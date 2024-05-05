ГлавнаяРецептыСалат пасхальное яйцо: видеорецепт от Лилии Цвит Салат пасхальное яйцо: видеорецепт от Лилии Цвит На чтение: 2 минуты На Пасху хочется попробовать чего-то особенного и праздничного. Салат в виде писанки прекрасно подчеркнет любой праздничный стол. ВКУСНЫЕ РЕЦЕПТЫ Нежный салат с колбасой, яйцами и овощами имеет красивый вид и замечательный вкус. С видеорецептом его приготовит каждый! Интересно За уши не оттащишь: готовим пасхальный пирог «Кудрявый» по рецепту Дарьи Цвек Салат пасхальное яйцо Время: 1 час Порций: 4 Ингредиенты: – 150 грамм колбасы салями – 3 картофеля – 1 перец красный; – 3 яйца; – 2 моркови; – 340 грамм консервированной кукурузы; – 250 грамм майонеза; – соль по вкусу; – 100 грамм зеленого лука; – 10 оливок. Приготовление: Сначала отварите картофель и морковь до готовности, почистите их и натрите на среднем размере терки. Оставьте половину моркови для декорирования салата. Сварите яйца, почистите и натрите на крупной терке. Нарежьте колбасу салями соломкой, выложите ее на овальное блюдо и смажьте майонезом. На колбасу выложите слой натертого картофеля, также покройте его майонезом. Далее добавьте нарезанный мелко болгарский перец, посолите и снова смажьте майонезом. Затем выложите слой яиц, смажьте майонезом, на него натертую морковь, и снова майонез. Верхний слой сформируйте из консервированной кукурузы. Для декорирования салата по центру выложите полоску майонеза, на которую посыпьте мелко нарезанный зеленый лук. Поверх лука разместите полоски красного перца, а по краям блюда также разложите полоски перца. Оливки нарежьте тонкими колечками и украсьте ими салат. Перед подачей дайте салату простоять несколько часов, чтобы он настоялся. Такая вкусность: как приготовить творожник с маком. Поделитесь с друзьями