Самый лучший торт для праздника и не только: готовим Наполеон по классическому рецепту

Наполеон — любимый десерт для многих. Несмотря на то, что этот торт очень вкусный, его совсем не сложно готовить. ВКУСНЫЕ РЕЦЕПТЫ В этом рецепте вы узнаете, как готовить Наполеон с заварным кремом. Обязательно попробуйте воплотить его в жизнь – вам понравится. Стоит попробовать Справится даже новичок: быстрые рецепты ленивых суши с «Водным Миром» Наполеон с заварным кремом Время : 2 часа

: 2 часа Порций: 8 Ингредиенты для коржей:

– 200 граммов масла;

– 200 миллилитров сметаны;

– 550 граммов муки. Заварной крем:

– 6 желтков;

– 250 граммов сахара;

– четверть чайной ложки соли;

– 1 чайная ложка ванильного сахара;

– 375 миллилитров молока;

– 3 столовые ложки крахмала;

– 3 столовые ложки муки;

– 200 граммов масла. Приготовление: Смешайте масло и сметану для коржей. Всыпьте муку и тщательно перемешайте. Готовое тесто не должно быть липким. Разделите его на 8 равных частей, сформируйте шарики, накройте их пищевой пленкой и поставьте в холодильник на 40 минут. Тем временем в кастрюлю с толстым дном отделите 6 желтков и поставьте на минимальный огонь. Постепенно всыпьте сахар, соль и ванильный сахар, постоянно помешивая венчиком. Добавьте 75 миллилитров молока, муку и крахмал. Влейте постепенно остальное молоко, помешивая. Держите смесь на огне до тех пор, пока крем не загустеет. Далее выключите огонь и оставьте крем остывать. Достаньте тесто из холодильника и раскатайте первый корж. Вырежьте круг диаметром около 19 сантиметров, проколите его вилкой в нескольких местах и выпекайте в разогретой до 180 градусов духовке в течение 7 минут. Повторите это со всеми шариками теста. Взбейте блендером или миксером масло, постепенно добавляя в него по одной столовой ложке заварной основы. Смажьте готовым кремом тарелку и начинайте складывать торт слой за слоем, чередуя коржи и крем. Готовый торт полностью обмажьте кремом и посыпьте измельченными обрезками коржей. Оставьте торт пропитываться минимум на 5 часов. Понравился рецепт? Узнайте, как правильно готовить ленивые вареники с творогом.