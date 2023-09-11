Описание приготовления:
Такие пирожки станут настоящей находкой, а ведь их можно взять на работу, на природу и в качестве перекуса. Особенно удобно у кого маленькие дети, ведь такие пирожки съедаются полностью в отличие от больших. При желании в картофельное пюре можно добавить намного сливочного масла, зелень. Да и вчерашнее пюре вполне для них подойдет.
Назначение: На завтрак / На полдник Основной ингредиент: Мясо / Субпродукты / Сосиски / Мука Блюдо: Выпечка / Пирожки
Состав / Ингредиенты:
- Вода 90 Грамм
- Сахар 15 Грамм
- Соль 2 Грамма (+ для начинки)
- Дрожжи 9 Грамм (живые)
- Масло растительное 35 Грамм (без запаха и вкуса)
- Яйцо 1 Штука
- Разрыхлитель 1 Щепотка
- Сосиски 3 Штуки
- Картофель 2 Штуки (среднего размера)
- Лук зеленый 5 Штук (перья)
- Мука 150 Грамм
Количество порций 3
Калорийность
170 ккал
Калорийность
5 г
Белки
13 г
Жиры
8 г
Углеводы
Пищевая ценность на 100г.
Как приготовить «Пирожки "Два в одном"»
Подготовьте все необходимые ингредиенты для приготовления пирожков "Два в одном". Зелень сполосните и обсушите, с сосисок снимите искусственную оболочку.
В теплое молоко выложите живые дрожжи, соль, сахар и влейте растительное масло, перемешайте.
В миску разбейте яйцо и просейте немного муки, перемешайте до однородности.
Оставшуюся муку смешайте с разрыхлителем, просейте в массу и замесите мягкое тесто. Добавляйте муку частями, чтобы не забить тесто.
Глубокую миску смажьте растительным маслом и выложите тесто, сформированное в шар. Накройте миску и уберите в теплое место на 50-60 минут для подъема.
Пока подходит тесто, подготовьте начинку. Картофель очистите и отварите в соленой воде до готовности на среднем огне. Отвар полностью слейте, а картофель помните в пюре, остудите.
Зеленый лук порежьте, добавьте в картофельное пюре и перемешайте. При необходимости досолите.
Тесто разделите на три части и раскатайте в лепешки по длине сосисок. Смажьте их поверхность картофельным пюре с луком. На середину выложите по одной сосиске.
Края теста соедините наверху и тщательно защипните. Разрежьте каждую заготовку на одинаковые кусочки.
Противень застелите пергаментом и смажьте растительным маслом. Выложите пирожки на расстоянии швом вниз. Накройте и дайте постоять 15 минут для подъема. Смажьте верх яйцом или молоком.
Противень с пирожками поставьте в горячую духовку и выпекайте при температуре 180 градусов в течение 20-25 минут, до готовности. Время будет зависеть от вашей духовки. Готовые пирожки достаньте, смажьте маслом и накройте на 5-10 минут.
Приятного аппетита!