Описание приготовления:

Такие пирожки станут настоящей находкой, а ведь их можно взять на работу, на природу и в качестве перекуса. Особенно удобно у кого маленькие дети, ведь такие пирожки съедаются полностью в отличие от больших. При желании в картофельное пюре можно добавить намного сливочного масла, зелень. Да и вчерашнее пюре вполне для них подойдет.

Назначение: На завтрак / На полдник Основной ингредиент: Мясо / Субпродукты / Сосиски / Мука Блюдо: Выпечка / Пирожки

Состав / Ингредиенты:

Вода 90 Грамм

Сахар 15 Грамм

Соль 2 Грамма (+ для начинки)

Дрожжи 9 Грамм (живые)

Масло растительное 35 Грамм (без запаха и вкуса)

Яйцо 1 Штука

Разрыхлитель 1 Щепотка

Сосиски 3 Штуки

Картофель 2 Штуки (среднего размера)

Лук зеленый 5 Штук (перья)

Мука 150 Грамм

Количество порций 3

Калорийность

170 ккал

Калорийность

5 г

Белки

13 г

Жиры

8 г

Углеводы

Пищевая ценность на 100г.

Как приготовить «Пирожки "Два в одном"»

Подготовьте все необходимые ингредиенты для приготовления пирожков "Два в одном". Зелень сполосните и обсушите, с сосисок снимите искусственную оболочку.

В теплое молоко выложите живые дрожжи, соль, сахар и влейте растительное масло, перемешайте.

В миску разбейте яйцо и просейте немного муки, перемешайте до однородности.

Оставшуюся муку смешайте с разрыхлителем, просейте в массу и замесите мягкое тесто. Добавляйте муку частями, чтобы не забить тесто.

Глубокую миску смажьте растительным маслом и выложите тесто, сформированное в шар. Накройте миску и уберите в теплое место на 50-60 минут для подъема.

Пока подходит тесто, подготовьте начинку. Картофель очистите и отварите в соленой воде до готовности на среднем огне. Отвар полностью слейте, а картофель помните в пюре, остудите.

Зеленый лук порежьте, добавьте в картофельное пюре и перемешайте. При необходимости досолите.

Тесто разделите на три части и раскатайте в лепешки по длине сосисок. Смажьте их поверхность картофельным пюре с луком. На середину выложите по одной сосиске.

Края теста соедините наверху и тщательно защипните. Разрежьте каждую заготовку на одинаковые кусочки.

Противень застелите пергаментом и смажьте растительным маслом. Выложите пирожки на расстоянии швом вниз. Накройте и дайте постоять 15 минут для подъема. Смажьте верх яйцом или молоком.

Противень с пирожками поставьте в горячую духовку и выпекайте при температуре 180 градусов в течение 20-25 минут, до готовности. Время будет зависеть от вашей духовки. Готовые пирожки достаньте, смажьте маслом и накройте на 5-10 минут.

Приятного аппетита!