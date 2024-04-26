Описание приготовления:

Любимый перекус и взрослых, и детей! Тесто невероятное — пышное, воздушное и буквально тает во рту! Приготовить такие пирожки несложно, а начинку можете подобрать любую несладкую на ваш вкус. Я сегодня буду готовить пирожки с фаршем, такая выпечка довольно сытная, поэтому её смело можно подать не только в качестве перекуса, но и на обед или ужин. Непременно побалуйте идеальными пирожками своих близких по этому рецепту. Не пожалеете, это очень-очень вкусно!

Назначение: На полдник Основной ингредиент: Мясо / Фарш Блюдо: Выпечка / Пирожки

Состав / Ингредиенты:

Молоко 150 Миллилитров

Яйцо 1 Штука

Сахар 20 Грамм

Соль 1/2 Чайных ложки (в тесто + в начинку по вкусу)

Дрожжи сухие 1 Чайная ложка

Вода 50 Миллилитров

Растительное масло 60 Миллилитров (в тесто)

Мука 400 Грамм (может уйти чуть больше или меньше)

Фарш 300 Грамм

Лук 1 Штука

Желток 1 Штука (сырой)

Сметана 1/2 Ст. ложки

Специи По вкусу (для фарша)

Количество порций 12

Калорийность

256 ккал

Калорийность

10 г

Белки

12 г

Жиры

25 г

Углеводы

Пищевая ценность на 100г.

Как приготовить «Пирожки с фаршем в духовке»

Подготовьте все ингредиенты по списку. Фарш можете взять любой, количество которого я указала, мне хватило на 12 пирожков.

Соедините тёплую воду, дрожжи и сахар. Оставьте на 15 минут, чтобы запустить процесс брожения дрожжей.

Затем добавьте яйцо, соль, тёплое молоко и растительное масло.

Перемешайте и частями введите муку. Муки может уйти чуть больше или меньше, ориентируйтесь на консистенцию теста. Тесто должно быть мягкое и пластичное, почти не липнущее к рукам.

Соберите тесто в шар, смажьте растительным маслом и оставьте в тёплом месте примерно на час, накрыв миску кухонным полотенцем или затянув пищевой плёнкой.

Пока тесто подходит, займитесь приготовлением начинки. Фарш можно взять любой, купить готовый или приготовить самостоятельно. Лук нарежьте кубиками и обжарьте на растительном масле до золотистого цвета. Добавьте фарш, соль и специи по вкусу. Перемешайте и разбивая комочки фарша лопаткой, готовьте на среднем огне около 5 минут.

Постояв, тесто должно увеличиться почти в два раза.

Обомните тесто руками и разделите на равные части, размер кусочков зависит от желаемого размера пирожков. Каждый кусочек сформируйте в форме шарика.

Затем раскатайте в лепёшку и выложите в центр немного мясной начинки.

Защипните края и сформируйте пирожок. Аналогично сформируйте остальные пирожки.

Переложите пирожки на противень, застеленный пергаментов или специальным ковриком. Накройте полотенцем и дайте полежать 15-20 минут. Затем соедините желток и сметану и смажьте пирожки со всех сторон при помощи кулинарной кисти.

Выпекайте в заранее разогретой до 180 градусов духовке около 20-25 минут. Точное время и температура будет зависеть от особенностей вашей духовки.

Готовые пирожки с фаршем сразу подавайте к столу. Очень удачная и вкусная выпечка, приятного вам аппетита!