Тефтели в томатном соусе на сковороде – это блюдо, которое знакомо каждому еще с самого детства, потому как раньше, тефтели готовили в каждом детском саду. И в зависимости от ваших вкусовых предпочтений, прочитав нашу статью с подробными рецептами, вы запросто сможете подобрать вариант сочного и питательного кушанья, который вас устроит. К примеру, мясные шарики можно сразу же готовить с гарниром (макароны либо картофель), что не только сокращает время, проведенное у плиты, но и также делает гарнир безумно ароматным и пропитанным мясными соками и жирком. Если вы придерживаетесь правильного питания, то из состава тефтелей можно запросто исключить белый рис, что снизит калорийность и гликемический индекс.
Классические тефтели в томатном соусе на сковороде
Классические тефтели в томатном соусе на сковороде – это блюдо, родом из детства, потому как его готовили в каждом детском садике. И попробовав кушанье, приготовленное по этому рецепту, вы моментально ощутите ностальгию и гастрономическое наслаждение.
Ингредиенты –+3 порц.
- Фарш мясной 350 гр.
- Яйцо куриное 1 шт.
- Лук репчатый ¼ шт.
- Томатная паста 1 ст.л.
- Сметана 1 ст.л.
- Рис белый 50 гр.
- Вода 300 мл.
- Мука 2 ст.л.
- Соль по вкусу
- Перец чёрный молотый по вкусу
- Масло растительное для жарки
Шаги 45 мин.
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Классические тефтели в томатном соусе на сковороде готовятся очень просто. Подготавливаем составляющие.
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Тщательно промытую крупу заливаем водой и провариваем 10 минут после закипания под крышкой.
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Откидываем рис на сито, промываем и даем время полностью стечь воде.
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Для приготовления соуса в стакане объединяем воду с томатной пастой, мукой, сметаной, черным перцем и солью.
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Старательно перемешиваем до однородной и гладкой консистенции без комочков.
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В глубокую емкость выкладываем фарш, разбиваем яйцо и высыпаем рис. Солим и приправляем.
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Перемешиваем компоненты до равномерного распределения.
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Зачерпываем столовую ложку фарша и лепим руками шарик, панируем в муке.
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Обжариваем заготовки с двух сторон до румяности на раскаленном растительном масле.
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Заливаем соусом и доводим до кипения, убавляем пламя и накрываем крышкой – томим около 15 минут.
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Тефтели в томатном соусе на сковороде готовы! Аппетитное блюдо подаем к столу, щедро полив соусом. Приятного аппетита!
Тефтели в томатно-сметанном соусе на сковороде
Тефтели в томатном-сметанном соусе на сковороде, приготовленные без добавления крупы – это сытное и питательное блюдо, которое отлично сочетается со всевозможными гарнирами. К примеру, подать тефтели к столу можно с отварной пастой, картофелем или запеченными овощами.
Время готовки – 30 мин.
Время приготовления – 15 мин.
Порции – 4-5.
Ингредиенты:
- Фарш мясной – 500 гр.
- Лук репчатый – 3 шт.
- Яйцо – 1 шт.
- Мука – 50 гр.
- Сметана – 4 ст.л.
- Кетчуп/паста томатная – 4 ст.л.
- Масло подсолнечное – для жарки.
- Зелень – по вкусу.
- Приправы – по вкусу.
- Соль – по вкусу.
Процесс приготовления:
Шаг 1. В рабочую емкость выкладываем фарш и высыпаем измельченный лук и зелень, вбиваем яйцо, солим и приправляем.
Шаг 2. Хорошенько вымешиваем массу до вязкости и однородности.
Шаг 3. Влажными руками лепим полуфабрикаты, размером с яйцо и обваливаем в муке.
Шаг 4. Разогреваем растительное масло и подрумяниваем мясные шарики со всех сторон.
Шаг 5. Заливаем тефтели водой, смешанной с кетчупом и сметаной.
Шаг 6. Тушим на медленном огне под крышкой 15 минут и подаем к столу, не дожидаясь остывания. Приятного аппетита!
Тефтели в сливочно-томатном соусе на сковороде
Тефтели в сливочно-томатном соусе на сковороде – это традиционное домашнее кушанье, которое придется по вкусу, как взрослым, так и детям, но здесь нечему удивляться. Небольшие шарики, приготовленные из перекрученного мяса, риса, овощей и специй – это не только вкусно, но еще и сбалансировано!
Время готовки – 55 мин.
Время приготовления – 15-20 мин.
Порции – 5.
Ингредиенты:
- Фарш мясной – 600 гр.
- Рис – 50 гр.
- Яйцо – 1 шт.
- Морковь – 0,5 шт.
- Лук репчатый – 1 шт.
- Чеснок – 1 зуб.
- Паприка сладкая молотая – 1 ч.л.
- Паста томатная – 2 ч.л.
- Сливки 20% – 50 мл.
- Бульон/вода – 200 мл.
- Мука – 3 ст.л.
- Лавровый лист – 1 шт.
- Масло подсолнечное – для жарки.
- Соль – по вкусу.
- Перец черный молотый – по вкусу.
Процесс приготовления:
Шаг 1. Рис отвариваем до готовности, сливаем и остужаем – перекладываем к фаршу, следом вбиваем одно яйцо. Также очищаем овощи от шелухи и кожицы.
Шаг 2. В основной состав вводим половину измельченной луковицы, соль и специи.
Шаг 3. Смачиваем ладони в воде и формируем тефтели среднего размера, панируем в тонком слое муки, излишки стряхиваем.
Шаг 4. Разогреваем в сковороде растительное масло и подрумяниваем мясные шарики, выкладываем на тарелку.
Шаг 5. В ту же сковородку вливаем еще масло и пассеруем тертую морковь и оставшиеся кубики лука, заливаем бульоном и томатной пастой – активно перемешиваем.
Шаг 6. Дополняем подливку рубленым чесноком и солью, провариваем 5 минут и вливаем сливки.
Шаг 7. Полученный соус перемешиваем и укладываем тефтели.
Шаг 8. Тушим блюдо под крышкой 7-10 минут, после чего шарики переворачиваем, добавляем лавр и доводим до готовности (еще примерно 8 минут).
Шаг 9. Аппетитное кушанье подаем к столу «с пылу, с жару» и дегустируем. Приятного аппетита!
Тефтели из фарша с рисом в томатном соусе
Тефтели из фарша с рисом в томатном соусе – это вкусное и ароматное кушанье, которое запросто станет для вас и ваших домочадцев сытным приемом пищи, после которого вам еще долго не захочется перекусывать чем-то вредным: к примеру, бутербродами или же шоколадными батончиками.
Время готовки – 1 ч. 20 мин.
Время приготовления – 20 мин.
Порции – 4-5.
Ингредиенты:
- Фарш куриный – 500 гр.
- Лук репчатый – 1 шт.
- Яйцо – 1 шт.
- Рис – 120 гр.
- Морковка – 1 шт.
- Масло подсолнечное – для жарки.
- Паста томатная – 2 ст.л.
- Лавровый лист – 3 шт.
- Чеснок – по вкусу.
- Вода – 500 мл.
- Кориандр – по вкусу.
- Соль – по вкусу.
- Перец черный молотый – по вкусу.
Процесс приготовления:
Шаг 1. Промытый рис отвариваем в подсоленной воде 18-20 минут и откидываем на сито.
Шаг 2. Не теряя времени, очищаем и измельчаем овощи: лук мелко рубим, а морковку натираем на бурачной терке.
Шаг 3. Нарезку обжариваем на разогретом подсолнечном масле до мягкости, посыпаем молотым перцем и солью.
Шаг 4. К остывшей крупе отправляем яйцо, фарш, соль и приправы – вымешиваем руками до однородной консистенции.
Шаг 5. Формируем полуфабрикаты, чуть больше грецкого ореха.
Шаг 6. К зажарке вливаем пол-литра воды, добавляем пасту из протертых томатов – размешиваем и доводим до кипения.
Шаг 7. В кипящий соус погружаем мясные шарики, также забрасываем лаврушку – томим под крышкой на медленном огне 30-40 минут.
Шаг 8. К столу подаем со свежим хлебом и овощным салатом. Приятного аппетита!
Куриные тефтели с томатной подливкой на сковороде
Куриные тефтели с томатной подливкой на сковороде – это ароматное и простое в приготовлении кушанье, отобедав которым, вы ощутите сытость, но без сопровождения тяжести в желудке. Готовя блюдо из птицы, мясные шарики получаются легкими и низкокалорийными.
Время готовки – 40 мин.
Время приготовления – 15 мин.
Порции – 4-5.
Ингредиенты:
- Филе куриное – 500 гр.
- Лук репчатый – 1 шт.
- Паста томатная – 3 ст.л.
- Вода – 300 мл.
- Травы прованские – 1 ст.л.
- Соль – по вкусу.
- Масло растительное – для жарки.
Процесс приготовления:
Шаг 1. Куриное филе и головку лука пробиваем в блендере до консистенции пюре, солим и приправляем по своему вкусу.
Шаг 2. Смачиваем ладони и формируем шарики среднего размера, выкладываем на горячую сковородку с растительным маслом.
Шаг 3. Обжариваем до образования аппетитной корочки со всех сторон.
Шаг 4. Тем временем, готовим соус: воду смешиваем с солью, томатной пастой и ароматными травами.
Шаг 5. Полученной смесью заливаем тефтели, закрываем крышкой и томим на среднем огне в течение 7 минут.
Шаг 6. Распределяем тефтели по тарелкам с гарниром и трапезничаем. Готовьте и получайте удовольствие не только от результата, но и от процесса!
Мясные тефтели без риса в томатном соусе на сковороде
Мясные тефтели без риса в томатном соусе на сковороде – это аппетитное кушанье на скорую руку, для готовки которого не требуются какие-либо кулинарные навыки или специальное оборудование. Все донельзя просто: смешали компоненты, слепили шарики и потушили – вуаля, все готово!
Время готовки – 25 мин.
Время приготовления – 10 мин.
Порции – 4.
Ингредиенты:
- Фарш говяжий – 400 гр.
- Лук репчатый – 1 шт.
- Сухари панировочные – 3 ст.л.
- Яйцо – 1 шт.
- Соус томатный – 4 ст.л.
- Вода – 8 ст.л.
- Соус соевый – 1 ст.л.
- Мука – 3 ст.л.
- Масло подсолнечное – для жарки.
- Зелень – по вкусу.
- Соль – по вкусу.
- Перец черный молотый – по вкусу.
Процесс приготовления:
Шаг 1. В глубокую пиалу отправляем мелкорубленый лук и фарш.
Шаг 2. Добавляем куриное яйцо и панировочные сухари.
Шаг 3. Солим и перчим. Тщательно перемешиваем и отбиваем прямо в тарелке.
Шаг 4. Формируем полуфабрикаты и обваливаем со всех сторон в муке.
Шаг 5. В отдельной чаше смешиваем воду с томатным соусом в пропорции один к двум, подливаем соевый соус, всыпаем черный перец и соль.
Шаг 6. Подрумяниваем тефтели на разогретом подсолнечном масле и заливаем соусом, тушим под крышкой на слабом пламени 10-15 минут.
Шаг 7. Дополняем зеленью и настаиваем еще 10 минут, не открывая крышку.
Шаг 8. К столу подаем в сочетании с гарниром и овощами. Приятного аппетита!
Тефтели в томатном соусе с сыром
Тефтели в томатном соусе с сыром – это простое, но изысканное кушанье, весь секрет которого заключается в ароматном и нежном соусе. Добавив совсем немного сливочного сыра, блюдо моментально становится в несколько раз вкуснее и аппетитнее! И подав такой обед можете не сомневаться, что домочадцы будут просить добавки.
Время готовки – 40 мин.
Время приготовления – 10-15 мин.
Порции – 4.
Ингредиенты:
- Фарш мясной – 400 гр.
- Рис – 150 гр.
- Яйцо – 1 шт.
- Лук репчатый – 1 шт.
- Мука – 40 гр.
- Соль – по вкусу.
- Приправы – по вкусу.
- Растительное масло – для жарки.
Для соуса:
- Вода – 200 мл.
- Кетчуп – 3 ст.л.
- Сыр плавленый – 50 гр.
- Сливки/молоко – 50 мл.
- Сметана – 2 ст.л.
- Мука – 1 ч.л.
- Соль – 1 щепотка.
Процесс приготовления:
Шаг 1. Первым делом отвариваем рис в кипящей воде около 10 минут, хорошенько промываем и остужаем.
Шаг 2. В рабочую миску выкладываем фарш, всыпаем мелкие кубики репчатого лука.
Шаг 3. Добавляем рис, яйцо, соль и специи – активно вымешиваем состав.
Шаг 4. Влажными руками формируем мясные шарики и панируем в муке.
Шаг 5. Раскаляем растительное масло и обжариваем тефтели до образования характерной корочки.
Шаг 6. Для соуса расколачиваем венчиком следующие ингредиенты: натертый на терке сыр, сливки, кетчуп, соль, муку и сметану и вливаем воду.
Шаг 7. Нежным соусом заливаем мясные шарики и доводим до кипения, после уменьшаем нагрев и тушим на протяжении 35-40 минут.
Шаг 8. Горячие тефтели пробуем и наслаждаемся. Приятного аппетита!
Тефтели с картошкой в томатном соусе на сковороде
Тефтели с картошкой в томатном соусе на сковороде – это сбалансированное кушанье, которое идеально подходит для семейной трапезы, после которой все останутся не только сытыми, но и довольными, потому как блюдо отличается превосходными вкусовыми характеристиками и соблазняющим ароматом.
Время готовки – 1 ч. 30 мин.
Время приготовления – 20-25 мин.
Порции – 4-5.
Ингредиенты:
- Фарш мясной – 700 гр.
- Рис отварной – 200 гр.
- Морковка – 2 шт.
- Картошка – 6-7 шт.
- Лук репчатый – 1 шт.
- Масло подсолнечное – для жарки.
Для соуса:
- Сметана – 2 ст.л.
- Паста томатная – 2 ст.л.
- Мука – 1 ст.л.
- Вода – 400 мл.
- Соль – по вкусу.
- Специи – по вкусу.
Процесс приготовления:
Шаг 1. Предварительно очищаем и промываем овощи, крупными дольками нарезаем картофель. Фарш размораживаем и перекладываем в глубокую емкость.
Шаг 2. Подрумяниваем картофельные ломтики на максимальном огне, помешивая.
Шаг 3. Параллельно смешиваем составляющие тефтелей: отварной рис, фарш, тертую морковку на терке, яйцо, соль и измельченный лук.
Шаг 4. Из однородного состава лепим полуфабрикаты желаемого размера.
Шаг 5. Для соуса соединяем воду, муку, томатную пасту, сметану, приправы и немного соли.
Шаг 6. К золотистой картошке выкладываем шарики из фарша, заливаем соусом и доводим до кипения. Далее уменьшаем нагрев и тушим кушанье около получаса.
Шаг 7. Нежное и аппетитное блюдо подаем к столу сразу же, по окончании томления. Приятного аппетита!
Тефтели с макаронами на сковороде в томатном соусе
Тефтели с макаронами на сковороде в томатном соусе – это блюдо, на которое обязательно стоит обратить внимание всем кулинарам, которые устали проводить у плиты все свободное время и постоянно перемывать горы посуды. Потому как такое кушанье готовится в одной высокой сковороде и получается невероятно вкусным!
Время готовки – 40 мин.
Время приготовления – 15 мин.
Порции – 5.
Ингредиенты:
- Спагетти – 250 гр.
- Помидоры – 3 шт.
- Паста томатная – 1 ст.л.
- Лук репчатый – 2 шт.
- Чеснок – 2 зуб.
- Зелень сушеная – по вкусу.
- Соль – по вкусу.
- Масло растительное – для жарки.
Для тефтелей:
- Фарш – 500 гр.
- Картошка – 1 шт.
- Лук репчатый – 1 шт.
- Соль – 0,5 ч.л.
- Паприка сладкая – 0,3 ч.л.
- Перец черный молотый – по вкусу.
Процесс приготовления:
Шаг 1. Очищенный лук, и картошку пробиваем в блендере до консистенции пюре и перекладываем к фаршу, также добавляем специи и соль. Перемешав, лепим заготовки среднего размера.
Шаг 2. Займемся соусом: помидоры натираем на терке и выбрасываем кожицу, смешиваем с томатной пастой и щепоткой соли. Мелко рубим головки лука.
Шаг 3. Пассеруем лук на разогретом растительном масле, заливаем томатным соусом и разводим 100 миллилитрами воды, приправляем и провариваем несколько минут. Укладываем тефтели и подливаем воду так, чтобы жидкость полностью покрывала заготовки – тушим на медленном огне до готовности.
Шаг 4. Примерно через 20 минут добавляем спагетти и, помешивая, провариваем состав еще 7 минут. В конце термической обработки дополняем чесноком, пропущенным через пресс и зеленью.
Шаг 5. Не дожидаясь остывания дегустируем. Приятного аппетита!
Рыбные тефтели из минтая в томатном соусе
Рыбные тефтели из минтая в томатном соусе – это ароматное кушанье, которое придется по вкусу всем любителям морепродуктов и оригинальных комбинаций ингредиентов. Главной особенностью этого рецепта является, именно рубленая, а не прокрученная через мясорубку рыба.
Время готовки – 35 мин.
Время приготовления – 10-15 мин.
Порции – 6.
Ингредиенты:
- Филе минтая – 600 гр.
- Сухари панировочные – 4-6 ст.л.
- Лук репчатый – 1 шт.
- Рис – 30 гр.
- Яйцо – 1 шт.
- Томаты в собственном соку – 400 гр.
- Масло подсолнечное – для жарки.
- Соль – по вкусу
Процесс приготовления:
Шаг 1. Рис заливаем водой и отвариваем до полуготовности, затем сливаем и даем время остыть. Размороженное рыбное филе промакиваем салфетками и рубим мелкими кубиками.
Шаг 2. К полученному фаршу натираем на терке луковицу, разбиваем яйцо и выкладываем крупу.
Шаг 3. Массу солим и старательно перемешиваем при помощи столовой ложки.
Шаг 4. Влажными руками формируем небольшие шарики и панируем в сухарях.
Шаг 5. Подрумяниваем заготовки со всех сторон на горячем подсолнечном масле.
Шаг 6. Золотистые шарики заливаем томатами в собственном соку и тушим под крышкой около 15-20 минут.
Шаг 7. Раскладываем кушанье по тарелкам и приступаем к трапезе. Приятного аппетита!