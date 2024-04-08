С тунцом и яйцом: готовим топовый салат «Вкуся»

Тунец – замечательный ингредиент для салатов. А вместе с яйцом он создает невероятно вкусное сочетание.

ВКУСНЫЕ РЕЦЕПТЫ

Попробуйте приготовить этот простой, но аппетитный салат. Он нравится едва ли не всем.

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Салат «Вкуся»

Время : 1 час

: 1 час Порций: 6

Ингредиенты:

– 350 граммов шампиньонов;

– 1 лук;

– 2 кислых огурца;

– 150 граммов твердого сыра;

– 1 банка тунца в собственном соку;

– 1 большое яблоко;

– 4 яйца;

– 100 граммов чернослива;

– майонез по вкусу. Не маєте часу відтворити цей рецепт, а так хочеться чогось корисного і поживного? Збережіть свої сили на кар’єрні звершення і насолоджуйтеся вже готовою до споживання продукцією ТМ «Водний Світ». Адже це швидко, корисно і завжди смачно!

Приготовление:

Грибы порежьте слайсами, пожарьте на сковороде, пока не испарится сок. Затем дотушите их на маленьком количестве масла и подсолите. Очищенный лук порежьте полукольцами и поджарьте на сковороде. Огурцы порежьте кубиками, а из тунца отцедите сок. Яблоко, твердый сыр и очищенные, сваренные вкрутую яйца потрите на крупной терке. Запаренный и просушенный от влаги чернослив порежьте кубиками. Соберите салат, подсаливая и смазывая майонезом каждый слой: грибы, лук, огурец, сыр, тунец, яблоко, чернослив, яйцо. Поставьте готовый салат в холодильник минимум на 30 минут.

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