Беру лаваш и 300 грамм творога. Ленивая ачма из лаваша: быстрый и вкусный рецепт

О пирогах написано много книг с рецептами. Это одно из самых востребованных блюд во многих культурах мира. Существует и американский пирог, и осетинский, и русский, и большое количество других локальных видов выпечки.

Раньше к пирогам относились как к почитаемому блюду. Выпечку готовили по праздникам. Нередко пироги спасали во время голода.

Сейчас к выпечке отношение изменилось. Пироги стали меньше готовить, отдавая предпочтение покупной выпечке.

Стоит показать простой рецепт домашнего пирога из лаваша.

Ингредиенты для пирога из лаваша:

лаваш — 3 шт.;

творог — 300 г;

яйца — 6 шт.;

кефир — 600 мл;

соль — щепотка.

Приготовление пирога из лаваша:

В миску с творогом разбиваем яйца, вливаем кефир, высыпаем соль и взбиваем блендером либо до однородности, либо оставляем небольшие комочки. Смазываем форму для выпечки сливочным маслом и укладываем в нее лаваш гармошкой.

Аналогично укладываем остальные листы лаваша. Выливаем творожную массу между складок лаваша в форму. Кладем также между складок кусочки сливочного масла.

Выпекаем импровизированный пирог при 180 градусах 40 минут.

Получается очень легкий в приготовлении пирог из лаваша. Плюс в том, что к этому пирогу не надо замешивать тесто и готовить отдельно начинку.