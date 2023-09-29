Описание приготовления:
Вариантов песочного теста очень много. Делюсь с вами своим любимым базовым рецептом. Приготовить песочное тесто на маргарине для пирога можно заранее. Оно прекрасно хранится несколько дней в холодильнике. Тесто так же можно и замораживать, а в дальнейшем использовать по мере необходимости. Приготовить из этого песочного теста можно не только разнообразные пироги, но и тарталетки, корзиночки и даже печенье, просто посыпьте заготовки для него сверху сахаром. Само тесто получается рассыпчатым, нежным и очень вкусным. Берите рецепт на вооружение!
Основной ингредиент: Мука / Маргарин Блюдо: Выпечка
Состав / Ингредиенты:
- Маргарин 160 Грамм
- Сода 1 Чайная ложка
- Сахар 1 Ст. ложка
- Мука 320 Грамм
- Сметанa 100 Грамм
- Соль 1/2 Чайных ложки
Количество порций 16
Калорийность
405 ккал
Калорийность
5 г
Белки
24 г
Жиры
44 г
Углеводы
Пищевая ценность на 100г.
Как приготовить «Песочное тесто на маргарине для пирога»
Подготовьте все ингредиенты.
В глубокой миске соедините муку, соль, сахар и соду.
Перемешайте и добавьте сметану.
Затем добавьте маргарин, нарезанный кусочками.
Сначала перемешайте всё ложкой, а затем продолжите замес руками. Вымешивайте тесто до тех пор, пока оно не соберётся в комок.
Соберите готовое тесто в шар, заверните в пищевую плёнку и уберите в холодильник на 30 минут. По истечении указанного времени, тесто готово к работе.
Из готового теста получается два открытых пирога диаметром 18-22 см. или один большой закрытый пирог. Разделите тесто на две части, раскатайте, выложите начинку и накройте второй половиной. После чего защипните края, сделайте сверху проколы вилкой для выхода пара и готовьте при температуре 180 градусов до золотистого цвета. Если будете готовить киш, то предварительно основу выпекать не нужно. Просто наколите тесто вилкой и выложите сверху начинку. Если необходимо по рецепту, залейте заливкой. Удачных вам кулинарных экспериментов!