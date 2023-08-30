Почему пить чай во время еды — вредно?

Узбекский врач-валеолог и доктор медицинских наук Шухрат Эргашев рассказал UPL24, почему нельзя пить горячий чай во время основных приемов пищи.

В странах Средней Азии существует традиция запивать калорийные блюда горячим чаем. В России и странах СНГ так тоже делают. Однако доктор Эргашев полагает, что это пагубная привычка.

«Это нарушает работу человеческого организма. Во время еды следует употреблять не чай, а различные соки или кипяченую воду. А чай рекомендуется пить через два часа после еды», — заметил эксперт.

Вред чаепития во время еды обусловлен несколькими факторами. Во-первых, в напитке содержатся танины, которые нарушают усвояемость некоторых питательных веществ (особенно железа). Также чай сильно воздействует на ЖКТ: он провоцирует избыточную выработку желудочного сока. Последствия могут проявиться в виде рефлюкса или изжоги.

Помимо этого, за счет чая увеличивается объем жидкости в желудке, а значит, уменьшается аппетит. Это нежелательно для людей с дефицитом витаминов и минералов: они должны получать их из пищи.