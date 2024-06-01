Описание приготовления:

Пирог получается очень сочным за счет добавления сырой рыбы. Для пирога подойдет любая рыба, даже мойва, но ее нужно тщательно проверить на наличие даже самых маленьких костей. Зеленый лук можно заменить на жареный репчатый лук или свежий лук порей. Если нет сметаны, возьмите майонез.

Назначение: На ужин Основной ингредиент: Рыба и морепродукты Блюдо: Выпечка / Пироги / Блюда с начинкой

Состав / Ингредиенты:

Кефир 1/2 Стакана (высокой жирности)

Соль 1/2 Чайных ложки (в тесто, без горки)

Разрыхлитель 2/3 Чайных ложки

Мука 180 Грамм

Белая рыба 250 Грамм (филе)

Лук зеленый 50 Грамм

Яйца 2 Штуки

Масло растительное По вкусу

Сметана 2 Ст. ложки

Сыр 40 Грамм (твердый)

Соль По вкусу (в начинку)

Перец черный молотый По вкусу (в начинку)

Количество порций 6

Калорийность

206 ккал

Калорийность

13 г

Белки

8 г

Жиры

18 г

Углеводы

Пищевая ценность на 100г.

Как приготовить «Пирог рыбный с заливкой»

Подготовьте все необходимые ингредиенты для приготовления пирога рыбного с заливкой. Зеленый лук сполосните и обсушите. Включите духовку разогреваться до температуры 180 градусов.

В теплый кефир добавьте соль и разрыхлитель, перемешайте.

В миску просейте муку и замесите мягкое тесто. Муки может понадобиться больше или меньше, в зависимости какой стакан возьмете. Поэтому добавляйте муку частями и при необходимости добавьте еще.

Форму для выпечки диаметром 18 сантиметров смажьте растительным маслом и посыпьте мукой. Тесто раскатайте в круг и выложите в форму. Зеленый лук порежьте и выложите на тесто.

Рыбное филе порежьте на кусочки, посолите, поперчите и выложите на зеленый лук.

Смешайте сметану, яйца, посолите и поперчите. Залейте верх рыбно-лукового слоя и немного прикройте края внутрь.

Сыр натрите на средней терке и засыпьте верх пирога.

Форму с пирогом поставьте в горячую духовку и выпекайте в течение 45-5 минут при температуре 180 градусов. Достаньте готовый пирог и смажьте растительным маслом края теста. Пирог накройте и дайте остыть до теплого состояния. После этого достаньте пирог, разрежьте и подавайте к столу.

Приятного аппетита!