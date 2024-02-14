Тефтели в томатном соусе на сковороде – это блюдо, которое знакомо каждому еще с самого детства, потому как раньше, тефтели готовили в каждом детском саду. И в зависимости от ваших вкусовых предпочтений, прочитав нашу статью с подробными рецептами, вы запросто сможете подобрать вариант сочного и питательного кушанья, который вас устроит. К примеру, мясные шарики можно сразу же готовить с гарниром (макароны либо картофель), что не только сокращает время, проведенное у плиты, но и также делает гарнир безумно ароматным и пропитанным мясными соками и жирком. Если вы придерживаетесь правильного питания, то из состава тефтелей можно запросто исключить белый рис, что снизит калорийность и гликемический индекс.

Классические тефтели в томатном соусе на сковороде

Классические тефтели в томатном соусе на сковороде – это блюдо, родом из детства, потому как его готовили в каждом детском садике. И попробовав кушанье, приготовленное по этому рецепту, вы моментально ощутите ностальгию и гастрономическое наслаждение.

Ингредиенты –+3 порц.

Фарш мясной 350 гр.

Яйцо куриное 1 шт.

Лук репчатый ¼ шт.

Томатная паста 1 ст.л.

Сметана 1 ст.л.

Рис белый 50 гр.

Вода 300 мл.

Мука 2 ст.л.

Соль по вкусу

Перец чёрный молотый по вкусу

Масло растительное для жарки

Шаги 45 мин.

Классические тефтели в томатном соусе на сковороде готовятся очень просто. Подготавливаем составляющие. Тщательно промытую крупу заливаем водой и провариваем 10 минут после закипания под крышкой. Откидываем рис на сито, промываем и даем время полностью стечь воде. Для приготовления соуса в стакане объединяем воду с томатной пастой, мукой, сметаной, черным перцем и солью. Старательно перемешиваем до однородной и гладкой консистенции без комочков. В глубокую емкость выкладываем фарш, разбиваем яйцо и высыпаем рис. Солим и приправляем. Перемешиваем компоненты до равномерного распределения. Зачерпываем столовую ложку фарша и лепим руками шарик, панируем в муке. Обжариваем заготовки с двух сторон до румяности на раскаленном растительном масле. Заливаем соусом и доводим до кипения, убавляем пламя и накрываем крышкой – томим около 15 минут. Тефтели в томатном соусе на сковороде готовы! Аппетитное блюдо подаем к столу, щедро полив соусом. Приятного аппетита!

Тефтели в томатно-сметанном соусе на сковороде

Тефтели в томатном-сметанном соусе на сковороде, приготовленные без добавления крупы – это сытное и питательное блюдо, которое отлично сочетается со всевозможными гарнирами. К примеру, подать тефтели к столу можно с отварной пастой, картофелем или запеченными овощами.

Время готовки – 30 мин.

Время приготовления – 15 мин.

Порции – 4-5.

Ингредиенты:

Фарш мясной – 500 гр.

Лук репчатый – 3 шт.

Яйцо – 1 шт.

Мука – 50 гр.

Сметана – 4 ст.л.

Кетчуп/паста томатная – 4 ст.л.

Масло подсолнечное – для жарки.

Зелень – по вкусу.

Приправы – по вкусу.

Соль – по вкусу.

Процесс приготовления:

Шаг 1. В рабочую емкость выкладываем фарш и высыпаем измельченный лук и зелень, вбиваем яйцо, солим и приправляем.

Шаг 2. Хорошенько вымешиваем массу до вязкости и однородности.

Шаг 3. Влажными руками лепим полуфабрикаты, размером с яйцо и обваливаем в муке.

Шаг 4. Разогреваем растительное масло и подрумяниваем мясные шарики со всех сторон.

Шаг 5. Заливаем тефтели водой, смешанной с кетчупом и сметаной.

Шаг 6. Тушим на медленном огне под крышкой 15 минут и подаем к столу, не дожидаясь остывания. Приятного аппетита!

Тефтели в сливочно-томатном соусе на сковороде

Тефтели в сливочно-томатном соусе на сковороде – это традиционное домашнее кушанье, которое придется по вкусу, как взрослым, так и детям, но здесь нечему удивляться. Небольшие шарики, приготовленные из перекрученного мяса, риса, овощей и специй – это не только вкусно, но еще и сбалансировано!

Время готовки – 55 мин.

Время приготовления – 15-20 мин.

Порции – 5.

Ингредиенты:

Фарш мясной – 600 гр.

Рис – 50 гр.

Яйцо – 1 шт.

Морковь – 0,5 шт.

Лук репчатый – 1 шт.

Чеснок – 1 зуб.

Паприка сладкая молотая – 1 ч.л.

Паста томатная – 2 ч.л.

Сливки 20% – 50 мл.

Бульон/вода – 200 мл.

Мука – 3 ст.л.

Лавровый лист – 1 шт.

Масло подсолнечное – для жарки.

Соль – по вкусу.

Перец черный молотый – по вкусу.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Рис отвариваем до готовности, сливаем и остужаем – перекладываем к фаршу, следом вбиваем одно яйцо. Также очищаем овощи от шелухи и кожицы.

Шаг 2. В основной состав вводим половину измельченной луковицы, соль и специи.

Шаг 3. Смачиваем ладони в воде и формируем тефтели среднего размера, панируем в тонком слое муки, излишки стряхиваем.

Шаг 4. Разогреваем в сковороде растительное масло и подрумяниваем мясные шарики, выкладываем на тарелку.

Шаг 5. В ту же сковородку вливаем еще масло и пассеруем тертую морковь и оставшиеся кубики лука, заливаем бульоном и томатной пастой – активно перемешиваем.

Шаг 6. Дополняем подливку рубленым чесноком и солью, провариваем 5 минут и вливаем сливки.

Шаг 7. Полученный соус перемешиваем и укладываем тефтели.

Шаг 8. Тушим блюдо под крышкой 7-10 минут, после чего шарики переворачиваем, добавляем лавр и доводим до готовности (еще примерно 8 минут).

Шаг 9. Аппетитное кушанье подаем к столу «с пылу, с жару» и дегустируем. Приятного аппетита!

Тефтели из фарша с рисом в томатном соусе

Тефтели из фарша с рисом в томатном соусе – это вкусное и ароматное кушанье, которое запросто станет для вас и ваших домочадцев сытным приемом пищи, после которого вам еще долго не захочется перекусывать чем-то вредным: к примеру, бутербродами или же шоколадными батончиками.

Время готовки – 1 ч. 20 мин.

Время приготовления – 20 мин.

Порции – 4-5.

Ингредиенты:

Фарш куриный – 500 гр.

Лук репчатый – 1 шт.

Яйцо – 1 шт.

Рис – 120 гр.

Морковка – 1 шт.

Масло подсолнечное – для жарки.

Паста томатная – 2 ст.л.

Лавровый лист – 3 шт.

Чеснок – по вкусу.

Вода – 500 мл.

Кориандр – по вкусу.

Соль – по вкусу.

Перец черный молотый – по вкусу.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Промытый рис отвариваем в подсоленной воде 18-20 минут и откидываем на сито.

Шаг 2. Не теряя времени, очищаем и измельчаем овощи: лук мелко рубим, а морковку натираем на бурачной терке.

Шаг 3. Нарезку обжариваем на разогретом подсолнечном масле до мягкости, посыпаем молотым перцем и солью.

Шаг 4. К остывшей крупе отправляем яйцо, фарш, соль и приправы – вымешиваем руками до однородной консистенции.

Шаг 5. Формируем полуфабрикаты, чуть больше грецкого ореха.

Шаг 6. К зажарке вливаем пол-литра воды, добавляем пасту из протертых томатов – размешиваем и доводим до кипения.

Шаг 7. В кипящий соус погружаем мясные шарики, также забрасываем лаврушку – томим под крышкой на медленном огне 30-40 минут.

Шаг 8. К столу подаем со свежим хлебом и овощным салатом. Приятного аппетита!

Куриные тефтели с томатной подливкой на сковороде

Куриные тефтели с томатной подливкой на сковороде – это ароматное и простое в приготовлении кушанье, отобедав которым, вы ощутите сытость, но без сопровождения тяжести в желудке. Готовя блюдо из птицы, мясные шарики получаются легкими и низкокалорийными.

Время готовки – 40 мин.

Время приготовления – 15 мин.

Порции – 4-5.

Ингредиенты:

Филе куриное – 500 гр.

Лук репчатый – 1 шт.

Паста томатная – 3 ст.л.

Вода – 300 мл.

Травы прованские – 1 ст.л.

Соль – по вкусу.

Масло растительное – для жарки.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Куриное филе и головку лука пробиваем в блендере до консистенции пюре, солим и приправляем по своему вкусу.

Шаг 2. Смачиваем ладони и формируем шарики среднего размера, выкладываем на горячую сковородку с растительным маслом.

Шаг 3. Обжариваем до образования аппетитной корочки со всех сторон.

Шаг 4. Тем временем, готовим соус: воду смешиваем с солью, томатной пастой и ароматными травами.

Шаг 5. Полученной смесью заливаем тефтели, закрываем крышкой и томим на среднем огне в течение 7 минут.

Шаг 6. Распределяем тефтели по тарелкам с гарниром и трапезничаем. Готовьте и получайте удовольствие не только от результата, но и от процесса!

Мясные тефтели без риса в томатном соусе на сковороде

Мясные тефтели без риса в томатном соусе на сковороде – это аппетитное кушанье на скорую руку, для готовки которого не требуются какие-либо кулинарные навыки или специальное оборудование. Все донельзя просто: смешали компоненты, слепили шарики и потушили – вуаля, все готово!

Время готовки – 25 мин.

Время приготовления – 10 мин.

Порции – 4.

Ингредиенты:

Фарш говяжий – 400 гр.

Лук репчатый – 1 шт.

Сухари панировочные – 3 ст.л.

Яйцо – 1 шт.

Соус томатный – 4 ст.л.

Вода – 8 ст.л.

Соус соевый – 1 ст.л.

Мука – 3 ст.л.

Масло подсолнечное – для жарки.

Зелень – по вкусу.

Соль – по вкусу.

Перец черный молотый – по вкусу.

Процесс приготовления:

Шаг 1. В глубокую пиалу отправляем мелкорубленый лук и фарш.

Шаг 2. Добавляем куриное яйцо и панировочные сухари.

Шаг 3. Солим и перчим. Тщательно перемешиваем и отбиваем прямо в тарелке.

Шаг 4. Формируем полуфабрикаты и обваливаем со всех сторон в муке.

Шаг 5. В отдельной чаше смешиваем воду с томатным соусом в пропорции один к двум, подливаем соевый соус, всыпаем черный перец и соль.

Шаг 6. Подрумяниваем тефтели на разогретом подсолнечном масле и заливаем соусом, тушим под крышкой на слабом пламени 10-15 минут.

Шаг 7. Дополняем зеленью и настаиваем еще 10 минут, не открывая крышку.

Шаг 8. К столу подаем в сочетании с гарниром и овощами. Приятного аппетита!

Тефтели в томатном соусе с сыром

Тефтели в томатном соусе с сыром – это простое, но изысканное кушанье, весь секрет которого заключается в ароматном и нежном соусе. Добавив совсем немного сливочного сыра, блюдо моментально становится в несколько раз вкуснее и аппетитнее! И подав такой обед можете не сомневаться, что домочадцы будут просить добавки.

Время готовки – 40 мин.

Время приготовления – 10-15 мин.

Порции – 4.

Ингредиенты:

Фарш мясной – 400 гр.

Рис – 150 гр.

Яйцо – 1 шт.

Лук репчатый – 1 шт.

Мука – 40 гр.

Соль – по вкусу.

Приправы – по вкусу.

Растительное масло – для жарки.

Для соуса:

Вода – 200 мл.

Кетчуп – 3 ст.л.

Сыр плавленый – 50 гр.

Сливки/молоко – 50 мл.

Сметана – 2 ст.л.

Мука – 1 ч.л.

Соль – 1 щепотка.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Первым делом отвариваем рис в кипящей воде около 10 минут, хорошенько промываем и остужаем.

Шаг 2. В рабочую миску выкладываем фарш, всыпаем мелкие кубики репчатого лука.

Шаг 3. Добавляем рис, яйцо, соль и специи – активно вымешиваем состав.

Шаг 4. Влажными руками формируем мясные шарики и панируем в муке.

Шаг 5. Раскаляем растительное масло и обжариваем тефтели до образования характерной корочки.

Шаг 6. Для соуса расколачиваем венчиком следующие ингредиенты: натертый на терке сыр, сливки, кетчуп, соль, муку и сметану и вливаем воду.

Шаг 7. Нежным соусом заливаем мясные шарики и доводим до кипения, после уменьшаем нагрев и тушим на протяжении 35-40 минут.

Шаг 8. Горячие тефтели пробуем и наслаждаемся. Приятного аппетита!

Тефтели с картошкой в томатном соусе на сковороде

Тефтели с картошкой в томатном соусе на сковороде – это сбалансированное кушанье, которое идеально подходит для семейной трапезы, после которой все останутся не только сытыми, но и довольными, потому как блюдо отличается превосходными вкусовыми характеристиками и соблазняющим ароматом.

Время готовки – 1 ч. 30 мин.

Время приготовления – 20-25 мин.

Порции – 4-5.

Ингредиенты:

Фарш мясной – 700 гр.

Рис отварной – 200 гр.

Морковка – 2 шт.

Картошка – 6-7 шт.

Лук репчатый – 1 шт.

Масло подсолнечное – для жарки.

Для соуса:

Сметана – 2 ст.л.

Паста томатная – 2 ст.л.

Мука – 1 ст.л.

Вода – 400 мл.

Соль – по вкусу.

Специи – по вкусу.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Предварительно очищаем и промываем овощи, крупными дольками нарезаем картофель. Фарш размораживаем и перекладываем в глубокую емкость.

Шаг 2. Подрумяниваем картофельные ломтики на максимальном огне, помешивая.

Шаг 3. Параллельно смешиваем составляющие тефтелей: отварной рис, фарш, тертую морковку на терке, яйцо, соль и измельченный лук.

Шаг 4. Из однородного состава лепим полуфабрикаты желаемого размера.

Шаг 5. Для соуса соединяем воду, муку, томатную пасту, сметану, приправы и немного соли.

Шаг 6. К золотистой картошке выкладываем шарики из фарша, заливаем соусом и доводим до кипения. Далее уменьшаем нагрев и тушим кушанье около получаса.

Шаг 7. Нежное и аппетитное блюдо подаем к столу сразу же, по окончании томления. Приятного аппетита!

Тефтели с макаронами на сковороде в томатном соусе

Тефтели с макаронами на сковороде в томатном соусе – это блюдо, на которое обязательно стоит обратить внимание всем кулинарам, которые устали проводить у плиты все свободное время и постоянно перемывать горы посуды. Потому как такое кушанье готовится в одной высокой сковороде и получается невероятно вкусным!

Время готовки – 40 мин.

Время приготовления – 15 мин.

Порции – 5.

Ингредиенты:

Спагетти – 250 гр.

Помидоры – 3 шт.

Паста томатная – 1 ст.л.

Лук репчатый – 2 шт.

Чеснок – 2 зуб.

Зелень сушеная – по вкусу.

Соль – по вкусу.

Масло растительное – для жарки.

Для тефтелей:

Фарш – 500 гр.

Картошка – 1 шт.

Лук репчатый – 1 шт.

Соль – 0,5 ч.л.

Паприка сладкая – 0,3 ч.л.

Перец черный молотый – по вкусу.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Очищенный лук, и картошку пробиваем в блендере до консистенции пюре и перекладываем к фаршу, также добавляем специи и соль. Перемешав, лепим заготовки среднего размера.

Шаг 2. Займемся соусом: помидоры натираем на терке и выбрасываем кожицу, смешиваем с томатной пастой и щепоткой соли. Мелко рубим головки лука.

Шаг 3. Пассеруем лук на разогретом растительном масле, заливаем томатным соусом и разводим 100 миллилитрами воды, приправляем и провариваем несколько минут. Укладываем тефтели и подливаем воду так, чтобы жидкость полностью покрывала заготовки – тушим на медленном огне до готовности.

Шаг 4. Примерно через 20 минут добавляем спагетти и, помешивая, провариваем состав еще 7 минут. В конце термической обработки дополняем чесноком, пропущенным через пресс и зеленью.

Шаг 5. Не дожидаясь остывания дегустируем. Приятного аппетита!

Рыбные тефтели из минтая в томатном соусе

Рыбные тефтели из минтая в томатном соусе – это ароматное кушанье, которое придется по вкусу всем любителям морепродуктов и оригинальных комбинаций ингредиентов. Главной особенностью этого рецепта является, именно рубленая, а не прокрученная через мясорубку рыба.

Время готовки – 35 мин.

Время приготовления – 10-15 мин.

Порции – 6.

Ингредиенты:

Филе минтая – 600 гр.

Сухари панировочные – 4-6 ст.л.

Лук репчатый – 1 шт.

Рис – 30 гр.

Яйцо – 1 шт.

Томаты в собственном соку – 400 гр.

Масло подсолнечное – для жарки.

Соль – по вкусу

Процесс приготовления:

Шаг 1. Рис заливаем водой и отвариваем до полуготовности, затем сливаем и даем время остыть. Размороженное рыбное филе промакиваем салфетками и рубим мелкими кубиками.

Шаг 2. К полученному фаршу натираем на терке луковицу, разбиваем яйцо и выкладываем крупу.

Шаг 3. Массу солим и старательно перемешиваем при помощи столовой ложки.

Шаг 4. Влажными руками формируем небольшие шарики и панируем в сухарях.

Шаг 5. Подрумяниваем заготовки со всех сторон на горячем подсолнечном масле.

Шаг 6. Золотистые шарики заливаем томатами в собственном соку и тушим под крышкой около 15-20 минут.

Шаг 7. Раскладываем кушанье по тарелкам и приступаем к трапезе. Приятного аппетита!