ГлавнаяРецептыС тунцом и яйцом: готовим топовый салат «Вкуся» С тунцом и яйцом: готовим топовый салат «Вкуся» На чтение: 2 минуты Тунец – замечательный ингредиент для салатов. А вместе с яйцом он создает невероятно вкусное сочетание. ВКУСНЫЕ РЕЦЕПТЫ Попробуйте приготовить этот простой, но аппетитный салат. Он нравится едва ли не всем. Стоит попробовать Изысканные блюда со «Снежным крабом»: 5 небанальных рецептов на праздники и каждый день Салат «Вкуся» Время: 1 час Порций: 6 Ингредиенты: – 350 граммов шампиньонов; – 1 лук; – 2 кислых огурца; – 150 граммов твердого сыра; – 1 банка тунца в собственном соку; – 1 большое яблоко; – 4 яйца; – 100 граммов чернослива; – майонез по вкусу. Не маєте часу відтворити цей рецепт, а так хочеться чогось корисного і поживного? Збережіть свої сили на кар’єрні звершення і насолоджуйтеся вже готовою до споживання продукцією ТМ «Водний Світ». Адже це швидко, корисно і завжди смачно! Приготовление: Грибы порежьте слайсами, пожарьте на сковороде, пока не испарится сок. Затем дотушите их на маленьком количестве масла и подсолите. Очищенный лук порежьте полукольцами и поджарьте на сковороде. Огурцы порежьте кубиками, а из тунца отцедите сок. Яблоко, твердый сыр и очищенные, сваренные вкрутую яйца потрите на крупной терке. Запаренный и просушенный от влаги чернослив порежьте кубиками. Соберите салат, подсаливая и смазывая майонезом каждый слой: грибы, лук, огурец, сыр, тунец, яблоко, чернослив, яйцо. Поставьте готовый салат в холодильник минимум на 30 минут. Понравился рецепт? Попробуйте еще приготовить буцики. Это старинное украинское блюдо точно понравится многим. Поделитесь с друзьями