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Печенье из ржаной и пшеничной муки

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Печенье из ржаной и пшеничной муки

Описание приготовления:

В процессе приготовления в тесто можно добавить кокосовую стружку или семена льна — получается еще интереснее. Печенье получается восхитительно вкусное, сладкое, рассыпчатое! Родные и гости будут довольны!
Назначение: На полдник Основной ингредиент: Мука Блюдо: Выпечка / Печенье

Состав / Ингредиенты:

  • Масло сливочное 100 Грамм
  • Яйца 2 Штуки
  • Ржаная мука 100 Грамм
  • Пшеничная мука 180 Грамм
  • Сахар 40 Грамм
  • Разрыхлитель 1 Чайная ложка

Количество порций 4

Калорийность

388 ккал

Калорийность

7 г

Белки

18 г

Жиры

42 г

Углеводы

Пищевая ценность на 100г.

Как приготовить «Печенье из ржаной и пшеничной муки»

Печенье из ржаной и пшеничной муки

Подготовьте необходимые ингредиенты.

Печенье из ржаной и пшеничной муки

В миску вбейте яйца. Добавьте к яйцам сахар.

Печенье из ржаной и пшеничной муки

Венчиком взбейте ингредиенты до получения однородной массы.

Печенье из ржаной и пшеничной муки

Залейте к яичной смеси охлажденное растопленное в сотейнике на маленьком огне сливочное масло. Перемешайте венчиком.

Печенье из ржаной и пшеничной муки

Просейте ржаную муку, следом просейте пшеничную муку. Добавьте разрыхлитель.

Печенье из ржаной и пшеничной муки

Замесите тесто руками — оно получается мягкое, не прилипает к рукам.

Печенье из ржаной и пшеничной муки

Рабочую поверхность немного припылите любой мукой и раскатайте тесто в пласт толщиной примерно в 0,5 см. Вырубкой кондитерской вырежете из теста заготовки будущего печенья. Противень застелите пергаментом для выпекания. Выложите печенье на противень. Печенье выпекайте в уже разогретой до 180 градусов духовке в течение 15 минут.

Печенье из ржаной и пшеничной муки

Готовое печенье можно подавать к столу сразу.

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