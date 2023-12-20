Описание приготовления:
Желательно, чтобы все ингредиенты, которые используются в приготовлении, были примерно одной температуры, поэтому заранее выложите их на кухонный стол. Если вы приготовили много вафель, то на следующий день они будут такие же вкусные.
Назначение: На полдник Основной ингредиент: Молочные продукты / Кефир / Мука Блюдо: Выпечка / Вафли / Венские вафли
Состав / Ингредиенты:
- Мука 150 Грамм
- Кефир 200 Миллилитров
- Сода 1/2 Чайных ложки
- Сахар 50 Грамм
- Масло сливочнoe 50 Грамм
- Растительное масло 1 Чайная ложка (для смазывания рабочих поверхностей вафельницы)
Количество порций 3
Калорийность
196 ккал
Калорийность
5 г
Белки
1 г
Жиры
39 г
Углеводы
Пищевая ценность на 100г.
Как приготовить «Венские вафли на кефире»
Все ингредиенты очень удобно подготовить сразу.
В миску вбейте яйцо и добавьте сахар. Взбивайте эти ингредиенты миксером примерно 20-30 секунд.
Добавьте кефир и перемешайте венчиком.
Растопите сливочное масло на маленьком огне в сотейнике и добавьте в миску к остальным ингредиентам. Перемешайте венчиком.
Просейте муку и добавьте соду.
Перемешайте все венчиком до получения пышного теста, которое по консистенции достаточно густое, чтобы падать с ложки, а не стекать.
Включите разогреваться электровафельницу. Смажьте растительным маслом рабочие поверхности, воспользовавшись силиконовой кистью. Выложите в каждую ячейку для вафель по 1 столовой ложке теста. Выпекайте вафли 2-4 минуты.
Готовые вафли сложите стопочкой, полейте любимым сиропом и подавайте к столу.