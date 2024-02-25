Рецепт: Салат из ботвы свеклы по-корейски — «Ките ипи ча»

Ингредиенты:

ботва свеклы — 300 гр.;

лук репчатый — 2 шт.;

чеснок — 2 шт.;

кинза — по вкусу;

кориандр — по вкусу;

соевый соус — 1 ст.л.;

сахар — 1 ч.л.;

соль — по вкусу;

масло растительное — 3 ст.л.;

уксус столовый — 1 ч.л.;

красный молотый перец чили — пол ч.л.;

красная молотая паприка — 1 ч.л.;

масло кунжутное — пол ч.л.

Способ приготовления: Это очень вкусный корейский весенний салат из молодой ботвы свеклы. Идеально подходит к рису (паби) и свинине.

Готовится за 5 секунд и полезный!

Итак, когда у вас в огороде много свеклы, то ни в коем случае не выкидывайте ботву! А то я знаю людей, которые просто отрывают ее и выбрасывают.

Ее можно использовать и в холодных супах, таких как свекольник, холодник, окрошке, но и в корейских блюдах.

«Ките ипи ча», переводится как салат из листьев свеклы. Он может иметь самые различные вариации, с пророщенным машем или морковкой. Но у нас будет чисто классический способ приготовления.

Начинаем готовить!

Берем молодые листья (ботву) свеклы. Прямо с красными ножками-стебельками.

Красивые сочные листья!

Тщательно моем их от грязи и всякой живности и ошпариваем их крутым кипятком. Получается вот так!

Пусть лишняя влага стекает с ботвы, а мы приступим к жарке лука.

Разогреваем растительное масло и закидываем туда лук, порезанный полукольцами.

Обжариваем до золотистого цвета. При жарке лука я всегда добавляю немного паприки.

Режем нашу ботву удобным способом, например вот так.

Закидываем к луку. Ну и теперь забрасываем все наши специи, которые я указала в ингредиентах.

Муж любит длинные стебельки ботвы, потому что он ест палочками (кореец как-никак), а вы можете для удобства порезать помельче их, как стрелки чеснока.

Перемешиваем и жарим примерно 1-2 минуты. В самом конце добавляем уксус, неконцентрированное кунжутное масло и рубленный чеснок.

Перемешиваем, выключаем плиту, и закрываем крышкой.

Все! Закуска-салат готовы! Как видите, ничего сложного, главное иметь весь набор специй.

Забыла сказать, что кто любит поострее, то вместе с луком можно пожарить и вот такой перчик.

Приятного аппетита!

Время приготовления: 5 мин. Примерная стоимость порции: 150 руб.