Рецепт: Голубцы диетические тушеные — Без соуса, на воде

Ингредиенты:

капустные листья — 10 шт.;

курица маринованная — 150 гр.;

морковь — 1 шт.;

лук репчатый — 1 шт.;

зеленая редька — 1 шт.;

рис круглозерный — 0,5 ст.;

питьевая вода — 250 мл.

Способ приготовления: Для голубцов подойдут любые овощи, даже такие странные для такого блюда, как зеленая редька. Но именно зеленая редька придаст этому блюду необычный вкус, который дополнит маринованное куриное филе грудки.

Заранее замаринованное в специях для курицы и соевом соусе филе куриной грудки измельчаем в чаще блендера до состояния фарша.

К куриному фаршу добавляем натертую на крупной терке морковь, мелко нарезанный репчатый лук и измельченную зеленую редьку.

К овощам и зелени добавляем сырой хорошо промытый круглозерный рис. Поскольку курица у нас уже замаринованная, дополнительного добавления соли и специй не требуется.

Вилок белокочанной капусты ставим в микроволновку при максимальной мощности (у меня это 900 ватт) на две минуты, после этого капусту немного остужаем и отделяем верхние размягченные листы. Если размягченных листов будет недостаточное количество, процедуру придется повторить еще раз.

В мягкие капустные листы традиционным способом заворачиваем начинку.

Выкладываем голубцы на холодную сковородку без добавления масла.

Заливаем голубцы обычной питьевой водой, чтобы она покрывала их до половины, и тушим их на среднем огне под крышкой в течение тридцати минут.

Готовые диетические голубцы с овощами и маринованный куриной грудкой подаем к столу с греческим йогуртом, украсив их свежей зеленью петрушки.

Приятного аппетита!

Время приготовления: 1 ч. 10 мин.