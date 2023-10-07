ГлавнаяРецептыПонадобится всего 30 минут: рецепты вкусных куриных колбасок на сковороде или в духовке Понадобится всего 30 минут: рецепты вкусных куриных колбасок на сковороде или в духовке На чтение: 3 минуты Наверное, с каждым случались ситуации, когда гости неожиданно появились на пороге. В таком случае пригодятся всегда куриные колбаски. Этот продукт является основой многих оригинальных блюд, которые могут поразить каждого. НОВОСТИ ВКУСНО Но это вовсе не значит, что для приготовления чего-нибудь вкусненького вам придется тратить часы на кухне, информирует 24 Канал. С куриными колбасками от ТМ «Наша Ряба Аппетитная» достаточно всего 30 минут и минимум усилий, чтобы готовое блюдо радовало вас и ваших друзей. Попробуйте также Нестандартные рецепты блюд с куриными котлетами, которые посмакуют всем Оп! И готово! Именно это ТМ «Наша Ряба Аппетитная» показала в новой масштабной рекламной кампании, главным героем которой является один из самых популярных блоггеров Украины – Алексей Дурнев. Ролик демонстрирует жизненную ситуацию, точно случающуюся с каждым из нас. Главный герой получает звонок от друзей, неожиданно нагрянувших в гости. И место встречи они выбрали неслучайно, ведь Алексей Дурнев точно знает, что секрет успешной вечеринки – вкусная еда. Именно поэтому пока куриные колбаски уже жарятся на плите, он весело проводит время с гостями. Потому что «пока друзья все общаются — Аппетитная уже готовится». Ролик от ТМ «Наша Ряба Аппетитная» с Алексеем Дурневым: смотрите видео Бренд позаботился о том, чтобы у украинцев было больше времени на общение с самыми родными, поэтому в линейке – продукты, которые уже готовы к приготовлению. К примеру, куриные колбаски «Барбекю», которые станут отличным блюдом для встречи с друзьями. На сковороде, в духовке или на гриле – они безупречно вкушают в любое время года. Так что можно быть уверенными: с куриными колбасками от ТМ «Наша Ряба Аппетитная» никто не будет голодным. Все, что остается: распаковать упаковку и сразу же начать воспроизводить рецепт, забыв о сложных кулинарных формулах. А что же можно приготовить с куриными колбасками – узнайте в материале. Колбаски с квашеной капустой Время: 30 минут Порции: 2 Готовим куриные колбаски с квашеной капустой / Фото Shutterstock Ингредиенты: – куриные колбаски «Барбекю» от ТМ «Наша Ряба Аппетитная» ; – 400 граммов квашеной капусты; – половина пучка свежей петрушки; – подсолнечное масло по вкусу. Приготовление: Разогреваем сковороду с небольшим количеством растительного масла. Обжариваем куриные колбаски 10 минут до готовности. Выкладываем квашеную капусту в салатницу, поливаем растительным маслом и посыпаем мелко нарезанной петрушкой. Подаем вместе с горячими колбасками и любимым соусом. Запеченные колбаски с яблоками Время: 30 минут Порции: 2 Куриные колбаски, запеченные с яблоками / Фото Shutterstock Ингредиенты: – куриные колбаски «Барбекю» от ТМ «Наша Ряба Аппетитная» ; – 4 яблока; – 2 репчатых лука; – 50 граммов сливочного масла; – 1 столовая ложка сахара; – соль по вкусу. Приготовление: На разогретой сковороде растапливаем масло, добавляем сахар. Когда масло растопится, выкладываем на сковороду нарезанный произвольными кусками лук. Карамелизуем все 3 – 5 минут на медленном огне. Нарезаем яблоки грубыми кусками, добавляем в лук и продолжаем готовить. Через 5 минут выкладываем колбаски и жарим все до готовности 10 минут. Сдабриваем солью. Подаем с любимым гарниром: картофельным пюре, макаронами или овощным салатом. Тушеные перцы с куриными колбасками Время: 30 минут Порции: 2 Рецепт тушеных перцев с куриными колбасками / Фото Shutterstock Ингредиенты: – куриные колбаски «Барбекю» от ТМ «Наша Ряба Аппетитная» ; – 4 сладких перца; – 1 репчатый лук; – половина пучка кинзы или петрушки; – 2 столовые ложки масла; – соль и черный молотый перец по вкусу. Приготовление: Разогреваем сковороду с маслом на медленном огне. Очищаем от семян перцы. Нарезаем их случайными кусочками, а лук – маленькими кубиками. Обжариваем на сковороде сначала лук, а дальше – перец. Готовим все 10 минут. Сдабриваем специями. Перекладываем овощи в жаропрочную форму, сверху выкладываем куриные колбаски. Отправляем запекаться в духовку 20 минут при 180 градусах. Перед подачей посыпаем мелко нарезанной свежей зеленью. Приятного аппетита! Поделитесь с друзьями