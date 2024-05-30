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Рецепт: Голубцы диетические тушеные — Без соуса, на воде

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Рецепт: Голубцы диетические тушеные — Без соуса, на воде

Ингредиенты:
капустные листья — 10 шт.;
курица маринованная — 150 гр.;
морковь — 1 шт.;
лук репчатый — 1 шт.;
зеленая редька — 1 шт.;
рис круглозерный — 0,5 ст.;
питьевая вода — 250 мл.
Способ приготовления: Для голубцов подойдут любые овощи, даже такие странные для такого блюда, как зеленая редька. Но именно зеленая редька придаст этому блюду необычный вкус, который дополнит маринованное куриное филе грудки.

Заранее замаринованное в специях для курицы и соевом соусе филе куриной грудки измельчаем в чаще блендера до состояния фарша.

К куриному фаршу добавляем натертую на крупной терке морковь, мелко нарезанный репчатый лук и измельченную зеленую редьку.

Рецепт: Голубцы диетические тушеные - Без соуса, на воде

К овощам и зелени добавляем сырой хорошо промытый круглозерный рис. Поскольку курица у нас уже замаринованная, дополнительного добавления соли и специй не требуется.

Рецепт: Голубцы диетические тушеные - Без соуса, на воде

Вилок белокочанной капусты ставим в микроволновку при максимальной мощности (у меня это 900 ватт) на две минуты, после этого капусту немного остужаем и отделяем верхние размягченные листы. Если размягченных листов будет недостаточное количество, процедуру придется повторить еще раз.

Рецепт: Голубцы диетические тушеные - Без соуса, на воде

В мягкие капустные листы традиционным способом заворачиваем начинку.

Рецепт: Голубцы диетические тушеные - Без соуса, на воде

Выкладываем голубцы на холодную сковородку без добавления масла.

Рецепт: Голубцы диетические тушеные - Без соуса, на воде

Заливаем голубцы обычной питьевой водой, чтобы она покрывала их до половины, и тушим их на среднем огне под крышкой в течение тридцати минут.

Рецепт: Голубцы диетические тушеные - Без соуса, на воде

Готовые диетические голубцы с овощами и маринованный куриной грудкой подаем к столу с греческим йогуртом, украсив их свежей зеленью петрушки.

Рецепт: Голубцы диетические тушеные - Без соуса, на воде

Приятного аппетита!

Время приготовления: 1 ч. 10 мин.

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