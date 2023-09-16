Описание приготовления:

Этот пирог с бананами настолько ароматен, что на него сбегутся даже ваши соседи. Подавайте его горячим, пока карамель тянется. Не забудьте заварить чай или кофе. По желанию пирог всегда можно повторить на сковороде!

Назначение: На полдник / На скорую руку Основной ингредиент: Фрукты / Банан / Мука Блюдо: Выпечка / Пироги / Сладкое

Состав / Ингредиенты:

Банан 2 Штуки (2-3 штуки в зависимости от размера)

Сахар 150 Грамм

Мука пшеничная 150 Грамм

Яйцо 2 Штуки

Соль 2 Щепотки

Масло сливочнoe 50 Грамм (по желанию)

Кефир 120 Миллилитров

Разрыхлитель 1 Чайная ложка

Количество порций 4

Калорийность

200 ккал

Калорийность

4 г

Белки

6 г

Жиры

34 г

Углеводы

Пищевая ценность на 100г.

Как приготовить «Пирог с бананами на сковороде»

Подготовьте указанные ингредиенты. Бананы можно использовать спелые и переспелые. Если любите карамель со сливочным маслом, то добавьте его на сковороду с сахаром самым первым.

Вбейте куриные яйца в чашу миксера или кухонного комбайна, всыпьте 100 грамм сахарного песка и соль. Взбейте примерно 4-5 минут в пышную пену.

Влейте кефир любой жирности и перемешайте. Всыпьте разрыхлитель и пшеничную муку, аккуратно вмешайте их в массу.

На сковороду с высокими бортиками всыпьте оставшийся сахарный песок. В этот момент можно добавить и сливочное масло.

Очистите бананы от кожуры и разрежьте пополам по вертикали. Выложите половинки бананов на сахарный песок.

Смажьте бортики растительным маслом и вылейте тесто на бананы.

Накройте сковороду крышкой и поместите емкость на плиту, включая минимальный нагрев. Выпекайте пирог примерно 25 минут, банановый аромат укажет вам, что выпечка готова! Пирог должен быть пористым, пропеченным.

Отделите силиконовой лопаткой края пирога от бортиков сковороды и переверните его на широкую тарелку. Выложите оставшуюся на сковороде карамель, нарежьте пирог ломтиками и подайте к столу.