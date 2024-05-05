Салат пасхальное яйцо: видеорецепт от Лилии Цвит

На Пасху хочется попробовать чего-то особенного и праздничного. Салат в виде писанки прекрасно подчеркнет любой праздничный стол.

ВКУСНЫЕ РЕЦЕПТЫ

Нежный салат с колбасой, яйцами и овощами имеет красивый вид и замечательный вкус. С видеорецептом его приготовит каждый!

Интересно За уши не оттащишь: готовим пасхальный пирог «Кудрявый» по рецепту Дарьи Цвек

Салат пасхальное яйцо

Время: 1 час

1 час Порций: 4

Ингредиенты:

– 150 грамм колбасы салями

– 3 картофеля

– 1 перец красный;

– 3 яйца;

– 2 моркови;

– 340 грамм консервированной кукурузы;

– 250 грамм майонеза;

– соль по вкусу;

– 100 грамм зеленого лука;

– 10 оливок.

Приготовление:

Сначала отварите картофель и морковь до готовности, почистите их и натрите на среднем размере терки. Оставьте половину моркови для декорирования салата. Сварите яйца, почистите и натрите на крупной терке. Нарежьте колбасу салями соломкой, выложите ее на овальное блюдо и смажьте майонезом. На колбасу выложите слой натертого картофеля, также покройте его майонезом. Далее добавьте нарезанный мелко болгарский перец, посолите и снова смажьте майонезом. Затем выложите слой яиц, смажьте майонезом, на него натертую морковь, и снова майонез. Верхний слой сформируйте из консервированной кукурузы. Для декорирования салата по центру выложите полоску майонеза, на которую посыпьте мелко нарезанный зеленый лук. Поверх лука разместите полоски красного перца, а по краям блюда также разложите полоски перца. Оливки нарежьте тонкими колечками и украсьте ими салат. Перед подачей дайте салату простоять несколько часов, чтобы он настоялся.

Такая вкусность: как приготовить творожник с маком.