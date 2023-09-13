Яблоки в нашем доме есть круглый год, поэтому хорошо иметь в запасе дежурный рецепт выпечки с этим популярным фруктом. Кроме шарлотки, мини-кишей и булочек, я очень люблю готовить яблочный бисквитный рулет. О нём и расскажу дальше.

Подобные рулеты обычно готовят с начинкой. Можно использовать любой крем, сгущенку или мак. Однако в данном рецепте используют только яблоки, которые смешиваются с тестом. В процессе приготовления они становятся нежными и кремовыми, так что дополнительная пропитка не понадобится.

Яблочный бисквитный рулет: пошаговый рецепт

Для приготовления лакомства вам понадобится большой прямоугольный противень. Застелить его лучше силиконовым ковриком такого же размера.

Ингредиенты

Яйцо4 шт. Сахар100 г Пшеничная мука120 г Подсолнечное масло4 ст. л. Яблоко500 г

Приготовление

Смешайте сахар и яйца, взбейте до полного растворения крупинок. Затем порционно добавьте просеянную муку, влейте масло, хорошо перемешайте. Яблоки по желанию очистите от кожицы, затем нарежьте кубиками. У меня 4 яблока общей массой примерно 500 г. Противень застелите, смажьте маслом. По нему равномерно распределите тесто, затем выровняйте лопаткой. Сверху выложите яблоки и отправьте в разогретую до 180 градусов духовку на 20 минут. Готовый бисквит еще горячим сверните в рулет. Оберните его пленкой или полотенцем и дайте остыть. Перед подачей рулет можно присыпать сахарной пудрой, кокосовой стружкой или какао.

Таким образом можно приготовить рулет не только с яблоками, но и сливами, грушами, ананасами и замороженными ягодами. Выглядит угощение эффектно, а усилий, как видите, прилагается немного. Берите рецепт на заметку!