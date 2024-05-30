Описание приготовления:
В процессе приготовления в тесто можно добавить кокосовую стружку или семена льна — получается еще интереснее. Печенье получается восхитительно вкусное, сладкое, рассыпчатое! Родные и гости будут довольны!
Назначение: На полдник Основной ингредиент: Мука Блюдо: Выпечка / Печенье
Состав / Ингредиенты:
- Масло сливочное 100 Грамм
- Яйца 2 Штуки
- Ржаная мука 100 Грамм
- Пшеничная мука 180 Грамм
- Сахар 40 Грамм
- Разрыхлитель 1 Чайная ложка
Количество порций 4
Калорийность
388 ккал
Калорийность
7 г
Белки
18 г
Жиры
42 г
Углеводы
Пищевая ценность на 100г.
Как приготовить «Печенье из ржаной и пшеничной муки»
Подготовьте необходимые ингредиенты.
В миску вбейте яйца. Добавьте к яйцам сахар.
Венчиком взбейте ингредиенты до получения однородной массы.
Залейте к яичной смеси охлажденное растопленное в сотейнике на маленьком огне сливочное масло. Перемешайте венчиком.
Просейте ржаную муку, следом просейте пшеничную муку. Добавьте разрыхлитель.
Замесите тесто руками — оно получается мягкое, не прилипает к рукам.
Рабочую поверхность немного припылите любой мукой и раскатайте тесто в пласт толщиной примерно в 0,5 см. Вырубкой кондитерской вырежете из теста заготовки будущего печенья. Противень застелите пергаментом для выпекания. Выложите печенье на противень. Печенье выпекайте в уже разогретой до 180 градусов духовке в течение 15 минут.
Готовое печенье можно подавать к столу сразу.