Описание приготовления:

В процессе приготовления в тесто можно добавить кокосовую стружку или семена льна — получается еще интереснее. Печенье получается восхитительно вкусное, сладкое, рассыпчатое! Родные и гости будут довольны!

Назначение: На полдник Основной ингредиент: Мука Блюдо: Выпечка / Печенье

Состав / Ингредиенты:

Масло сливочное 100 Грамм

Яйца 2 Штуки

Ржаная мука 100 Грамм

Пшеничная мука 180 Грамм

Сахар 40 Грамм

Разрыхлитель 1 Чайная ложка

Количество порций 4

Калорийность

388 ккал

Калорийность

7 г

Белки

18 г

Жиры

42 г

Углеводы

Пищевая ценность на 100г.

Как приготовить «Печенье из ржаной и пшеничной муки»

Подготовьте необходимые ингредиенты.

В миску вбейте яйца. Добавьте к яйцам сахар.

Венчиком взбейте ингредиенты до получения однородной массы.

Залейте к яичной смеси охлажденное растопленное в сотейнике на маленьком огне сливочное масло. Перемешайте венчиком.

Просейте ржаную муку, следом просейте пшеничную муку. Добавьте разрыхлитель.

Замесите тесто руками — оно получается мягкое, не прилипает к рукам.

Рабочую поверхность немного припылите любой мукой и раскатайте тесто в пласт толщиной примерно в 0,5 см. Вырубкой кондитерской вырежете из теста заготовки будущего печенья. Противень застелите пергаментом для выпекания. Выложите печенье на противень. Печенье выпекайте в уже разогретой до 180 градусов духовке в течение 15 минут.

Готовое печенье можно подавать к столу сразу.