Съедят за 1 минуту. Невероятно простой и вкусный салат из обычной свеклы

Одним из самых древних овощей стоит считать свеклу. Она была известна людям еще в Персии, откуда попала и в Древний Рим, и в Грецию. Свеклой лечили много разных заболеваний. Овощ запрещалось употреблять людям из низших слоев населения. Свеклу даже в жертву богам приносили — настолько она была важна для народов мира.

Однако, свекла позднее стала символом порочности. Этот овощ символизировал публичный дом в Помпеях. Свеклу из-за этого переставали употреблять нравственные дамы.

Сейчас к свекле нет предвзятостей из прошлого. Это полезный овощ, из которого можно сделать легкий салат.

Ингредиенты для свекольного салата:

белокочанная капуста — 300 г;

морковь — шт.;

соль — 2 ч.л.;

сахар — ст.л.;

свекла вареная — 2 шт.;

укроп — пучок;

петрушка — пучок;

чеснок — 2 зубчика;

сушеный кориандр — ч.л.;

корейская соль — ½ ч.л.;

уксус 9% — ч.л.;

лук — шт.

Приготовление свекольного салата:

Шинкуем мелко белокочанную капусту, натираем на крупной терке морковь. Слегка обминаем капусту и смешиваем с морковью, добавляем ложку соли и сахар.

Обминаем капусту с морковью, а затем накрываем и оставляем на 15 минут. В это время натираем вареную очищенную свеклу на крупной терке.

Шинкуем мелко петрушку и укроп. Натираем на мелкой терке зубчики чеснока к моркови и капусте, выкладываем туда же свеклу и зелень. Высыпаем в салат соль, сушеный кориандр и корейскую соль.

Вливаем уксус к салату. Нарезаем четверть кольцами лук и слегка обжариваем в сковороде на растительном масле. Добавляем лук в салат и тщательно перемешиваем.

Получается вкусный сочный салат из полезных овощей.

Это хорошая закуска к ужину и обеду.