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Пирожки «Два в одном»

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Пирожки «Два в одном»

Описание приготовления:

Такие пирожки станут настоящей находкой, а ведь их можно взять на работу, на природу и в качестве перекуса. Особенно удобно у кого маленькие дети, ведь такие пирожки съедаются полностью в отличие от больших. При желании в картофельное пюре можно добавить намного сливочного масла, зелень. Да и вчерашнее пюре вполне для них подойдет.
Назначение: На завтрак / На полдник Основной ингредиент: Мясо / Субпродукты / Сосиски / Мука Блюдо: Выпечка / Пирожки

Состав / Ингредиенты:

  • Вода 90 Грамм
  • Сахар 15 Грамм
  • Соль 2 Грамма (+ для начинки)
  • Дрожжи 9 Грамм (живые)
  • Масло растительное 35 Грамм (без запаха и вкуса)
  • Яйцо 1 Штука
  • Разрыхлитель 1 Щепотка
  • Сосиски 3 Штуки
  • Картофель 2 Штуки (среднего размера)
  • Лук зеленый 5 Штук (перья)
  • Мука 150 Грамм

Количество порций 3

Калорийность

170 ккал

Калорийность

5 г

Белки

13 г

Жиры

8 г

Углеводы

Пищевая ценность на 100г.

Как приготовить «Пирожки "Два в одном"»

Пирожки "Два в одном"

Подготовьте все необходимые ингредиенты для приготовления пирожков "Два в одном". Зелень сполосните и обсушите, с сосисок снимите искусственную оболочку.

Пирожки "Два в одном"

В теплое молоко выложите живые дрожжи, соль, сахар и влейте растительное масло, перемешайте.

Пирожки "Два в одном"

В миску разбейте яйцо и просейте немного муки, перемешайте до однородности.

Пирожки "Два в одном"

Оставшуюся муку смешайте с разрыхлителем, просейте в массу и замесите мягкое тесто. Добавляйте муку частями, чтобы не забить тесто.

Пирожки "Два в одном"

Глубокую миску смажьте растительным маслом и выложите тесто, сформированное в шар. Накройте миску и уберите в теплое место на 50-60 минут для подъема.

Пирожки "Два в одном"

Пока подходит тесто, подготовьте начинку. Картофель очистите и отварите в соленой воде до готовности на среднем огне. Отвар полностью слейте, а картофель помните в пюре, остудите.

Пирожки "Два в одном"

Зеленый лук порежьте, добавьте в картофельное пюре и перемешайте. При необходимости досолите.

Пирожки "Два в одном"

Тесто разделите на три части и раскатайте в лепешки по длине сосисок. Смажьте их поверхность картофельным пюре с луком. На середину выложите по одной сосиске.

Пирожки "Два в одном"

Края теста соедините наверху и тщательно защипните. Разрежьте каждую заготовку на одинаковые кусочки.

Пирожки "Два в одном"

Противень застелите пергаментом и смажьте растительным маслом. Выложите пирожки на расстоянии швом вниз. Накройте и дайте постоять 15 минут для подъема. Смажьте верх яйцом или молоком.

Пирожки "Два в одном"

Противень с пирожками поставьте в горячую духовку и выпекайте при температуре 180 градусов в течение 20-25 минут, до готовности. Время будет зависеть от вашей духовки. Готовые пирожки достаньте, смажьте маслом и накройте на 5-10 минут.

Пирожки "Два в одном"

Приятного аппетита!

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