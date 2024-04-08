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С тунцом и яйцом: готовим топовый салат «Вкуся»

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С тунцом и яйцом: готовим топовый салат «Вкуся»

Тунец – замечательный ингредиент для салатов. А вместе с яйцом он создает невероятно вкусное сочетание.

ВКУСНЫЕ РЕЦЕПТЫ

Попробуйте приготовить этот простой, но аппетитный салат. Он нравится едва ли не всем.

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Салат «Вкуся»

  • Время: 1 час
  • Порций: 6

Ингредиенты:
– 350 граммов шампиньонов;
– 1 лук;
– 2 кислых огурца;
– 150 граммов твердого сыра;
– 1 банка тунца в собственном соку;
– 1 большое яблоко;
– 4 яйца;
– 100 граммов чернослива;
– майонез по вкусу. Не маєте часу відтворити цей рецепт, а так хочеться чогось корисного і поживного? Збережіть свої сили на кар’єрні звершення і насолоджуйтеся вже готовою до споживання продукцією ТМ «Водний Світ». Адже це швидко, корисно і завжди смачно!

Приготовление:

  1. Грибы порежьте слайсами, пожарьте на сковороде, пока не испарится сок. Затем дотушите их на маленьком количестве масла и подсолите.
  2. Очищенный лук порежьте полукольцами и поджарьте на сковороде.
  3. Огурцы порежьте кубиками, а из тунца отцедите сок.
  4. Яблоко, твердый сыр и очищенные, сваренные вкрутую яйца потрите на крупной терке.
  5. Запаренный и просушенный от влаги чернослив порежьте кубиками.
  6. Соберите салат, подсаливая и смазывая майонезом каждый слой: грибы, лук, огурец, сыр, тунец, яблоко, чернослив, яйцо.
  7. Поставьте готовый салат в холодильник минимум на 30 минут.

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