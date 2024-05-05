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Пирог всего за 25 минут. Невероятно вкусный и быстрый рецепт к чаю

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Пирог всего за 25 минут. Невероятно вкусный и быстрый рецепт к чаю

Пироги с изюмом — это традиционное блюдо русской кухни. Они могут быть открытыми и закрытыми, с самыми разными начинками.

Чтобы сделать пирог с изюмом, нужно замесить тесто, раскатать его в лепешку, выложить на противень или в форму, распределить по нему начинку из распаренного изюма и закрыть сверху вторым слоем теста. Затем необходимо сделать отверстия для выхода пара и отправить пирог в духовку.

Для приготовления пирогов с изюмом используют разные виды теста: дрожжевое, слоеное, песочное. Начинкой может служить как один изюм, так и смесь с другими ингредиентами: яблоками, грушами, творогом и орехами. Рецепт пирога с изюмом может быть разным в зависимости от предпочтений и традиций.

Но неизменным остаётся одно — это вкусное и сытное блюдо, которое может стать отличным дополнением к чаепитию.

Ингредиенты:

  • яйцо — 3 шт.;
  • сахар — 200 г;
  • молоко 200 мл;
  • растительное масло — 80 мл;
  • пищевая сода — 1 ч.л.;
  • мука — 450 г;
  • грецкий орех;
  • изюм;
  • мак.

Приготовление пирога с изюмом:

Разбиваем в миску яйца, солим и взбиваем. Вливаем к яйцам молоко и растительное масло, перемешиваем и всыпаем пищевую соду.

Смешиваем ингредиенты, а затем высыпаем в яичную смесь муку. Замешиваем густое тесто, часть которого выливаем в форму для выпекания.

Распределяем тесто по поверхности, высыпаем на него измельченные орехи, распаренный изюм.

Пирог всего за 25 минут. Невероятно вкусный и быстрый рецепт к чаю

Заливаем начинку из изюма и орехов второй частью теста, также равномерно распределяем по поверхности.

Посыпаем верхушку пирога маком, выпекаем при 180 градусах 25 минут.

Пирог всего за 25 минут. Невероятно вкусный и быстрый рецепт к чаю

Пирог всего за 25 минут. Невероятно вкусный и быстрый рецепт к чаю

Проверить готовность пирога можно при помощи деревянной шпажки. Она должна выходить из пирога сухой.

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