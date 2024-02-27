Съедят за 1 минуту. Невероятно простой и вкусный салат из обычной свеклы

Одним из самых древних овощей стоит считать свеклу. Она была известна людям еще в Персии, откуда попала и в Древний Рим, и в Грецию. Свеклой лечили много разных заболеваний. Овощ запрещалось употреблять людям из низших слоев населения. Свеклу даже в жертву богам приносили — настолько она была важна для народов мира.
Однако, свекла позднее стала символом порочности. Этот овощ символизировал публичный дом в Помпеях. Свеклу из-за этого переставали употреблять нравственные дамы.
Сейчас к свекле нет предвзятостей из прошлого. Это полезный овощ, из которого можно сделать легкий салат.
Ингредиенты для свекольного салата:
- белокочанная капуста — 300 г;
- морковь — шт.;
- соль — 2 ч.л.;
- сахар — ст.л.;
- свекла вареная — 2 шт.;
- укроп — пучок;
- петрушка — пучок;
- чеснок — 2 зубчика;
- сушеный кориандр — ч.л.;
- корейская соль — ½ ч.л.;
- уксус 9% — ч.л.;
- лук — шт.
Приготовление свекольного салата:
Шинкуем мелко белокочанную капусту, натираем на крупной терке морковь. Слегка обминаем капусту и смешиваем с морковью, добавляем ложку соли и сахар.
Обминаем капусту с морковью, а затем накрываем и оставляем на 15 минут. В это время натираем вареную очищенную свеклу на крупной терке.
Шинкуем мелко петрушку и укроп. Натираем на мелкой терке зубчики чеснока к моркови и капусте, выкладываем туда же свеклу и зелень. Высыпаем в салат соль, сушеный кориандр и корейскую соль.
Вливаем уксус к салату. Нарезаем четверть кольцами лук и слегка обжариваем в сковороде на растительном масле. Добавляем лук в салат и тщательно перемешиваем.
Получается вкусный сочный салат из полезных овощей.
Это хорошая закуска к ужину и обеду.