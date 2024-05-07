Рецепт: Салат «Малахитовый браслет» — Слоёный

Ингредиенты:

куриная грудка отварная — 1 шт;

сыр твердый — 150 гр;

яйца куриные — 5 шт;

зеленое яблоко — 1 шт;

киви — 7 шт;

чеснок — 2 зубчика;

соль — по вкусу;

майонез — по вкусу;

лимонный сок — 1 ст ложка

Способ приготовления: И снова здравствуйте.

Салат «Малахитовый браслет» можно делать по-разному. Сегодня я поделюсь с вами своим рецептом.

Для салата нам понадобится куриная грудка, предварительно отварённая в чуть подколенной воде, сыр, варёное вкрутую яйцо, яблоко, чеснок и киви.

Блюдо можно взять невысокое. В центр блюда ставим стеклянную банку.

Отварную грудку нарезаем небольшими кусочками (можно руками разделить на волокна, кому как нравится).

Выдавить чеснок, посолить. Всё это перемешиваем и выкладываем на блюдо вокруг банки. сверху промазать майонезом.

У меня не все этапы попали на фото. Здесь уже первый слой с майонезом. Второй слой-нарезанное киви, для этого понадобится 2 штуки.

Сваренные вкрутую яйца чистим и натираем на крупной тёрке. Это будет третий слой.

Подсаливаем немного и смазываем слой майонезом.

Яблоко нарезаем, сбрызгиваем лимонным соком, чтобы не потемнело, и выкладываем четвёртый слой.

Дальше идёт сыр. Его натираем на мелкой тёрке.

Выкладываем пятый слой.

Сверху обильно смазываем майонезом. Салат не должен быть сухим.

Теперь удаляем банку и выкладываем сверху кусочки киви. Здесь уже кто как выложит — творчество можно проявлять. В любом случай получается красиво.

Салат готов. На два часа поставим в холодильник, чтобы салат как следует пропитался. Затем можно подавать на стол.

Получается он вкусным и красивым, послужит отличным украшением любого застолья.

Стоимость салата не подсчитывала. Время приготовления, не считая варки, 40 минут.

Пробуйте, оценивайте. Приятного аппетита!

Время приготовления: 40 мин.