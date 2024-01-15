Мое детство пришлось на развал Союза. Из всех сладостей, которые могли себе тогда позволить родители в магазине, моим самым любимым было печенье «Топленое молоко». Ведь его можно было есть как само по себе, макая в горячий чай, так и дополнять им другие домашние десерты. Торты из печенья мама готовила на дни рождения, поэтому их вкус вызывает ностальгию.

Женщины 90-х вообще были теми еще выдумщицами. Если при Союзе в некоторых регионах замечался дефицит продуктов, то в конце века их критически не хватало повсюду. Поэтому, чтобы кормить семью сытно и разнообразно, приходилось изворачиваться. Мама вспоминает, что 90-е научили ее готовить красивые и вкусные блюда буквально из ничего.

Как приготовить дома печенье «Топленое молоко»

И только недавно, уже при нынешнем разнообразии провизии в супермаркетах, я узнала, что мое любимое печенье из детства легко приготовить самому. Из указанного ниже количества ингредиентов у меня получилось 14 песочных квадратиков. Это 340 г нежнейшей рассыпчатой выпечки к чаю.

Ингредиенты

Сахарная пудра80 г Сливочное масло100 г Топленое молоко60 мл Желтки1 шт. Пшеничная мука210 г Крахмал1 ст. л. Разрыхлитель0,5 ч. л.

Приготовление

В чашу миксера поместите размягченное сливочное масло с сахарной пудрой и желтком. Тщательно перемешайте ингредиенты до однородности. Не прекращая смешивать, введите в смесь топленое молоко и крахмал. Замесите тесто, постепенно вмешивая в смесь муку, просеянную с разрыхлителем. Долго вымешивать не нужно! Мягкое податливое тесто поместите в пакет и отправьте в холодильник на 15 минут. Далее охлажденное тесто раскатайте в пласт толщиной примерно 5 мм. Вырежьте печенье с помощью имеющихся формочек. Переложите заготовки на противень, выстеленный пергаментом. Готовьте печенье «Топленое молоко» в хорошо разогретой до 180 °С духовке около 15 минут. Само собой, время выпечки зависит от мощности вашего прибора. Поэтому проверить печенье на готовность не помешает.

Готовой выпечке дайте остыть на противне. Затем пересыпьте печенье сахарной пудрой и подавайте к чаю. Ручаюсь, такое «Топленое молоко» даже лучше магазинного: более нежный вкус, хрупкая текстура и чарующий аромат. Позвольте себе такую роскошь!