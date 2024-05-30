Персиковый тирамису: рецепт идеального летнего десерта

Персиковый тирамису — оригинальный и эффектный десерт, не требующий выпечки. Это летний вариант классического тирамису, самого любимого десерта всех времен.

Персиковый тирамису, как и классический, готовится из печенья савоярди (или «божьи пальчики»), которые вымачиваются не в кофе, а в персиковом соке. Разложенные слоями печенья покрывают нежным и роскошным кремом из маскарпоне с персиками. Рецептом поделились на сайте Cookist

Чтобы безопасно есть тирамису, рекомендуется пастеризовать яйца, взбивая их электрическим венчиком вместе с сахарным сиропом, приготовленным на плите при температуре 121°C: для этой операции вам понадобится кухонный термометр, но, если вы его нет, просто дайте сиропу покипеть на слабом огне не менее 3 минут.

Персиковый тирамису

Ингредиенты:

персики – 5 штук;

маскарпоне – 250 гр

сахарная пудра — 40 г;

печенье савоярди – примерно 18 штук;

два яйца;

персиковый сок, мята для украшения.

Разбейте яйца и отделите желтки от белков. Желтки взбивайте с сахаром электрическим венчиком, пока смесь не станет легкой и пышной. Добавьте маскарпоне и продолжайте работать венчиком на средней скорости: в итоге должен получиться густой и бархатистый крем.

В отдельной миске взбейте яичные белки до образования устойчивых пиков.

Добавляем взбитые белки к крему маскарпоне и аккуратно перемешиваем лопаткой движениями снизу вверх.

На этом этапе очистите персик, нарежьте его кубиками и добавьте в крем маскарпоне.

Налейте персиковый сок в короткую широкую емкость и обмакните в него печенье савоярди, или как его еще называют «божьи пальчики».

На дно прямоугольной формы для выпечки размером 20 х 15 см выложите слой печенья.

Покрываем кремом маскарпоне и продолжайте таким образом, пока ингредиенты не закончатся, чередуя слои божьих пальчиков и крема.

Завершите кремом из маскарпоне и равномерно распределите его лопаткой.

Оставшиеся персики очистите от кожуры, удалите косточки, нарежьте ломтиками и разложите по поверхности тирамису. Затем накройте пищевой пленкой и оставьте в холодильнике минимум на 3 часа.

По этого времени достаньте тирамису из холодильника. Нарежьте тирамису, разложите и укрсьте веточками свежей мяты.

Можно обмакивать печенье в холодное молоко или выберите вместо маскарпоне крем рикотту. Получится не менее вкусный, но более легкий вариант. Однако, если вы страдаете пищевой непереносимостью, вы можете приготовить тирамису без яиц , просто смешав маскарпоне комнатной температуры с подслащенными взбитыми сливками.

При покупке выбирайте твердые и идеально спелые персики любимого сорта или замените их персиками в сиропе..

Персиковый тирамису можно хранить в холодильнике, накрытый пищевой пленкой, максимум 2-3 дня.

Читайте также:

Лимонный бисквит с маком: пошаговый рецепт ароматной выпечки

Свежий и вкусный: рецепт нежного клубничного тирамису

Корзиночки с белковым кремом: рецепт десерта со вкусом из детства (видео)