дешевле даже куриного мяса. А по сытности и питательности его превосходят. По вкусу котлеты напоминают рыбные, только гораздо нежнее. Готовить их довольно просто, минимум затрат, а с картофельным пюре, да и просто с хлебом улетают на «ура». В дополнение — ваш любимый соус или свежая зелень приветствуются!

1) Нам понадобится всего пять нехитрых ингредиентов — молоки, куриное яйцо, сухари, белый хлеб, луковица.

2) Молоки, сухари, хлеб и лук пропускаем через мясорубку. Сухари ставим отдельно, они нам понадобятся для панировки.

3) В полученную массу вбиваем яйцо, добавляем соль и черный молотый перец. По желанию, можно добавить свои любимые специи. Перемешиваем. Масса становится похожа консистенцией на тесто, а не на фарш.

4) Скатываем из полученной массы примерно одинаковые «шарики». Слегка обваливаем их в панировочных сухарях.

5) Только в хорошо прогретое(!) масло в глубокую сковороду выкладываем «шарики». Слегка нужно их приплюснуть, чтобы придать форму котлет. Жарить нужно на сильном огне минуты 2-3 с одной стороны, затем, лопаткой приподнимаем одну из котлет — проверяем, легко ли отстает от сковороды, если да, то переворачиваем.

Доготавливаем 15 минут котлетки на пару. В пароварке или мантоварке. Сразу не вынимаем, даем слегка остыть.

6) Вот такие румяные и аппетитные котлеты получились.

Сытный ужин нам сегодня обеспечен. Всем приятного аппетита и до новых

Время приготовления: 40 мин. Примерная стоимость порции: 700 руб.