Описание приготовления:

Вариантов песочного теста очень много. Делюсь с вами своим любимым базовым рецептом. Приготовить песочное тесто на маргарине для пирога можно заранее. Оно прекрасно хранится несколько дней в холодильнике. Тесто так же можно и замораживать, а в дальнейшем использовать по мере необходимости. Приготовить из этого песочного теста можно не только разнообразные пироги, но и тарталетки, корзиночки и даже печенье, просто посыпьте заготовки для него сверху сахаром. Само тесто получается рассыпчатым, нежным и очень вкусным. Берите рецепт на вооружение!

Основной ингредиент: Мука / Маргарин Блюдо: Выпечка

Состав / Ингредиенты:

Маргарин 160 Грамм

Сода 1 Чайная ложка

Сахар 1 Ст. ложка

Мука 320 Грамм

Сметанa 100 Грамм

Соль 1/2 Чайных ложки

Количество порций 16

Калорийность

405 ккал

Калорийность

5 г

Белки

24 г

Жиры

44 г

Углеводы

Пищевая ценность на 100г.

Как приготовить «Песочное тесто на маргарине для пирога»

Подготовьте все ингредиенты.

В глубокой миске соедините муку, соль, сахар и соду.

Перемешайте и добавьте сметану.

Затем добавьте маргарин, нарезанный кусочками.

Сначала перемешайте всё ложкой, а затем продолжите замес руками. Вымешивайте тесто до тех пор, пока оно не соберётся в комок.

Соберите готовое тесто в шар, заверните в пищевую плёнку и уберите в холодильник на 30 минут. По истечении указанного времени, тесто готово к работе.

Из готового теста получается два открытых пирога диаметром 18-22 см. или один большой закрытый пирог. Разделите тесто на две части, раскатайте, выложите начинку и накройте второй половиной. После чего защипните края, сделайте сверху проколы вилкой для выхода пара и готовьте при температуре 180 градусов до золотистого цвета. Если будете готовить киш, то предварительно основу выпекать не нужно. Просто наколите тесто вилкой и выложите сверху начинку. Если необходимо по рецепту, залейте заливкой. Удачных вам кулинарных экспериментов!