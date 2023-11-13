Пирог с какао и творогом: рецепт вкусной выпечки для уютного воскресенья

Пирог нужно вынимать из формы только после его полного остывания.

Чтобы выходные были уютными и домашними, обязательно приготовьте что-нибудь сладкое, вкусное и ароматное. Например, пирог с какао и творогом по рецепту кулинарного блогера Юлии Симончук. Такой десерт прекрасно подойдет к чаю или кофе, а также в качестве угощения к приходу гостей.

Пирог с какао и творогом

Ингредиенты:

мука – 80 гр;

сметана – 2 ст. л;

масло – 70 гр;

сахар – 70 гр;

какао – 2 ст. л;

разрыхлитель – 1 ч. л;

яйцо – 1 шт.

Для начинки:

творог – 450-500 гр;

яйцо – 2 шт;

сливочное масло – 50 гр;

крахмал кукурузный – 1 ст. л;

сахар – 90 гр.

Способ приготовления:

Сначала готовим тесто. Масло нагреть до комнатной температуры, добавить к нему сахар и взбивать, пока сахар не растворится. Затем добавить яйцо и продолжить взбивать. Далее ввести в смесь просеянную муку с какао и разрыхлителем, перемешать.

Для творожной начинки все ингредиенты смешать и перебить блендером до максимально однородной массы.

В отдельную посуду положить две ложки начинки и столько же теста и перемешать.

Форму для выпечки застелить пергаментом, выложить сначала тесто, разровняв по всей поверхности, затем – творожную начинку.

В качестве верхнего слоя выложить смешанную творожную начинку и тесто.

Отправить пирог в предварительно разогретую до 180 градусов духовку на 35 минут.

Готовую выпечку достать из формы после полного остывания и переложить ее на блюдо. При желании можно посыпать сверху какао или сахарной пудрой.

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