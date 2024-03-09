ГлавнаяРецептыСамый вкусный гарнир, который вы могли пробовать: готовим молодой картофель в сметане с чесноком Самый вкусный гарнир, который вы могли пробовать: готовим молодой картофель в сметане с чесноком На чтение: 1 минута Молодой картофель вкусный даже без ничего. Однако, если добавить к нему сметану и чеснок, вы получите блюдо, достойное праздничного стола. ВКУСНЫЕ РЕЦЕПТЫ Мелкую и среднюю картошку готовьте целой, а большую – разрежьте на несколько частей в зависимости от ее величины. Будет вкусно «Водный Мир» дарит ощущение праздника: что особенного приготовить с морепродуктами Рецепт молодого картофеля с чесноком Время: 40 минут Порций: 4 Ингредиенты: – 1 килограмм молодого картофеля; – 250 граммов сметаны; – 50 граммов сливочного масла; – 3 зубчика чеснока; – пучок укропа; – соль по вкусу. Приготовление: Молодой картофель вымойте и соскоблите с него кожуру. Залейте его водой, доведите до кипения, посолите и варите под крышкой на среднем огне до готовности. Отваренный картофель отцедите и слегка просушите, подержав кастрюлю без крышки на медленном огне около 30 – 45 секунд. Сливочное масло растопите в сковороде, выложите в него картофель и обжарьте его на среднем огне до румяной корочки. Укроп и чеснок измельчите, соедините со сметаной, слегка посолите и хорошо вымешайте. Залейте сметанным соусом картофель, аккуратно перемешайте и томите на медленном огне не более 5 минут. Понравился рецепт? Попробуйте еще приготовить вкусный весенний салат из огурцов «Наслаждение». Поделитесь с друзьями