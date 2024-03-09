Описание приготовления:
Паста для приготовления может быть любой, но обязательно из твердых сортов пшеницы. Время может быть больше или меньше в зависимости от размера осьминога и какую его часть берете. Щупальца с крупными присосками готовятся долго из-за присутствия коллагена, который и делает мясо жестким. На особь весом в один килограмм потребуется не менее 60-70 минут. Для соуса можно взять и свежие томаты предварительно измельчив в блендере.
Назначение: На ужин Основной ингредиент: Рыба и морепродукты / Морепродукты / Осьминог / Макароны Блюдо: Горячие блюда / Паста
Состав / Ингредиенты:
- Паста 120 Грамм
- Осьминог 300 Грамм
- Помидоры в собственном соку 200 Грамм (рубленые)
- Чеснок 3 Зубчика
- Масло оливковое 1 Ст. ложка (для обжарки)
- Сыр 30 Грамм (твердый)
- Соль По вкусу
- Перец черный По вкусу
Количество порций 2
Калорийность
119 ккал
Калорийность
9 г
Белки
5 г
Жиры
6 г
Углеводы
Пищевая ценность на 100г.
Как приготовить «Паста с осьминогом в томатном соусе»
Подготовьте все необходимые ингредиенты для приготовления пасты с осьминогом в томатном соусе.
В сковороду налейте растительное масло и разогрейте на среднем огне. Добавьте в масло порезанный чеснок и обжаривайте в течение 30 секунд.
Осьминога сполосните, порежьте на кусочки и добавьте в сковороду. Обжаривайте все в течение 3 минут.
Добавьте к кальмару томатную пасту, посолите, поперчите и перемешайте.
Влейте в сковороду с осьминогом воду, убавьте огонь и тушите все в течение 60 минут, до мягкости. Время может увеличиться, тогда долейте еще воды.
После приготовления осьминога снимите крышку и готовьте до желаемой густоты соуса.
В кастрюлю налейте воду, посолите и доведите до кипения. Опустите пасту и варите, как указано в инструкции. Откиньте на сито, дайте стечь воде и переложите по тарелкам. После этого добавьте осьминога в томатном соусе, посыпьте тертым сыром и подавайте к столу.
Приятного аппетита!