Понадобится всего 30 минут: рецепты вкусных куриных колбасок на сковороде или в духовке

Наверное, с каждым случались ситуации, когда гости неожиданно появились на пороге. В таком случае пригодятся всегда куриные колбаски. Этот продукт является основой многих оригинальных блюд, которые могут поразить каждого.

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Но это вовсе не значит, что для приготовления чего-нибудь вкусненького вам придется тратить часы на кухне, информирует 24 Канал. С куриными колбасками от ТМ «Наша Ряба Аппетитная» достаточно всего 30 минут и минимум усилий, чтобы готовое блюдо радовало вас и ваших друзей.

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Оп! И готово!

Именно это ТМ «Наша Ряба Аппетитная» показала в новой масштабной рекламной кампании, главным героем которой является один из самых популярных блоггеров Украины – Алексей Дурнев. Ролик демонстрирует жизненную ситуацию, точно случающуюся с каждым из нас.

Главный герой получает звонок от друзей, неожиданно нагрянувших в гости. И место встречи они выбрали неслучайно, ведь Алексей Дурнев точно знает, что секрет успешной вечеринки – вкусная еда. Именно поэтому пока куриные колбаски уже жарятся на плите, он весело проводит время с гостями. Потому что «пока друзья все общаются — Аппетитная уже готовится».

Ролик от ТМ «Наша Ряба Аппетитная» с Алексеем Дурневым: смотрите видео

Бренд позаботился о том, чтобы у украинцев было больше времени на общение с самыми родными, поэтому в линейке – продукты, которые уже готовы к приготовлению. К примеру, куриные колбаски «Барбекю», которые станут отличным блюдом для встречи с друзьями.

На сковороде, в духовке или на гриле – они безупречно вкушают в любое время года. Так что можно быть уверенными: с куриными колбасками от ТМ «Наша Ряба Аппетитная» никто не будет голодным.

Все, что остается: распаковать упаковку и сразу же начать воспроизводить рецепт, забыв о сложных кулинарных формулах. А что же можно приготовить с куриными колбасками – узнайте в материале.

Колбаски с квашеной капустой

Время: 30 минут

30 минут Порции: 2

Готовим куриные колбаски с квашеной капустой / Фото Shutterstock

Ингредиенты:

– куриные колбаски «Барбекю» от ТМ «Наша Ряба Аппетитная» ;

– 400 граммов квашеной капусты;

– половина пучка свежей петрушки;

– подсолнечное масло по вкусу.

Приготовление:

Разогреваем сковороду с небольшим количеством растительного масла. Обжариваем куриные колбаски 10 минут до готовности. Выкладываем квашеную капусту в салатницу, поливаем растительным маслом и посыпаем мелко нарезанной петрушкой. Подаем вместе с горячими колбасками и любимым соусом.

Запеченные колбаски с яблоками

Время: 30 минут

30 минут Порции: 2

Куриные колбаски, запеченные с яблоками / Фото Shutterstock

Ингредиенты:

– куриные колбаски «Барбекю» от ТМ «Наша Ряба Аппетитная» ;

– 4 яблока;

– 2 репчатых лука;

– 50 граммов сливочного масла;

– 1 столовая ложка сахара;

– соль по вкусу.

Приготовление:

На разогретой сковороде растапливаем масло, добавляем сахар. Когда масло растопится, выкладываем на сковороду нарезанный произвольными кусками лук. Карамелизуем все 3 – 5 минут на медленном огне. Нарезаем яблоки грубыми кусками, добавляем в лук и продолжаем готовить. Через 5 минут выкладываем колбаски и жарим все до готовности 10 минут. Сдабриваем солью. Подаем с любимым гарниром: картофельным пюре, макаронами или овощным салатом.

Тушеные перцы с куриными колбасками

Время: 30 минут

30 минут Порции: 2

Рецепт тушеных перцев с куриными колбасками / Фото Shutterstock

Ингредиенты:

– куриные колбаски «Барбекю» от ТМ «Наша Ряба Аппетитная» ;

– 4 сладких перца;

– 1 репчатый лук;

– половина пучка кинзы или петрушки;

– 2 столовые ложки масла;

– соль и черный молотый перец по вкусу.

Приготовление:

Разогреваем сковороду с маслом на медленном огне. Очищаем от семян перцы. Нарезаем их случайными кусочками, а лук – маленькими кубиками. Обжариваем на сковороде сначала лук, а дальше – перец. Готовим все 10 минут. Сдабриваем специями. Перекладываем овощи в жаропрочную форму, сверху выкладываем куриные колбаски. Отправляем запекаться в духовку 20 минут при 180 градусах. Перед подачей посыпаем мелко нарезанной свежей зеленью.

Приятного аппетита!