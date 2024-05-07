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Пирог с грецкими орехами. Домашний рецепт: вкусно и просто

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Пирог с грецкими орехами. Домашний рецепт: вкусно и просто

Ореховые пироги начали готовить достаточно давно. Это один из любимых десертов в европейских странах. Известно много выпечки с фундуком, арахисом, кешью, но большей актуальностью пользуется грецкий орех.

Грецкие орехи содержат множество полезных веществ, таких как витамины (А, С, Е, К, Р, В), минералы (калий, магний, цинк, медь, селен, марганец), антиоксиданты и омега-3 жирные кислоты. Благодаря такому составу грецкие орехи могут оказывать положительное влияние на здоровье человека. В том числе грецкий орех улучшает работу мозга, снижает уровень холестерина и поддерживает здоровье сердца и сосудов.

Расскажем, как испечь пирог с грецкими орехами.

Ингредиенты для теста:

  • сливочное масло — 180 г;
  • сметана — 200 г;
  • разрыхлитель — 1 ч.л.;
  • соль — щепотка;
  • ванилин — 1/2 ч.л.;
  • мука — 300 г.

Ингредиенты для начинки:

  • грецкий орех — 150 г;
  • сахар — 180 г;
  • яйцо — шт.;
  • корица — 1/2 ч.л.

Приготовление пирога с грецкими орехами:

В миске смешиваем мягкое сливочное масло со сметаной, ванилью, солью, мукой и разрыхлителем. Муку предварительно стоит просеять.

Вымешиваем мягкое и эластичное тесто, оставляем его в холодильнике на 20-30 минут. Измельчаем для начинки в блендере грецкие орехи.

Смешиваем грецкие орехи с сахаром, корицей и яйцом. Столовую ложку ореховой крошки заранее стоит отложить для посыпки пирога.

Делим тесто на две части — одна побольше другой. Из части подольше формируем лепешку, чуть больше по диаметру, чем противень.

Застилаем противень пергаментом, выкладываем лепешку. Выкладываем на дно теста ореховую начинку, распределяем по поверхности.

Пирог с грецкими орехами. Домашний рецепт: вкусно и просто

Раскатываем меньшую часть теста в лепешку, равную диаметру противня. Выкладываем пласт на верхушку начинки, запечатываем края нижнего и верхнего слоев.

Посыпаем пирог орехами, делаем небольшой крестовый надрез по середине.

Пирог с грецкими орехами. Домашний рецепт: вкусно и просто

Выпекаем пирог при 180 градусах 35-40 минут.

Пирог с грецкими орехами. Домашний рецепт: вкусно и просто

После приготовления пирог можно посыпать сахарной пудрой. Получается ароматный ореховый пирог к чаю.

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