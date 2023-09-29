Стало известно, какие продукты помогают гипертоникам не хуже лекарств

Не всегда медикаменты помогают нормализовать давление и при этом не нанести ослабленному здоровью еще больший урон. Нутрициолог Екатерина Старновская поделилась с изданием «Подмосковье сегодня» щадящими методами борьбы со скачками давления.

Есть продукты, которые могут повышать давление, а есть и те, что нормализуют его. Гипертоникам, по словам эксперта, для этой цели подойдут зеленый чай, богатый антиоксидантами, холодный каркаде (горячий напиток может вызвать гипертензию) и разнообразные ягодные чаи из клюквы, калины, граната и черной смородины.

Также нутрициолог отметила пользу соков при нестабильном давлении — лучше всего с проблемой справляются концентрированные овощные и фруктовые напитки.

Свекольный сок способен расслабить и расширить сосуды благодаря оксиду азота. Брусничный сок комплексно восстанавливает работу сердца и сосудов, а также благоприятно влияет на пищеварение, нервную и эндокринную системы. Также при повышенном артериальном давлении полезны соки и нектары из экзотических фруктов — например, из ананасов.