Пирог всего за 25 минут. Невероятно вкусный и быстрый рецепт к чаю

Пироги с изюмом — это традиционное блюдо русской кухни. Они могут быть открытыми и закрытыми, с самыми разными начинками.

Чтобы сделать пирог с изюмом, нужно замесить тесто, раскатать его в лепешку, выложить на противень или в форму, распределить по нему начинку из распаренного изюма и закрыть сверху вторым слоем теста. Затем необходимо сделать отверстия для выхода пара и отправить пирог в духовку.

Для приготовления пирогов с изюмом используют разные виды теста: дрожжевое, слоеное, песочное. Начинкой может служить как один изюм, так и смесь с другими ингредиентами: яблоками, грушами, творогом и орехами. Рецепт пирога с изюмом может быть разным в зависимости от предпочтений и традиций.

Но неизменным остаётся одно — это вкусное и сытное блюдо, которое может стать отличным дополнением к чаепитию.

Ингредиенты:

яйцо — 3 шт.;

сахар — 200 г;

молоко 200 мл;

растительное масло — 80 мл;

пищевая сода — 1 ч.л.;

мука — 450 г;

грецкий орех;

изюм;

мак.

Приготовление пирога с изюмом:

Разбиваем в миску яйца, солим и взбиваем. Вливаем к яйцам молоко и растительное масло, перемешиваем и всыпаем пищевую соду.

Смешиваем ингредиенты, а затем высыпаем в яичную смесь муку. Замешиваем густое тесто, часть которого выливаем в форму для выпекания.

Распределяем тесто по поверхности, высыпаем на него измельченные орехи, распаренный изюм.

Заливаем начинку из изюма и орехов второй частью теста, также равномерно распределяем по поверхности.

Посыпаем верхушку пирога маком, выпекаем при 180 градусах 25 минут.

Проверить готовность пирога можно при помощи деревянной шпажки. Она должна выходить из пирога сухой.