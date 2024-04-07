Торт с карамелью и шоколадом: рецепт вкусной выпечки

Этот торт получается сухим. Так что его удобно брать с собой на работу, или на пикник.

При приготовлении этого десерта, важно помнить, что, когда готовите карамель очень важно контролировать температуру смеси. Поэтому держите под рукой электронный термометр. Фокус расскажет, как приготовить этот торт.

Торт с карамелью

Ингредиенты:

375 г муки;

100 г сахара;

6 г соли;

340 г сливочного масла;

400 г сгущенного молока;

210 г коричневого сахара;

120 мл сливок 30%;

120 мл глюкозного сиропа;

240 г темного шоколада.

Разогрейте духовку до 175 °С. Прямоугольную форму для выпечки 20х30 см выстелите двумя кусками фольги. Растопите 225 г сливочного масла, не доводя до кипения. Смешайте в миске муку, сахар и 3 грамма соли. Влейте масло и перемешайте силиконовой лопаткой, чтобы образовалась крошка.

Распределите крошку по дну формы, утрамбуйте руками, стремясь, чтобы тесто было везде одинаковой толщины. Наколите вилкой. Поставьте в духовку и выпекайте до золотистого цвета, 25–30 минут.

Остудите корж в форме.

В сотейнике с толстым дном смешайте все ингредиенты для начинки. Готовьте на умеренном огне, часто перемешивая, пока смесь не достигнет температуры 113 °С. Это займет 15–20 минут. Вылейте карамель на корж и разровняйте.

Измельчите шоколад и растопите. Вылейте на остывшую карамель и разровняйте лопаткой. Поставьте в холодильник на 10 минут, чтобы шоколад стабилизировался.

Потянув за свисающие концы фольги, поднимите торт и переложите из формы на доску. И нарежьте на порционные кусочки.

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