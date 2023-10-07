Пирог с ягодами: рецепт вкуснейшего крамбла без сливочного масла

У нас популярен тертый пирог, а за границей чаще готовят крамбл, и это очень вкусно.
Оригинальный пирог, или крамбл с ягодами – это восхитительный десерт. Он готовится с песочным тестом, без сливочного масла и с ванилью.
Представьте себе восхитительный контраст: корочка из хрустящих и рассыпчатых крошек со сладким ванильным вкусом, которая содержит мягкую и сочную фруктовую сердцевину с кисловатым акцентом. Это потрясающе вкусно, заверяют на кулинарном сайте Tavolarte Gusto.
Это очень быстрый и очень простой рецепт. Тесто готовится буквально за 3 минуты. Для приготовления можно использовать свежие ягоды : например, ежевику , чернику , смородину, , а также малину и клубнику. Причем ягоды могут быть и замороженными. Ингредиенты рассчитаны на форму 20 см.
Ягодный крамбл
Ингредиенты:
Для теста:
- 300 г муки;
- 1 целое яйцо;
- 150 г сахарного песка;
- 100 г кокосового масла (или любое растительное масло без запаха);
- 1/2 пакетика разрыхлителя;
- ваниль (в пакетике или 1 столовая ложка экстракта);
- 1 щепотка соли.
Для начинки:
- 500 г ягод на ваш выбор;
- 3-4 столовые ложки сахара;
- тертая цедра 1 лимона.
Первым делом смешайте муку, просеянный разрыхлитель, сахар, соль и ваниль, затем добавьте масло и яйцо. Перемешайте вилкой, а затем руками до получения крупной крошки.
Затем застелите форму для кекса листом бумаги для выпечки. На дно выложите половину раскрошенного теста, сформировав ракушку и разровняв руками.
В конце добавьте ягоды, предварительно смешанные с сахаром и цедрой лимона. Присыпьте оставшейся крошкой.
Наконец, готовьте в предварительно разогретой духовке при температуре 180 ° около 35–40 минут, в последние 5 минут включите гриль, чтобы крамбл хорошо подрумянился.
Достаньте из духовки и дайте остыть на противне, прежде чем подавать на стол.
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