Описание приготовления:

Паста для приготовления может быть любой, но обязательно из твердых сортов пшеницы. Время может быть больше или меньше в зависимости от размера осьминога и какую его часть берете. Щупальца с крупными присосками готовятся долго из-за присутствия коллагена, который и делает мясо жестким. На особь весом в один килограмм потребуется не менее 60-70 минут. Для соуса можно взять и свежие томаты предварительно измельчив в блендере.

Назначение: На ужин Основной ингредиент: Рыба и морепродукты / Морепродукты / Осьминог / Макароны Блюдо: Горячие блюда / Паста

Состав / Ингредиенты:

Паста 120 Грамм

Осьминог 300 Грамм

Помидоры в собственном соку 200 Грамм (рубленые)

Чеснок 3 Зубчика

Масло оливковое 1 Ст. ложка (для обжарки)

Сыр 30 Грамм (твердый)

Соль По вкусу

Перец черный По вкусу

Количество порций 2

Калорийность

119 ккал

Калорийность

9 г

Белки

5 г

Жиры

6 г

Углеводы

Пищевая ценность на 100г.

Как приготовить «Паста с осьминогом в томатном соусе»

Подготовьте все необходимые ингредиенты для приготовления пасты с осьминогом в томатном соусе.

В сковороду налейте растительное масло и разогрейте на среднем огне. Добавьте в масло порезанный чеснок и обжаривайте в течение 30 секунд.

Осьминога сполосните, порежьте на кусочки и добавьте в сковороду. Обжаривайте все в течение 3 минут.

Добавьте к кальмару томатную пасту, посолите, поперчите и перемешайте.

Влейте в сковороду с осьминогом воду, убавьте огонь и тушите все в течение 60 минут, до мягкости. Время может увеличиться, тогда долейте еще воды.

После приготовления осьминога снимите крышку и готовьте до желаемой густоты соуса.

В кастрюлю налейте воду, посолите и доведите до кипения. Опустите пасту и варите, как указано в инструкции. Откиньте на сито, дайте стечь воде и переложите по тарелкам. После этого добавьте осьминога в томатном соусе, посыпьте тертым сыром и подавайте к столу.

Приятного аппетита!