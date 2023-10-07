Воздушные картофельные пончики. Вкусная закуска на большую компанию

Пончики — это вид выпечки, который максимально популярный в США. О конкретных предпосылках любви американцев к пончикам известно мало. Однако, культ пончиков продолжается уже около 50 лет.

Часто пончики можно увидеть у представителей государственных органов. Например, у американских полицейских.

Представителям полиции на дежурстве пончики предоставляются бесплатно в заведениях. Это некая дань уважения сотрудникам правоохранительных органов.

Расскажем про способ приготовления картофельных пончиков.

Ингредиенты для пончиков:

Картофель — 400 г;

Молоко — 150 мл;

Картофельный отвар — 150 мл;

Растительное масло — 60 г;

Дрожжи сухие — 2 ч.л.;

Куриное яйцо — 1 шт.;

Соль — 1,5 ч.л.;

Мука пшеничная — 600 г.

Приготовление пончиков:

Очищенный картофель нарезаем небольшими кусочками и отвариваем до готовности. Картофель превращаем в пюре, заливаем молоком.

В теплый картофельный отвар высыпаем дрожжи и оставляем на 10 минут. В пюре вливаем растительное масло, высыпаем соль, разбиваем яйцо и перемешиваем.

К картофельной массе выливаем дрожжи, перемешиваем. Предварительно просеиваем муку и высыпаем в картофельное пюре частями, замешиваем тесто.

После замеса теста руками, оставляем колобок в теплом месте под полотенцем на 50-60 минут. Снова вымешиваем тесто, в кастрюле разогреваем растительное масло.

Масла должно быть в половину от объема кастрюли. Окунаем ложку в теплую воду, зачерпываем тесто и выкладываем в масло. На среднем огне обжариваем картофельные пончики до золотистого цвета.

В результате получается приготовить быстрые пышные картофельные пончики. Это отличный вариант закуски, подавать лучше со сметаной и луком.