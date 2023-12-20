Описание приготовления:

Желательно, чтобы все ингредиенты, которые используются в приготовлении, были примерно одной температуры, поэтому заранее выложите их на кухонный стол. Если вы приготовили много вафель, то на следующий день они будут такие же вкусные.

Назначение: На полдник Основной ингредиент: Молочные продукты / Кефир / Мука Блюдо: Выпечка / Вафли / Венские вафли

Состав / Ингредиенты:

Мука 150 Грамм

Кефир 200 Миллилитров

Сода 1/2 Чайных ложки

Сахар 50 Грамм

Масло сливочнoe 50 Грамм

Растительное масло 1 Чайная ложка (для смазывания рабочих поверхностей вафельницы)

Количество порций 3

Калорийность

196 ккал

Калорийность

5 г

Белки

1 г

Жиры

39 г

Углеводы

Пищевая ценность на 100г.

Как приготовить «Венские вафли на кефире»

Все ингредиенты очень удобно подготовить сразу.

В миску вбейте яйцо и добавьте сахар. Взбивайте эти ингредиенты миксером примерно 20-30 секунд.

Добавьте кефир и перемешайте венчиком.

Растопите сливочное масло на маленьком огне в сотейнике и добавьте в миску к остальным ингредиентам. Перемешайте венчиком.

Просейте муку и добавьте соду.

Перемешайте все венчиком до получения пышного теста, которое по консистенции достаточно густое, чтобы падать с ложки, а не стекать.

Включите разогреваться электровафельницу. Смажьте растительным маслом рабочие поверхности, воспользовавшись силиконовой кистью. Выложите в каждую ячейку для вафель по 1 столовой ложке теста. Выпекайте вафли 2-4 минуты.

Готовые вафли сложите стопочкой, полейте любимым сиропом и подавайте к столу.