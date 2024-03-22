Сложно поверить, что они без мяса. Постные котлеты: необычный рецепт

Котлеты умеет готовить почти каждый кулинар в Европе и странах СНГ. Мало того, даже жители Азии охотно лакомятся разнообразными котлетами. Правда, в Японии и Корее больше отдают предпочтение рыбным котлетам или вовсе вегетарианским.

Кстати, котлеты без мяса могут быть вкусным вопреки большому количеству предрассудков. Мы говорим конкретно про овощные котлеты, а не про соевый заменитель мяса. При правильном приготовлении картофельные, капустные, луковые котлеты полезны для организма.

Популярность овощные котлеты сыскали не только у вегетарианцев, но и у религиозных людей, так как во время поста мясо употреблять в пищу нельзя.

Покажем, как можно приготовить картофельные котлеты.

Ингредиенты для картофельных котлет:

Картофель — 350 г;

Гречка — 100 г;

Лук репчатый — 100 г;

Морковь -100 г;

Соль — ½ ч.л.;

Паприка;

Приправа;

Перец черный молотый;

Чеснок сушеный;

Мука — 2 ст.л..

Приготовление картофельных котлет:

Отвариваем картофель в мундире, а также гречу. Нарезаем маленьким кубиком репчатый лук, натираем на крупной терке морковь.

В сковороде на растительном масле обжариваем лук до золотистого цвета, добавляем к нему морковь. Натираем на крупной терке очищенный вареный картофель.

Добавляем к картофельной массе гречу и обжаренные овощи. Высыпаем в фарш соль, паприку, приправу к овощам, черный молотый перец и сушеный чеснок, перемешиваем.

Туда же высыпаем ложку муки, замешиваем массу для котлет.

В отдельную тарелку высыпаем муку, обваливаем в ней сформированные небольшие котлеты.

Разогреваем в сковороде растительное масло, выкладываем котлеты. Обжариваем котлеты на среднем огне с обеих сторон.

На бумажном полотенце даем маслу стечь с котлет. Подавать блюдо можно отдельно или вместе с гарниром в виде макарон, салата.