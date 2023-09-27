Найден самый диетический орех: мало калорий, много пользы

Орехи — это не только источник ненасыщенных жиров, но и диетический продукт, который никак не скажется на результате похудения. Об этом «Вечерней Москве» рассказала диетолог Марина Макиша.

Эксперт отметила, что любой вид орехов полезен, так как в них содержится много жиров, витаминов, минералов и растительного белка. При этом самыми диетическими орехами считаются фисташки — главное, соблюдать норму их потребления.

«Лучше не съедать более 30–40 г в день», — посоветовала Макиша.

Врач напомнила, что людям с избыточной массой тела орехи тоже разрешены, но в таком же умеренном количестве.

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