Пирог с грецкими орехами. Домашний рецепт: вкусно и просто

Ореховые пироги начали готовить достаточно давно. Это один из любимых десертов в европейских странах. Известно много выпечки с фундуком, арахисом, кешью, но большей актуальностью пользуется грецкий орех.

Грецкие орехи содержат множество полезных веществ, таких как витамины (А, С, Е, К, Р, В), минералы (калий, магний, цинк, медь, селен, марганец), антиоксиданты и омега-3 жирные кислоты. Благодаря такому составу грецкие орехи могут оказывать положительное влияние на здоровье человека. В том числе грецкий орех улучшает работу мозга, снижает уровень холестерина и поддерживает здоровье сердца и сосудов.

Расскажем, как испечь пирог с грецкими орехами.

Ингредиенты для теста:

сливочное масло — 180 г;

сметана — 200 г;

разрыхлитель — 1 ч.л.;

соль — щепотка;

ванилин — 1/2 ч.л.;

мука — 300 г.

Ингредиенты для начинки:

грецкий орех — 150 г;

сахар — 180 г;

яйцо — шт.;

корица — 1/2 ч.л.

Приготовление пирога с грецкими орехами:

В миске смешиваем мягкое сливочное масло со сметаной, ванилью, солью, мукой и разрыхлителем. Муку предварительно стоит просеять.

Вымешиваем мягкое и эластичное тесто, оставляем его в холодильнике на 20-30 минут. Измельчаем для начинки в блендере грецкие орехи.

Смешиваем грецкие орехи с сахаром, корицей и яйцом. Столовую ложку ореховой крошки заранее стоит отложить для посыпки пирога.

Делим тесто на две части — одна побольше другой. Из части подольше формируем лепешку, чуть больше по диаметру, чем противень.

Застилаем противень пергаментом, выкладываем лепешку. Выкладываем на дно теста ореховую начинку, распределяем по поверхности.

Раскатываем меньшую часть теста в лепешку, равную диаметру противня. Выкладываем пласт на верхушку начинки, запечатываем края нижнего и верхнего слоев.

Посыпаем пирог орехами, делаем небольшой крестовый надрез по середине.

Выпекаем пирог при 180 градусах 35-40 минут.

После приготовления пирог можно посыпать сахарной пудрой. Получается ароматный ореховый пирог к чаю.