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Пирожки с фаршем в духовке

На чтение: 3 минуты
Пирожки с фаршем в духовке

Описание приготовления:

Любимый перекус и взрослых, и детей! Тесто невероятное — пышное, воздушное и буквально тает во рту! Приготовить такие пирожки несложно, а начинку можете подобрать любую несладкую на ваш вкус. Я сегодня буду готовить пирожки с фаршем, такая выпечка довольно сытная, поэтому её смело можно подать не только в качестве перекуса, но и на обед или ужин. Непременно побалуйте идеальными пирожками своих близких по этому рецепту. Не пожалеете, это очень-очень вкусно!
Назначение: На полдник Основной ингредиент: Мясо / Фарш Блюдо: Выпечка / Пирожки

Состав / Ингредиенты:

  • Молоко 150 Миллилитров
  • Яйцо 1 Штука
  • Сахар 20 Грамм
  • Соль 1/2 Чайных ложки (в тесто + в начинку по вкусу)
  • Дрожжи сухие 1 Чайная ложка
  • Вода 50 Миллилитров
  • Растительное масло 60 Миллилитров (в тесто)
  • Мука 400 Грамм (может уйти чуть больше или меньше)
  • Фарш 300 Грамм
  • Лук 1 Штука
  • Желток 1 Штука (сырой)
  • Сметана 1/2 Ст. ложки
  • Специи По вкусу (для фарша)

Количество порций 12

Калорийность

256 ккал

Калорийность

10 г

Белки

12 г

Жиры

25 г

Углеводы

Пищевая ценность на 100г.

Как приготовить «Пирожки с фаршем в духовке»

Пирожки с фаршем в духовке

Подготовьте все ингредиенты по списку. Фарш можете взять любой, количество которого я указала, мне хватило на 12 пирожков.

Пирожки с фаршем в духовке

Соедините тёплую воду, дрожжи и сахар. Оставьте на 15 минут, чтобы запустить процесс брожения дрожжей.

Пирожки с фаршем в духовке

Затем добавьте яйцо, соль, тёплое молоко и растительное масло.

Пирожки с фаршем в духовке

Перемешайте и частями введите муку. Муки может уйти чуть больше или меньше, ориентируйтесь на консистенцию теста. Тесто должно быть мягкое и пластичное, почти не липнущее к рукам.

Пирожки с фаршем в духовке

Соберите тесто в шар, смажьте растительным маслом и оставьте в тёплом месте примерно на час, накрыв миску кухонным полотенцем или затянув пищевой плёнкой.

Пирожки с фаршем в духовке

Пока тесто подходит, займитесь приготовлением начинки. Фарш можно взять любой, купить готовый или приготовить самостоятельно. Лук нарежьте кубиками и обжарьте на растительном масле до золотистого цвета. Добавьте фарш, соль и специи по вкусу. Перемешайте и разбивая комочки фарша лопаткой, готовьте на среднем огне около 5 минут.

Пирожки с фаршем в духовке

Постояв, тесто должно увеличиться почти в два раза.

Пирожки с фаршем в духовке

Обомните тесто руками и разделите на равные части, размер кусочков зависит от желаемого размера пирожков. Каждый кусочек сформируйте в форме шарика.

Пирожки с фаршем в духовке

Затем раскатайте в лепёшку и выложите в центр немного мясной начинки.

Пирожки с фаршем в духовке

Защипните края и сформируйте пирожок. Аналогично сформируйте остальные пирожки.

Пирожки с фаршем в духовке

Переложите пирожки на противень, застеленный пергаментов или специальным ковриком. Накройте полотенцем и дайте полежать 15-20 минут. Затем соедините желток и сметану и смажьте пирожки со всех сторон при помощи кулинарной кисти.

Пирожки с фаршем в духовке

Выпекайте в заранее разогретой до 180 градусов духовке около 20-25 минут. Точное время и температура будет зависеть от особенностей вашей духовки.

Пирожки с фаршем в духовке

Готовые пирожки с фаршем сразу подавайте к столу. Очень удачная и вкусная выпечка, приятного вам аппетита!

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